Telakkaduunarin tytär – dokumentaarinen ja runollinen matka muistoihin, paikkoihin ja puhuttuun historiaan
20.5.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Telakkaduunarin tytär tarkastelee työväenluokkaista elämänpiiriä varttuvan lapsen ja nuoren näkökulmasta. Se kuvaa ylisukupolvisuutta ja sodanjälkeisen sukupolven kokemuksia.
Taija Vuorisen runoteos Telakkaduunarin tytär on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Teoksen pohjavirtana ovat maaltamuuton aiheuttamat irrallisuuden, ulkopuolisuuden tunteet ja sosiaalisen nousun yksilölle muodostamat haasteet ja niiden kohtaaminen. Se yhdistää arkisen tarkkanäköisyyden ja henkilökohtaisen kokemuksen yhteiskunnalliseen havaintoon lyriikan keinoin.
Taija Vuorinen on turkulainen maaltamuuttajan ja telakkaduunarin tytär. Taustalla on paitsi pitkä työura erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla, myös luovan kirjoittamisen ja kotimaisen kirjallisuuden opintoja.
VUORINEN, TAIJA : Telakkaduunarin tytär
68 sivua
ISBN 9789524173469
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
