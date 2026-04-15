Pia Lohikoski: Orpon tietämättömyys suojaosista on paljastavaa

Aino-Kaisa Pekonen: Hallitus on pahentanut köyhyyttä Suomessa, ja siksi hallitus on kaadettava 15.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen katsoo, että Orpon hallitus on epäonnistunut köyhyyden torjumisessa ja työttömyyden hoidossa. Hän esitteli eduskunnalle vasemmistoliiton yhdessä SDP:n ja vihreiden kanssa tekemän välikysymyksen, jossa ehdotetaan hallitukselle epäluottamusta.