Annika Räim valittu EMMAn kokoelmista vastaavaksi intendentiksi

Intendenttinä Annika Räim vastaa EMMAn kokoelmatoiminnasta ja sen strategisesta kehittämisestä. Hän johtaa museon kokoelmatiimiä sekä kokoelmiin liittyviä hankkeita, joihin kuuluu olennaisesti Espoon kaupungin julkinen taide. Hänen vastuullaan on lisäksi kokoelmahallinnan ja siihen liittyvien prosessien sekä hankintapolitiikan kehittäminen. Räim toimii myös EMMAn johto- ja ohjausryhmän jäsenenä.

“On hienoa saada Annika Räim osaksi EMMAn tiimiä muutosvaiheessa, jossa syvennämme yhteistyötä erityisesti Baltian alueen taiteilijoiden kanssa. Annikan vahva alueellinen asiantuntemus etenkin Virosta tukee EMMAn kansainvälisyyden ja kokoelmavisioiden laajentamista”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen kertoo.

Räimillä on vahvaa kokemusta kokoelmien johtamisesta, nykytaiteesta ja mediataiteen säilyttämisestä. Hän on työskennellyt aiemmin 15 vuoden ajan Viron taidemuseon nykytaiteen kokoelmista vastaavana kokoelmapäällikkönä Kumu-taidemuseossa Tallinnassa. Hänellä oli keskeinen rooli hankintastrategioiden kehittämisessä, kokoelmahallinnan vahvistamisessa ja kestävien kokoelmakäytäntöjen edistämisessä. Räim on valmistunut filosofian maisteriksi Amsterdamin yliopiston kulttuurihistorian ohjelmasta sekä taidehistorian ohjelmasta Tarton yliopistosta.

“EMMAn kunnianhimoinen kokoelmatyö ja sitoutuminen taiteilijoihin on inspiroivaa, ja koen itseni etuoikeutetuksi päästessäni osaksi museon tiimiä. Odotan innolla EMMAn kokoelman kehittämistä huolellisella ja uteliaalla otteella sekä vuoropuhelun syventämistä Suomen ja Baltian taidekenttien välillä”, sanoo Räim.

Yhtenä Suomen suurimmista taidemuseoista EMMA tarjoaa poikkeuksellisen laajan ja dynaamisen toimintaympäristön kokoelmatyölle. Museon kokoelmat profiloituvat suomalaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen ja muotoiluun. Museon oman EMMA-kokoelman lisäksi museo hallinnoi merkittäviä talletuskokoelmia: Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmaa ja Collection Kakkosta. Lisäksi EMMA toimii asiantuntijana Espoon kaupungin julkisen taiteen hankkeissa.