Jyväskylän yliopisto uudistaa opettajankoulutusta – Suomen ensimmäisenä opettajankoulutuksen työelämäprofessorina aloittaa KT Olli Luukkainen
16.4.2026 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on perustanut Suomen ensimmäisen opettajankoulutuksen työelämäprofessuurin. Tehtävään 15.4.2026 alkaen kutsutun KT, kouluneuvos Olli Luukkaisen tavoitteena on tulevaisuuden opettajuuden ja opettajankoulutuksen suuntaaminen ja yhteiskehittäminen. Erityiskohteena on uusien opettajien työuran alkuvaihe. ”Opettajan työn muuttuminen vaatii muutosta myös opettajankoulutuksessa”, sanoo vuosikymmeniä opetuksen kentällä eri tehtävissä vaikuttanut Luukkainen.
Monet selvitykset ja tutkimukset kertovat vahvasta tarpeesta uudistaa suomalaista koulutusjärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Oppimistulosten lasku, oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin heikentyminen, väestönkehitys ja teknologian nopea kehitys vaativat opettajankoulutusta ottamaan ripeästi rohkeita askeleita niin opettajien perus- kuin täydennyskoulutuksenkin uudistamiseksi.
– Jyväskylän yliopisto on ollut kautta historian opettajankoulutuksen uranuurtaja, ja haluamme myös jatkossa olla suomalaisen koulutuksen kärkikehittäjä. Nyt nimitetyn Suomen ensimmäisen opettajankoulutuksen työelämäprofessorin johdolla lähdemme edistämään ja johtamaan suomalaisen opettajankoulutuksen rakenteen kokonaisvaltaista muutosta ja sisältöalueiden uudistamista, sanoo Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen.
Kasvatustieteen tohtori, kouluneuvos Olli Luukkainen on toiminut työurallaan koulutuksen kentällä monissa tehtävissä niin opettajankouluttajana, opettajana, rehtorina kuin järjestötehtävissä.
– On ilo, että pääsen hyödyntämään vuosikymmenten kokemustani opettajan työn ja opettajuuden kehittämisessä. On myös erittäin suuri kunnia päästä tekemään sitä juuri Jyväskylän yliopiston laajassa opettajankoulutusyhteisössä sen osaavan henkilöstön kanssa, toteaa Luukkainen.
Uusi työelämäprofessori toteaa opettajan työn ja opettajuuden olevan suuressa murroksessa. Koulutuksen työelämävastaavuutta on jatkuvasti vahvistettava ja kehitettävä.
– Suomi on aina ollut vahva koulutuksen tärkeyteen uskova ja sitä kehittävä maa. Pitkään on kuitenkin sorruttu haikailemaan menneitten menestysten perään eikä ole uskallettu nähdä välttämättömiäkään uudistamistarpeita, Luukkainen toteaa.
– Koulutuksen toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan edelleen. Siksi sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuksen on tulevaisuussuuntautuneesti kehitettävä sekä koulutussisältöjä että -rakenteita. Koulutus tarvitsee monipuolista ja suunnitelmallista uudistamista. Sitä lähdemme nyt Jyväskylän yliopiston johdolla määrätietoisesti ja uudella tavalla tekemään, Luukkainen painottaa.
Jyväskylän yliopisto on merkittävä opettajankouluttaja
Jyväskylän yliopistossa koulutetaan vuosittain yli 600 uutta varhaiskasvatuksen, luokan-, aineen ja erityisopettajaa sekä opinto-ohjaajaa. Myös kasvatusalan johtamiskoulutus ja täydennyskoulutustoiminta ovat laajaa.
– Opettajankoulutus on tärkeä osa Jyväskylän yliopiston koulutusprofiilia. Se tulee myös tulevaisuudessa pysymään keskeisenä osana yliopistomme strategisia painoaloja. Samalla haluamme määrätietoisesti ja korkealla profiililla kehittää opettajankoulutustamme vastaamaan yhä paremmin muuttuvan maailman tarpeisiin. Työelämäprofessuurin perustaminen tälle alueelle on yksi konkreettinen osoitus vahvasta sitoutumisestamme ja kunnianhimoisista tavoitteistamme, linjaa yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.
Jyväskylän yliopisto johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa kansallista laajaa osaamiskeskittymää EDUCA Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivaa, joka edistää koulutussektorin tutkimusperusteista kehittämistä ja johtamista.
– Vahva ja laaja oppimiseen, opettamiseen, kasvatukseen ja koulutuksen johtamiseen suuntautuva tutkimusperusteisuus on opettajankoulutuksemme kivijalka. Työelämäprofessuurin avulla voimme entistä vahvemmin tukea tutkimusperusteista kehittämistyötä koulutussektorin kehittämiseksi maassamme, kuvaa EDUCA-lippulaivan johtaja ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Marja-Kristiina Lerkkanen.
Osa-aikaisen työelämäprofessorin kausi on kaksivuotinen.
– Kutsuimme työelämäprofessuuriin kokeneen, todellisen raskaan sarjan koulutuksen ammattilaisen ja vahvasti verkostoituneen vaikuttajan. Odotamme erittäin monialaisen kokemuksen omaavan Olli Luukkaisen työelämäprofessorina vahvistavan Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen kehittämistä, opettajankoulutuksen kehittämisen laajempaa vaikuttavuutta, ja kansainvälistä näkyvyyttä edelleen, Eskelä-Haapanen päättää.
Kutsu medialle: työelämäprofessori esittäytyy maanantaina 20.4.
Uuden työelämäprofessorin esittäytymisseminaari järjestetään maanantaina 20.4. kello 10 alkaen Jyväskylän yliopiston Vanhassa Juhlasalissa (S212, Seminarium-rakennus).
Tilaisuuden ohjelma on luettavissa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla.
Sirpa Eskelä-Haapanen
opettajankoulutuslaitoksen johtaja, Jyväskylän yliopisto
sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi
p. +358408054956
Olli Luukkainen
työelämäprofessori, Jyväskylän yliopisto
olli.luukkainen@outlook.com
p. +358500652872
