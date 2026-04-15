Johannes Yrttiaho: Oikeistohallituksen politiikassa lepo ja palautuminen kuuluvat vain niille, joilla on varaa maksaa
15.4.2026 17:03:49 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho arvostelee hallitusta pienituloisille tarkoitettujen tuettujen lomien lopettamisesta. Hän puhui eduskunnan keskustelussa vasemmistoliiton välikysymyksestä hallitukselle. Välikysymyksen aiheena oli hallituksen toiminta köyhyys- ja elinkustannuskriisissä.
Yrttiaho huomauttaa, että hallituksen toimien seurauksena yli 30 000 lasta on suistumassa köyhyysrajan huonommalle puolelle.
– Lasten, nuorten ja perheiden köyhyys on kasvussa, ja se on seurausta vanhempien liian pienistä palkoista, epävarmasta työelämästä, matalapalkkaköyhyydestä, jonka hallitus lukuisilla työelämäoikeuksien ja sosiaaliturvan leikkauksilla aiheuttaa. Tässä tilanteessa hallitus on päättänyt lopettaa kokonaan pienituloisille tarkoitetut STEA:n tukemat lomat, Yrttiaho sanoo.
Yrttiahon mukaan valtiolle säästö on aivan olematon, mutta monille matalapalkkaisille perheille nämä tuetut lomat ovat olleet ainoa mahdollisuus hengähtää. Ne ovat tarjonneet lapsille kokemuksia, joita varakkaimmissa perheissä pidetään itsestäänselvyyksinä.
Yrttiaho varoittaa, että tuettujen lomien lopettaminen vie pois mahdollisuuden palautumiseen niiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat.
– Nämä ihmiset työskentelevät raskaissa, pienipalkkaisissa töissä hyvin vaihtelevin ja vaikein työajoin. Vaikkapa elintarvikealalla, jonka työehtoa te muuten heikensitte suoraan lailla kumoamalla leipomotyöaikalain. Jos työntekijä ei koskaan pääse irti arjen kuormituksesta, hän uupuu. Ministeri Grahn-Laasonen, onko niin, että hallituksen politiikassa lepo ja palautuminen kuuluvat vain niille, joilla on varaa maksaa, Yrttiaho kysyi.
Ministeri sivuutti Yrttiahon kysymyksen, mutta syytti sen sijaan vastauksessaan välikysymykseen työttömiä passiivisuudesta kohua herättäneen räikein sanankääntein ”naapureina, jotka jäävät nukkumaan".
Yhteyshenkilöt
Johannes YrttiahoPuh:050 440 5204johannes.yrttiaho@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme