Viesti ruotsalaisministeriltä: Suomalaisten rahat tileiltä pääomamarkkinoille ja osakesäästötili kuntoon
16.4.2026 06:30:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Suomen pitäisi kehittää osakesäästötiliä ja laajentaa se koskemaan myös rahastoja, kannustaa Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Niklas Wykman.
- Ministeri Wykmanin mielestä Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista pääomamarkkinoiden kehittämisessä.
- Ruotsin sijoitussäästötili on ollut merkittävä tekijä nostamassa ruotsalaisista Euroopan ahkerimpia sijoittajia.
Suomen – kuten muunkin Euroopan - pitäisi ottaa mallia Ruotsista. Näin väitti Ruotsin rahoitusmarkkinaministeri Niklas Wykman Nordean järjestämässä seminaarissa, jossa käsiteltiin EU:n rahoitus- ja pääomamarkkinoiden kilpailukykyä. Wykmanin väite ei ole tuulesta temmattu, sillä Ruotsi nostetaan poikkeuksetta esiin, kun etsitään esimerkkitapauksia pääomamarkkinoiden kehittämisestä.
”Komission työ EU:n pääomamarkkinoiden kehittämiseksi on erittäin kannattavaa. On kuitenkin huomattava, että toimivastakaan pääomamarkkinaunionista ei ole hyötyä, jos markkinoilla ei ole pääomia, joita voitaisiin hyödyntää”, Wykman muistutti.
Miten sitten Ruotsi ja Suomi eroavat toisistaan, kun tarkastellaan pääomamarkkinoita? Kaikkein suurin merkitys Wykmanin mielestä on sillä, että suomalaiset säilyttävät varojaan ruotsalaisia enemmän pankkitileillä pienellä tuotolla. Samaan aikaan ruotsalaisten varoista olennaisesti vähemmän on käteisenä tai pankkitileillä. Tästä on myös suomalaisen median ja päättäjien keskuudessa puhuttu paljon, kun on etsitty vastauksia Suomen laahaavaan kasvuun.
”Melkein koko ruotsalaisten omaisuus on kiinni rahoitusmarkkinoilla, jossa ne tekevät jatkuvasti töitä ja mahdollistavat talouden sekä yritysten kasvun. Myös Suomessa ja muualla Euroopassa on paljon rahaa, mutta tärkein kysymys on, makaavatko ne tilillä vai ovatko ne rahoitusmarkkinoilla tukemassa taloutta ja yrityksiä”, Wykman sanoi.
Ruotsalaisministerin huomautus on osuva, sillä Suomen Pankin mukaan suomalaisten kotitalouksien talletukset pankkitileillä nousivat kesäkuun 2025 lopussa kaikkien aikojen ennätykseen.
Sijoittamisen kulttuuri ei synny itsestään – ministeri peräänkuuluttaa toimia päättäjiltäkin
”Sijoittaminen on valtavirtaistettava kansalaisten keskuudessa. Sijoittamisesta on tehtävä mahdollisimman helppoa ja siitä on puhuttava paljon”, painotti ministeri Wykman.
Ministerin mukaan nämä myös ruokkivat toisiaan ja luovat ketjureaktion: kun ihmiset lähtevät sijoittamaan, siitä tulee enemmän huomioarvoa myös mediassa ja medianäkyvyys taas ajaa lisää ihmisiä pääomamarkkinoille.
”Kouluihin on tärkeä saada talousosaamisen opetusta, mutta sijoittamisen oppii kunnolla vain sijoittamalla. Siksi on tärkeää, että sijoittamisen aloittamisesta tehdään helppoa ja houkuttelevaa.”
Yksi ruotsalaisen mielenmaiseman erityisyys on, että säästäminen ja sijoittavat tarkoittavat ruotsalaisille yhtä ja samaa asiaa, kun muualla Euroopassa ne nähdään kahtena eri asiana.
”Ajatus säästämisen ja sijoittamisen erillisyydestä pitäisi purkaa, jos halutaan edistää kansalaisten sijoittamista. Yksi yhteiskunnallisesti merkittävä keino edistää sijoittamista on Ruotsin sijoitussäästötili (ISK) tai Suomen osakesäästötili. On hienoa, että Suomen hallituksella on halua kehittää osakesäästötiliä entistä paremmaksi ja sijoittamiseen kannustavaksi.”
Suomessa osakesäästötilin kehittäminen on toistaiseksi pysähtynyt huoleen verotulojen väliaikaisista menetyksistä. Ruotsalaisministerillä oli kuitenkin selvä vastaus, kun häneltä kysyttiin, mitä ajatuksia huoli veronmenetyksistä aiheuttaa.
”Ruotsissa emme kokeneet suuria fiskaalisia tappioita edes lyhyellä aikavälillä. Toki verotuskin ISK-tilissä on erilainen. Suomen osakesäästötilin verotus ja malli on sellainen, että rahastojen mukaan ottaminen olisi tärkeää kotitalouksien näkökulmasta. Osakesäästötilillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys pääomien kasvattamisen ja sijoittamisen edistämisen näkökulmasta.”
Pauliina Kaaresvirta-HuhtaYhteyspäällikköPuh:020 793 4275pauliina.kaaresvirta-huhta@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
