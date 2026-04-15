EU:lta vihreää valoa polttoainetuelle – Suomen kannattaa toimia

15.4.2026 16:19:35 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote

EU valmistelee jäsenmaille työkalupakkia energiakriisin talousvaikutusten helpottamiseksi. Yksi keinoista on valtiontukisääntöjen joustavoittaminen kriisistä eniten kärsivien toimialojen tukemiseksi. Energiaintensiivistä infra-alaa RT:ssä edustava INFRA ry muistuttaa, että Suomella on hyvät perustelut tarttua tukimahdollisuuteen.

Komissio valmistelee jäsenmaille työkalupakkia Lähi-idän ja Hormuzinsalmen tilanteen aiheuttaman energian hintakriisin helpottamiseksi.  

Kysynnän hillitseminen nähdään yhä tärkeäksi, mutta painopiste on siirtymässä öljy- ja kaasuvarastojen EU-tason koordinointiin sekä valtiontukisääntöjen joustavoittamiseen.  

Tukisääntöjen joustavoittamisen ehtona olisi, että tukitoimet ovat kohdennettuja, nopeita ja väliaikaisia. Niiden tulee suojata erityisesti kriisistä kärsiviä sektoreita hintashokeilta. 

”Voi nakertaa huoltovarmuutta”  

Komissio kuulee parhaillaan nopealla aikataululla jäsenmaita väliaikaisesta kriisikehyksestä, jolla helpotettaisiin valtiontukisääntöjä. Tavoitteena on saada kehys voimaan jo huhtikuussa. 

Kehys mahdollistaisi väliaikaisen ja kohdennetun tuen, joka voi kattaa osan polttoainekustannusten noususta sekä sähkön hintapiikeistä. Tavoitteena on turvata yritysten toiminta ja toimitusketjut. 

”Suomessa elinkeinoelämän järjestöt ovat ottaneet kantaa tukitoimien käynnistämiseksi. Hintashokki on koetellut pahasti etenkin työkonealaa. Jatkuessaan tilanne voi alkaa nakertaa Suomen huoltovarmuutta”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö painottaa.  

Lue INFRAn ja muiden järjestöjen aiempi tiedote.

”Nyt kaavailtu tuki toteutettaisiin pääosin kansallisella tasolla. Osa jäsenmaista on jo tarttunut tilaisuuteen ja on odotettavissa, että jatkossa moni Suomen kilpailijamaa toteuttaa polttoainetuen. Myös meillä hallituksen tulisi ottaa tukeen myönteinen kanta budjettiriihessä. Pitkien välimatkojen ja uusiutuvan energian Suomi ei pärjää ilman iskukykyistä infrasektoria, joka on ollut kriisin suurimpia kärsijöitä.”

Investointeja energiainfraan  

Energiakriisin rakenteellinen ratkaisu on fossiilisista polttoaineista irtautuminen. Keskeisinä pitkän aikavälin toimina korostuvat uusiutuvan energian ja ydinvoiman roolin vahvistaminen, sähköistymisen nopeuttaminen ja energiainfrastruktuurin kehittäminen. Jäsenmaita kannustetaan myös hyödyntämään täysimääräisesti EU-rahoitusta näiden investointien vauhdittamiseksi.

Taustaa 

  • Lähi-idän ja Hormuzinsalmen tilanteesta johtuva energian ja öljyn hintojen nousu on puhuttanut EU:ssa jo viikkoja.  
  • Komission mukaan fossiilisten tuontilasku kasvoi 1,5 kuukaudessa yli 22 mrd. euroa. Tilanne nähdään pitkäkestoiseksi; vaikka sota päättyisi nopeasti, energiainfrastruktuurin tuhot ja markkinavaikutukset jatkuvat pitkään.  
  • Vaikutukset kohdistuvat etenkin energiaintensiivisiin toimialoihin kuten raskaaseen konetyöhön perustuvaan infra-alaan. 

Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.

