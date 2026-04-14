MTV:n toukokuun kärkitärpit: MM-kiekkokarnevaali on taas täällä, Love Island Suomen uusi kausi alkaa, ruotsalainen Golden Boys, lisää kausia sarjoista Hidden Assets ja Sullivan’s Crossing, yleisurheilukausi täydessä vauhdissa
16.4.2026 13:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Flirttiä, pelejä, ihastumista ja draamaa on luvassa, kun uudet upeat sinkut saapuvat rakkauden saarelle Love Island Suomi -sarjan kuudennella kaudella. Leijonat kamppailevat Sveitsissä jääkiekon maailmanmestaruudesta, ja uusi leijonaselostaja Jani Alkio nostattaa tunnelman kattoon kotikatsomoissa. Uunituore ruotsalainen minisarja Golden Boys on saanut innoituksensa 1990-luvun talousrikosskandaalista. Lisäksi nautitaan suosittujen draamasarjojen Hidden Assets, The Way Home ja Sullivan’s Crossing uusista kausista. Penkkiurheilijat virittäytyvät MM-karnevaalin ohella Mestarien liigan loppuhuipennukseen ja alkavaan yleisurheilukesään.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
KOTIMAISET OHJELMAT
Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut
su 3.5. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
ke 6.5. alkaen maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Toukokuun ensimmäisessä Asian ytimessä.doc -jaksossa syvennytään koiranjalostuksen ongelmiin. Moni Suomessa suosittu koirarotu on sairas ulkonäkökeskeisen jalostuksen ja ääripiirteiden, kuten liian lyhyen kuonon tai lyhyiden raajojen vuoksi. Dokumentissa toimittaja Pauliina Ainasoja tapaa kaksi sairaan koiran omistajaa sekä asiantuntijaeläinlääkärin, joka kertoo, mitä asialle on tehtävissä.
- Toukokuun muissa Asian ytimessä.doc -jaksoissa syvennytään biohakkeroinnin maailmaan ja sukelletaan jalkapallon MM-historiaan Jari Litmasen seurassa.
Love Island Suomi
ma 4.5. alkaen
MTV Katsomo ja MTV:n kanavat
- Odotettu Love Island Suomi lennättää katsojat rakkauden saarelle juontaja Niko Saarisen ja kertojaääni Lina Schifferin siivittäminä. Uudistettu villa avaa ovensa rohkeille sinkuille sarjan kuudennella kaudella. Romanssit kukoistavat eikä draamalta vältytä, kun upeat sinkut murtavat jäätä flirteissä peleissä, vahvistavat yhteyksiään romanttisilla treffeillä sekä valitsevat toisiaan pareiksi dramaattisissa parinvalinnoissa.
- MTV Katsomo+ -tilauksella viikon viisi jaksoa ovat katsottavissa kerralla aina maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa jaksoja julkaistaan yksi päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV:n tv-kanavilla arkisin.
Harjunpää, kausi 2
ma 4.5. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Harjunpää-sarjan toinen kausi nähdään nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Sarja on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
- Sarjan toisella kaudella tutkitaan muun muassa rakkaushuijauksia ja jengisotia sekä jahdataan naisia ahdistelevaa hiipparia. Työpari Harjunpää ja Nykänen ei selviä myöskään yksityiselämässään kolhuitta tai alanvaihtoa miettimättä.
- Pääosissa nähdään Olli Rahkonen ja Olga Temonen. Syksyllä menehtynyt Olga Temonen palkittiin Kultainen Venla -gaalassa postuumisti Vuoden 2025 esiintyjä -palkinnolla roolistaan Harjunpäässä.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Hidden Assets, kausi 3
pe 1.5. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
su 17.5. alkaen maksutta MTV Katsomossa
- Irlantilais-belgialaisen rikosdraaman kolmas kausi käynnistyy järkyttävällä tapauksella, kun toimittaja Olatz Alzola perheineen murhataan raa’asti Bilbaossa. Samaan aikaan Dublinissa Claire selvittää rikoshyödyn takaisinhankintayksikön ratsian jälkipyykkiä sekä 27 miljoonan euron kavallusta, joka johtaa tutkinnan Baskimaahan ja vanhan tutun, ex-rikollisen Anto Pearsen luo. Claire joutuu liittoutumaan paikallisten viranomaisten kanssa paljastaakseen monimutkaisen rikosvyyhdin, jossa ihmiskauppa, korruptio ja lääkejätteen sekaan kätketyt huumekuljetukset kietoutuvat yhteen.
- Peter McKennanin (Gangs of London, Kin) luoman sarjan pääosissa nähdään Nora-Jane Noone, Cathy Belton ja Aaron Monaghan.
- Kuusiosainen kausi julkaistaan 1.5. kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan yhden jakson viikkotahdilla 17.5. alkaen.
O’Ahu Shores
su 3.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- O’Ahu Shores on Havaijille sijoittuva kuusiosainen realitysarja, joka seuraa tiivistä ystäväporukkaa heidän rakentaessaan omaa polkuaan aikuisuuden kynnyksellä. Paratiisisaarella elämä ei ole pelkkää auringonpaistetta, ja luvassa on roihuavaa rakkautta, sydänsuruja ja koetukselle joutuvia ystävyyssuhteita.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Sullivan’s Crossing, kausi 3
to 7.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Suursuosioon nousseen Sullivan’s Crossing -sarjan kolmas kausi saapuu MTV Katsomoon!
- Kanadalaissarjan kolmannella kaudella luvassa on lisää romantiikkaa, jännitystä ja käänteitä. Tarina jatkuu dramaattisen tulipalon jälkeen, kun kaikki Crossingissa etsivät uutta suuntaa elämälleen. Sully (Scott Patterson, Gilmoren tytöt) löytää yllättäen rinnalleen uuden rakkauden, kun paikkakunnalle saapuu menestyskirjailija. Cal (Chad Michael Murray, One Tree Hill) liittyy etsintä- ja pelastusryhmään ja joutuu nopeasti tositoimiin vaativassa pelastusoperaatiossa. Maggie (Morgan Kohan, Transplant) puolestaan yrittää sitoutua uuteen elämään Crossingissa, vaikka arkea varjostavat henkilökohtaiset menetykset sekä kaipuu entiseen, adrenaliinintäyteiseen uraan.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Myös aiemmat kaudet ovat katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.
- Maksutta MTV Katsomossa nähdään 7.5. alkaen sarjan ensimmäinen kausi.
Nora Sand, kausi 2
ti 12.5. alkaen
Nyt MTV Avalla
- Toisella kaudella Nora Sand tutkii epäilyttävää hukkumistapausta ja paljastaa petoksen, hyväksikäytön ja murhien verkon.
- Kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomossa.
Sydney’s Killer Cop
to 14.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kaksiosainen true crime -dokumentti avaa Sydneyn gay-yhteisön ympärille sijoittuvan järkyttävän tapauksen. Helmikuussa 2024 poliisi Beau Lamarre-Condon epäillään ampuneen ex-kumppaninsa, tv-juontaja Jesse Bairdin, sekä Luke Daviesin poliisin palvelusaseella. Dokumentti tarkastelee, miten luotetusta poliisista tuli murhaaja, ja sukeltaa pakkomielteiseen julkkisten seuraamiseen sekä harhaiseen ajatteluun, joiden väitetään johtaneen väkivaltaiseen loppuun.
- Australialaisdokumentin molemmat osat julkaistaan kerralla.
Golden Boys
ti 19.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Trustor-talousskandaalin innoittama uusi ruotsalainen minisarja.
- Joachim vapautuu vankilasta Tukholmassa vuonna 1997 ja unelmoi oman imperiumin luomisesta. Yhdessä hurjan serkkunsa kanssa he ottavat itselleen nimen Golden Boys ja laativat suunnitelman, joka on kaikkea muuta kuin laillinen.
- Uunituore sarja sai ensi-iltansa Ruotsissa toukokuun alussa.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa, jonka jälkeen jakso viikossa. Yhteensä jaksoja on neljä.
Remontilla rahoiksi
ti 26.5. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Mitä olisi kesä ilman australialaista remonttistressiä? Remontilla rahoiksi -realityn 19. kaudella kilpaillaan jälleen siitä, kuka saa myytyä kunnostamansa ja sisustamansa asunnon korkeimpaan hintaan.
- MTV Katsomo+ -tilauksella neljä jaksoa aina maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla nähdään uusi jakso aina tiistaista perjantaisin.
Beyond Chelsea, kausi 2
ti 26.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Binky Felstead, Rosie Fortescue ja Lucy Watson, Made in Chelsea -realitysarjan kolme ikonisinta tähteä palaavat naurun, kyynelten ja ystävyyden kera. Kaksiosainen Beyond Chelsea sukeltaa syvemmälle kolmikon ystävyyteen. Molemmat jaksot julkaistaan kerralla.
Mix Tape, kausi 1
ke 27.6. alkaen
Nyt MTV Avalla
- Romanttisessa ja musiikkivetoisessa irlantilais-australialaisessa draamassa vuonna 1989 Sheffieldissä ihastunut, mutta erilleen ajautunut nuoripari kohtaa uudelleen vuosikymmenten jälkeen, kun toinen heistä on muuttanut Australiaan. Isossa roolissa mukana on myös suomalainen Sara Soulié (Konflikti, Operaatio Valhalla). Päärooleissa nähdään Teresa Palmer ja Jim Sturgess.
- Sarja on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomossa.
The Way Home, kausi 3
pe 29.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kolmannen kauden alussa Jacobin paluu aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia niin Jacobille kuin Delillekin. Alice palaa isän luona vietetyn kesän jälkeen takaisin Port Haveniin ja Coltonista paljastuu yllättäviä asioita.
- Draamasarjaa tähdittävät Andie MacDowell (Neljät häät ja yhdet hautajaiset) ja Chyler Leigh (Greyn anatomia).
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
ELOKUVAT
Nelli Rapp: Mustametsän salaisuus
pe 15.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Toisessa elokuvassaan Nelli Rapp ja koira London saavat seurakseen Vallen, ja yhdessä he lähtevät Mustametsään etsimään Kuoleman peiliä. Hirviöiden ja erilaisten olentojen keskellä tapahtuva jännittävä perheseikkailu perustuu Martin Widmarkin (Lasse-Maijan etsivätoimisto) suosittuun kirjasarjaan. Ruotsi 2023.
Hammarskjöld
su 17.5. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Vuonna 1961 kylmän sodan aikaan Dag Hammarskjöldilla (Mikael Persbrandt, Poromafia ) on vielä vuosi jäljellä tehtävässään YK:n pääsihteerinä. Tämän jälkeen hän aikoo muuttaa taloonsa Österleniin ja nauttia odottamastaan vapaudesta. Kylmä sota kuitenkin jatkuu, yhtenä keskipisteenään Kongon kriisi. Hammarskjöld ottaa tehtäväkseen rauhan välittämisen maahan – tehtävän, jota moni pitää mahdottomana. Ruotsi 2023.
Lisää leffatärppejä ja klassikoita MTV Katsomon toukokuussa:
Katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella
- Uneton Seattlessa (Yhdysvallat 1993) pe 8.5. alkaen
- Erin Brockovich (Yhdysvallat 2000) pe 8.5. alkaen
- Once Upon a Time in Hollywood (Yhdysvallat 2019) pe 15.5. alkaen
- Django Unchained (Yhdysvallat 2012) pe 15.5. alkaen
- Blade Runner 2049 (Yhdysvallat 2017) pe 22.5. alkaen
- Almost Famous (Yhdysvallat 2000) pe 29.5. alkaen
- This Is Spinal Tap (Yhdysvallat 1984) pe 29.5. alkaen
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Upea Liiga-kausi on huipentumassa – kuka ansaitsee Kanada-maljan? Tästä ei kiekkofanin kevätjuhla enää parane: aurinko paistaa ja Liigassa laitetaan finaalivaihde silmään.
- Huhtikuun loppupuolella pelattavan paikallissävyn saaneen välierävaiheen jälkeen tiedetään, mitkä kaksi joukkuetta kamppailevat finaalisarjassa Suomen mestaruudesta. Välierissä kohtaavat tamperelaiset Tappara ja Ilves sekä KooKoo ja SaiPa. Finalistit ovat selvillä viimeistään keskiviikkona 29. huhtikuuta, jolloin pelataan tarvittaessa sarjojen ratkaisevat seitsemännet ottelut.
- MTV Katsomossa nähdään jokainen pudotuspeliottelu kaikkine jännitteineen suorana lähetyksenä. Upeaa kiekkokevättä väritetään myös kattavasti studiolähetyksillä.
Toukokuun finaalien aikataulut:
La 2.5. Finaali 1
Ma 4.5. Finaali 2
Ke 6.5. Finaali 3
Pe 8.5. Finaali 4
La 9.5. Mahd. finaali 5
Ma 11.5. Mahd. finaali 6
Ke 13.5. Mahd. finaali 7
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Myös Ruotsissa jaetaan mestaruuksia. MTV Katsomossa nähdään suorana ja suomeksi selostettuna kaikki finaaliottelut, jotka pelataan huhti-toukokuun vaihteessa. Torstaina 23. huhtikuuta alkavasta finaaliherkusta päästäneen nauttimaan vielä toukokuun puolellakin, mikäli mestaruus ei mene jakoon suoraan neljässä ottelussa.
SHL:n finaalien aikataulut:
To 23.4. 1. finaali
La 25.4. 2. finaali
Ti 28.4. 3. finaali
To 30.4. 4. finaali
La 2.5. Mahd. 5. finaali
Ma 4.5. Mahd. 6. finaali
Ke 6.5. Mahd. 7. finaali
Jääkiekon MM-kisat
pe 15.5. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
Myös MTV:n maksukanavilla
- Leijonahuuma valtaa MTV:n toukokuussa. MTV:n uudeksi sinivalkoiseksi kiekkoselostajaksi nousee Jani Alkio, joka yhdessä kivenkovan asiantuntijatiimin kanssa tulkitsee 15.–31.5. pelattavan turnauksen tapahtumat kotikatsomoihin.
- MTV Katsomon ja MTV3-kanavan ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat Suomen kaikki seitsemän alkulohkon ottelua, mahdollinen Suomen puolivälieräottelu, molemmat välierät ja finaali. Jos Suomi pelaa pronssiottelussa, myös se kuuluu MTV:n tarjontaan.
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Loppuottelu myös MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigassa kausi huipentuu toukokuussa välierien myötä kuun viimeisenä lauantaina Budapestissä pelattavaan finaaliin.
- MTV Urheilun jalkapallostudio luo tunnelmat ja taustat ratkaisuotteluiden ympärille Peetu Pasasen johdolla. Jari Litmanen, Mika Väyrynen, Antti Niemi, Mehmet Hetemaj ja Juho Rantala heittävät asiantuntemuksensa peliin, kun seurajoukkuejalkapalloilun suurin pokaali odottaa ottajaansa Unkarissa.
- Odotettu finaalilähetys nähdään MTV Katsomon lisäksi myös MTV Subilla klo 18.30 alkaen. Paikanpäältä Puskás Arenálta raportoivat Ville Lepistö ja Antti Niemi. Finaaliottelun selostaa Lauri Kottonen.
Mestarien liigan toukokuun aikataulut:
5.–6.5. Välierien 2. osaottelut
30.5. Loppuottelu
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Sinetöikö El Clásico Espanjan mestaruuden Barcelonalle? Joukkueella on jo toinen käsi kiinni La Ligan mestaruuspokaalissa Barcelonan johtaessa tukevasti sarjaa toukokuulle tultaessa. Huomio kääntyy nyt uudella tavalla Madridissa 10.5. pelattavaan El Clásicoon Real Madridia vastaan: klassikosta saattaa tulla tänä keväänä näyttämö, jossa kaikki ratkeaa. Joka tapauksessa on selvää, että Santiago Bernabeulla nähdään huikea kattaus maailman parhaita pelaajia: Barcelonan Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Marcus Rashford vastaan Real Madridin Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde. Otteluun valmistaudutaan MTV Katsomossa klo 21.30 alkaen ja selostuksesta vastaa Tuomas Virkkunen.
- Sarjataulukon toisessa päässä Ville Kosken edustama Deportivo Alavés käy trillerimäistä taistelua putoamista vastaan. Toukokuussa joukkueen tulisi venyä vähintään kelvolliseen pistesaaliiseen Athleticia, Barcelonaa sekä niin ikään putoamista vastaan taistelevia Elchea, Oviedoa ja Vallecanoa vastaan.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italiassa Milanon sininen puoli voinee alkaa jo valmistautua mestaruusjuhliin, mutta kevään päätteeksi voi hypätä vaikkapa seuraamaan, riittääkö sensaatiomaisen kauden pelanneen Comon taistelu Mestarien liigaan saakka. Sarjataulukon toisessa päässä puolestaan Cremonese, Cagliari ja Lecce käyvät raivokasta kamppailua säilymisensä puolesta.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti Serie A:n kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Power Stage MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Toukokuulle tultaessa takana on viisi rallia ja luvassa Portugalin ja Japanin MM-rallit. Sami Pajari haastaa Suomi–Ruotsi-taistossa upean alkukauden ajanutta Oliver Solbergia.
- Kauden ensimmäinen nopea sorakisa ajetaan Portugalissa 7.–10.5. Japanin asfaltilla kisataan 28.–31.5.
- Kaikki erikoiskokeet ja oheisohjelmat ovat katsottavissa suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Ralliviikkojen tuttu kattaus pitää sisällään myös MTV3-kanavalla esitettävän Rallisirkuksen torstaisin sekä Ralliextrat pe–su. Myös ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
EM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin EM-sarjassa kisataan Ruotsin sorateillä 22.–24. toukokuuta. Suomalaisittain Ruotsista voidaan odottaa menestystä esimerkiksi koko kauden sarjassa kisaavalta Teemu Suniselta. Kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa suorana ja englanniksi selostettuna.
Super Formula
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Huhtikuussa MTV Katsomossa uutena alkanut Super Formula tarjoillee vauhtia Suzukasta 23.–24.5. MTV Katsomossa nähdään aika-ajot ja kisat suorana ja suomeksi selostettuna. Selostajana toimii Juho Kokko ja asiantuntijana Risto Virtanen.
- Super Formula on yksi maailman kovavauhtisimmista ja kilvanajoltaan maailman parhaista formulasarjoista, jossa jännitystä riittää loppuun asti.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjassa kisataan toukokuun aikana kahdesti: 24.5. Ranskassa ja 31.5. Saksassa. MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena suorana lähetyksenä.
MUU URHEILU
Yleisurheilu
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- On aika päästää huippuunsa viritetyt supertähdet irti! Timanttiliiga kokoaa maailman parhaat yleisurheilijat 15 upeaan kisaan läpi kesän ja ympäri maailman. MTV:n yleisurheilukesään kuuluu Timanttiliigan lisäksi kymmenkunta toiseksi korkeimman tason Continental Tour Gold -sarjan kisaa.
- Kesän aikana selviää muun muassa jatkuuko Armand Duplantisin maailmanennätystehtailu miesten seipäässä, ja haastavatko jamaikalaiset Noah Lylesin ja muut amerikkalaiset maailman nopeimman miehen tittelistä. Maailmanennätykset ovat jälleen vaarassa naisten pidemmillä matkoilla ja useissa muissakin lajeissa.
- MTV:n yleisurheilutiimissä jatkavat selostajat Antero Mertaranta ja Mika Sukkonen sekä asiantuntija Tommi Evilä. Uutena äänenä muutamissa kesän kisoissa asiantuntijana on valmentaja ja entinen moniottelija Tiia Hautala.
- Kauden avauksen yhteydessä la 16.5. lähetys käynnistyy jo tuntia ennen kisaa. Klo 13 alkavassa MTV Kisakatsomo -lähetyksessä ennakoidaan paitsi alkavaa yleisurheilukautta, myös MTV:n upeaa urheilun kesäkautta laajemmin juontaja Peetu Pasasen johdolla. Avauskisa esitetään MTV Katsomon lisäksi myös MTV3-kanavalla.
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- ATP-kiertue on siirtynyt kevään myötä Eurooppaan ja massakentille.
- Madridin ATP-turnauksen ratkaisut ovat tarjolla heti toukokuun alussa. Mestarit niin kaksin- kuin nelipielissäkin ovat selvillä sunnuntaina 3.5. Muutama päivä Madridin ratkaisujen perään tarjolla on jo Rooman ATP1000-luokan turnaus, joka pelataan 6.–17.5. toukokuuta. Toukokuussa tarjolla ovat myös Hampurin ATP500 ja Geneven ATP250. Finaalit molemmissa turnauksissa pelataan la 23.5.
- Suomalaisten otteita pyritään seuramaan niin kaksin- kuin nelipelissäkin mahdollisuuksien mukaan suorana.
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilta.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
