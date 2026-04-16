Tulliuudistuksessa otettiin merkittävä askel kohti EU:n yhtenäisempää tullia

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättivät maaliskuun lopussa EU:n tulliviranomaisen ja EU:n tullidatakeskuksen perustamisesta. Päätökset ovat osa vuonna 2023 alkanutta EU:n tulliuudistusta, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa EU:n jäsenmaiden tullien toimintaa vuoteen 2034 mennessä. Uudistus on suurin sen jälkeen, kun EU:n tulliliitto perustettiin vuonna 1968.

Päätökset uudistavat unionin tullikoodeksia eli EU-maiden yhteistä tullilainsäädäntöä. Uuden tullikoodeksin tavoitteena on tulla voimaan viimeistään tämän vuoden syyskuussa. Uusi koodeksi korvaa nykyisen unionin tullikoodeksin vaiheittain siten, että uusi unionin tullikoodeksi tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2034 mennessä. Siihen asti sekä nykyisiä että uusia toimintatapoja käytetään rinnakkain.

EU:n tullidatakeskus ja EU:n tulliviranomainen parantavat riskienhallintaa EU:n tullitoiminnassa

Vuonna 2028 toimintansa aloittava EU:n tullidatakeskus yksinkertaistaa tullimenettelyjä. Ensin verkkokaupat ja myöhemmin myös muut yritykset antavat tullitiedot keskitetysti EU:n tullidatakeskukseen EU-maiden omien tullien järjestelmien sijaan. EU:n tullidatakeskuksen avulla säästetään merkittävästi EU:n jäsenmaiden tullien omien järjestelmien kehittämis- ja ylläpitokuluja.

– EU:n tullidatakeskus tehostaa sekä yritysten ja tullin että eri jäsenmaiden tullien välistä tiedonvaihtoa, koska tiedot annetaan yhteiseen järjestelmään, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka Tullista sanoo.

Tänä vuonna perustettava EU:n tulliviranomainen puolestaan ohjaa ja yhdenmukaistaa EU:n alueen tullien toimintaa, mikä parantaa tullitarkastuksia ja kansainväliseen kauppaan liittyvää riskienhallintaa EU:ssa. Lisäksi se ylläpitää ja kehittää EU:n tullidatakeskusta. EU:n tulliviranomainen perustetaan Ranskan Lilleen, ja sen toiminnan on tavoitteena alkaa kokonaisuudessaan vuonna 2028.

Lisäksi yritykset voivat hakea jatkossa luotettavan ja tarkastetun toimijan asiakkuutta (Trust and Check Trader), jonka avulla luotettavat yritykset voivat saada yksinkertaistuksia ja helpotuksia tullitoimintaansa.

EU:ssa sijaitsevissa tullivarastoissa tarkastetaan jatkossa isompia eriä verkkokauppalähetyksiä

Tietyt verkkokaupat voivat jatkossa tuoda tavarat EU:ssa sijaitseviin tullivarastoihin, joista tavarat voidaan myydä EU:n alueen kuluttajille.

– Varastoinnin ansiosta tulli pystyisi tarkastamaan kerralla suurempia tavaraeriä yksittäisten lähetysten sijaan, Hästbacka sanoo.

Viime vuonna EU:n alueen kuluttajat tilasivat EU:n ulkopuolelta suoraan itselleen noin 5,9 miljardia halpatuontilähetystä. Yli 90 prosenttia tavaroista oli peräisin Kiinasta. Merkittävä osa EU:n ulkopuolelta tilatuista verkkokauppaostoksista ei täytä EU:n vaatimuksia tuoteturvallisuudesta.

Euroopan komission tiedote 26.3.2026 (englanniksi)