Annika Räim valittu EMMAn kokoelmista vastaavaksi intendentiksi
16.4.2026 10:00:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo on nimittänyt FM Annika Räimin uudeksi kokoelmista vastaavaksi intendentiksi. Räim aloittaa tehtävässä 4. toukokuuta 2026. Avoin haku keräsi kaikkiaan 76 hakemusta sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä asiantuntijoilta.
Intendenttinä Annika Räim vastaa EMMAn kokoelmatoiminnasta ja sen strategisesta kehittämisestä. Hän johtaa museon kokoelmatiimiä sekä kokoelmiin liittyviä hankkeita, joihin kuuluu olennaisesti Espoon kaupungin julkinen taide. Hänen vastuullaan on lisäksi kokoelmahallinnan ja siihen liittyvien prosessien sekä hankintapolitiikan kehittäminen. Räim toimii myös EMMAn johto- ja ohjausryhmän jäsenenä.
“On hienoa saada Annika Räim osaksi EMMAn tiimiä muutosvaiheessa, jossa syvennämme yhteistyötä erityisesti Baltian alueen taiteilijoiden kanssa. Annikan vahva alueellinen asiantuntemus etenkin Virosta tukee EMMAn kansainvälisyyden ja kokoelmavisioiden laajentamista”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen kertoo.
Räimillä on vahvaa kokemusta kokoelmien johtamisesta, nykytaiteesta ja mediataiteen säilyttämisestä. Hän on työskennellyt aiemmin 15 vuoden ajan Viron taidemuseon nykytaiteen kokoelmista vastaavana kokoelmapäällikkönä Kumu-taidemuseossa Tallinnassa. Hänellä oli keskeinen rooli hankintastrategioiden kehittämisessä, kokoelmahallinnan vahvistamisessa ja kestävien kokoelmakäytäntöjen edistämisessä. Räim on valmistunut filosofian maisteriksi Amsterdamin yliopiston kulttuurihistorian ohjelmasta sekä taidehistorian ohjelmasta Tarton yliopistosta.
“EMMAn kunnianhimoinen kokoelmatyö ja sitoutuminen taiteilijoihin on inspiroivaa, ja koen itseni etuoikeutetuksi päästessäni osaksi museon tiimiä. Odotan innolla EMMAn kokoelman kehittämistä huolellisella ja uteliaalla otteella sekä vuoropuhelun syventämistä Suomen ja Baltian taidekenttien välillä”, sanoo Räim.
Yhtenä Suomen suurimmista taidemuseoista EMMA tarjoaa poikkeuksellisen laajan ja dynaamisen toimintaympäristön kokoelmatyölle. Museon kokoelmat profiloituvat suomalaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen ja muotoiluun. Museon oman EMMA-kokoelman lisäksi museo hallinnoi merkittäviä talletuskokoelmia: Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmaa ja Collection Kakkosta. Lisäksi EMMA toimii asiantuntijana Espoon kaupungin julkisen taiteen hankkeissa.
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Annika Räim utsedd till intendent med ansvar för samlingarna på EMMA – Esbo moderna konstmuseum16.4.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum har utsett FM Annika Räim till ny intendent med ansvar för samlingarna. Räim tillträder tjänsten den 4 maj 2026. Den öppna ansökan samlade totalt 76 ansökningar från såväl inhemska som internationella sakkunniga.
Annika Räim appointed as Head of Collections at EMMA – Espoo Museum of Modern Art16.4.2026 10:00:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art has appointed Annika Räim, MA, as its new Head of Collections. She will assume the position on May 4, 2026. The position was filled through an open recruitment process that drew highly qualified Finnish and international applicants, 76 in total.
