EU:lta vihreää valoa polttoainetuelle – Suomen kannattaa toimia

Komissio valmistelee jäsenmaille työkalupakkia Lähi-idän ja Hormuzinsalmen tilanteen aiheuttaman energian hintakriisin helpottamiseksi.

Kysynnän hillitseminen nähdään yhä tärkeäksi, mutta painopiste on siirtymässä öljy- ja kaasuvarastojen EU-tason koordinointiin sekä valtiontukisääntöjen joustavoittamiseen.

Tukisääntöjen joustavoittamisen ehtona olisi, että tukitoimet ovat kohdennettuja, nopeita ja väliaikaisia. Niiden tulee suojata erityisesti kriisistä kärsiviä sektoreita hintashokeilta.

”Voi nakertaa huoltovarmuutta”

Komissio kuulee parhaillaan nopealla aikataululla jäsenmaita väliaikaisesta kriisikehyksestä, jolla helpotettaisiin valtiontukisääntöjä. Tavoitteena on saada kehys voimaan jo huhtikuussa.

Kehys mahdollistaisi väliaikaisen ja kohdennetun tuen, joka voi kattaa osan polttoainekustannusten noususta sekä sähkön hintapiikeistä. Tavoitteena on turvata yritysten toiminta ja toimitusketjut.

”Suomessa elinkeinoelämän järjestöt ovat ottaneet kantaa tukitoimien käynnistämiseksi. Hintashokki on koetellut pahasti etenkin työkonealaa. Jatkuessaan tilanne voi alkaa nakertaa Suomen huoltovarmuutta”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö painottaa.

”Nyt kaavailtu tuki toteutettaisiin pääosin kansallisella tasolla. Osa jäsenmaista on jo tarttunut tilaisuuteen ja on odotettavissa, että jatkossa moni Suomen kilpailijamaa toteuttaa polttoainetuen. Myös meillä hallituksen tulisi ottaa tukeen myönteinen kanta budjettiriihessä. Pitkien välimatkojen ja uusiutuvan energian Suomi ei pärjää ilman iskukykyistä infrasektoria, joka on ollut kriisin suurimpia kärsijöitä.”

Investointeja energiainfraan

Energiakriisin rakenteellinen ratkaisu on fossiilisista polttoaineista irtautuminen. Keskeisinä pitkän aikavälin toimina korostuvat uusiutuvan energian ja ydinvoiman roolin vahvistaminen, sähköistymisen nopeuttaminen ja energiainfrastruktuurin kehittäminen. Jäsenmaita kannustetaan myös hyödyntämään täysimääräisesti EU-rahoitusta näiden investointien vauhdittamiseksi.

