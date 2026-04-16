Landslaget representerar Finland i världsmästerskapen i yrkesskicklighet
16.4.2026 07:20:00 EEST | Skills Finland ry | Tiedote
Finlands yrkeslandslag består av 18 toppförmågor inom sitt eget yrke. De möter andra internationella proffs i WorldSkills Shanghai 2026-tävlingen i Kina i höst.
Finlands landslag representerar finländsk yrkesskicklighet i den internationella tävlingen WorldSkills Shanghai 2026 22–27.9.2026 i Kina. Yrkeslandslaget består av 18 unga som tävlar i 18 olika grenar.
Förutom tävlande ingår 18 experter och två lagledare i landslaget. Experterna fungerar som sakkunniga och domare inom sina respektive områden. Ofta arbetar de som yrkeslärare, och tävlingscoachningen genomförs som en del av samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet.
Yrkeslandslaget förbereder sig inför tävlingarna enligt individuella träningsplaner och genom att delta i gemensamma landslagsläger. Laget träffades för första gången på ett läger i Helsingfors i mars. Nästa läger hålls denna vecka i Tammerfors.
”Jag förbereder mig inför tävlingarna genom att göra utmanande övningsarbeten i skolan, först i lugn och ro och sedan mot klockan. På så sätt får man nästan en riktig tävlingsupplevelse”, berättar Jone Holopainen, som tävlar i grenen Plumbing and Heating.
Landslaget strävar efter tävlingsframgång på internationell nivå, men vägen mot världstoppen erbjuder också en unik möjlighet att utveckla sina egna färdigheter på många sätt.
”Jag tror att WorldSkills är en unik upplevelse och jag vill utmana mig själv och lära mig mer om min bransch”, säger Erika Taavitsainen, som tävlar i grenen Hotel Reception.
WorldSkills Shanghai 2026
I WorldSkills Shanghai 2026-tävlingen finns de totalt 64 grenar som representerar olika yrken inom yrkesutbildningen, från närvårdare till svetsare och från kockar till elektriker. Tävlingen samlar upp till 1 400 unga från 70 olika länder.
Finlands landslag samlas och skickas till tävlingen av Skills Finland rf i nära samarbete med yrkesläroanstalter. Målet med Finlands deltagande i WorldSkills-tävlingarna är att utveckla finländsk toppkompetens och främja yrkesutbildningens internationalisering.
Landslagets målmedvetna träning kulminerar i Shanghai, där tusentals studerande samlas för att mäta sina färdigheter.
”Tävlingen erbjuder en bra möjlighet att mäta sin egen kompetens och få konkret feedback. Samtidigt utvecklas viktiga färdigheter som stresstålighet, tidsplanering och arbetstempo”, sammanfattar Laura Varis, som tävlar i grenen Painting and Decorating.
Förutom WorldSkills deltar yrkeslandslaget även i Abilympics- och EuroSkills-tävlingarna. Nästa Abilympics ordnas i maj 2027 i Helsingfors och EuroSkills i september 2027 i Düsseldorf. FM-tävlingen Taitaja ordnas nästa gång i maj 2026 i Tusby. Finlands yrkeslandslag tränar också på evenemanget.
Kommunikationschef Katja Katajamäki
040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Skills Finland ry
Tillsammans med sina samarbetspartners arrangerar Skills Finland Mästare‑tävlingen och skickar Finlands yrkeslandslag till internationella tävlingar. Skills Finland är en ideell förening som grundades 1993. Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, yrkesutbildarna samt centrala organisationer inom arbetsmarknads- och utbildningssektorn hör till föreningens bakgrundskrafter.
Maajoukkue edustaa Suomea ammattitaidon MM-kilpailuissa16.4.2026 07:20:00 EEST | Tiedote
Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 18 oman ammattinsa huippuosaajaa. He kohtaavat muut kansainväliset ammattilaiset syksyllä Kiinassa WorldSkills Shanghai 2026 -kilpailussa.
