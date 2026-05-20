Aviador Kustannus

Telakkaduunarin tytär – dokumentaarinen ja runollinen matka muistoihin, paikkoihin ja puhuttuun historiaan

20.5.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Telakkaduunarin tytär tarkastelee työväenluokkaista elämänpiiriä varttuvan lapsen ja nuoren näkökulmasta. Se kuvaa ylisukupolvisuutta ja sodanjälkeisen sukupolven kokemuksia.

Kansi: Ulpu Kaikkonen
Taija Vuorisen runoteos Telakkaduunarin tytär on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Teoksen pohjavirtana ovat maaltamuuton aiheuttamat irrallisuuden, ulkopuolisuuden tunteet ja sosiaalisen nousun yksilölle muodostamat haasteet ja niiden kohtaaminen. Se yhdistää arkisen tarkkanäköisyyden ja henkilökohtaisen kokemuksen yhteiskunnalliseen havaintoon lyriikan keinoin.

Taija Vuorinen on turkulainen maaltamuuttajan ja telakkaduunarin tytär. Taustalla on paitsi pitkä työura erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla, myös luovan kirjoittamisen ja kotimaisen kirjallisuuden opintoja.

VUORINEN, TAIJA : Telakkaduunarin tytär
68 sivua
ISBN 9789524173469
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen kaunokirjallisuuskotimainen runousmaaltamuuttoirrallisuusulkopuolisuusyhteiskunta

Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Uhanalaiset ystävämme -opas auttaa kehittämään lapsen luontosuhdetta helposti omaksuttavalla tavalla19.5.2026 13:22:33 EEST | Tiedote

Carita Vänskän lasten tietokirja Uhanalaiset ystävämme on julkaistu Aviadorin kustantamana. Uhanalaiset ystävämme on lapsille suunnattu kirja, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta. Oletko miettinyt, kuinka puhut lapselle luonnosta? Moni asia lapsilla on ympäristöstä opittua. Suomessa on 2667 uhanalaista lajia. Miten niitä voisi auttaa? Tämä kirja on uhanalaisten lajien esiinmarssi. Kasvien, sammalien, jäkälien, kääpien, sienten, hyönteisten, kalojen, lintujen ja nilviäisten. Haavoittuvaisten ja kaikista pienimpien lajien, joita harvoin havaitsemme luonnossa. Kirjassa on ajankohtaista tietoa uhanalaisista lajeista sopivan ytimekkäässä muodossa, joka on helppo omaksua, ja esimerkkejä, joiden välityksellä voi vaivattomasti kertoa ympäristön havainnoinnista ja luonnonsuojelusta lapselle. Kaunis kuvitus ja hauskat lorut edesauttavat asiatiedon omaksumista. Kysymykset ja osallistavat tehtävät toimivat keskustelunavauksina ja kannustavat yhteiseen luontoharrastukseen

