Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Savonian ammattikorkeakoulu lakossa tänään – ensi viikolla kolme lakkoa

16.4.2026 05:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Savonia-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Savonian lakkotapahtuma järjestetään Kuopion Microkadun kampuksella 12.20–12.40. Lisäksi lakkovahdit ovat aamulla paikalla seuraavasti:

  • Klo 7.45–10 Kuopion kampuksella (Microkatu 1, Kuopio)
  • Klo 7.45–10 Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, Iisalmi)
  • Klo 7.45–10 Varkauden kampuksella (Opiskelijankatu 3, Varkaus)

Xamk, LAB ja Metropolia lakossa ensi viikolla

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo lakkojen jatkuvan ensi viikolla, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.

– Lakot ovat olleet viimesijainen, mutta välttämätön toimenpide: työnantajapuoli Sivista esittää heikennyksiä koko opetushenkilöstön työehtoihin ja osalle palkkojen alennuksia – niitä emme hyväksy. Jäseniltämme on tullut vahvaa tukea ja viestiä, että kevyin perustein lakkoon ei olisi lähdetty. Tämä nähdään nyt todella tärkeänä, kaikille yhteisenä asiana, Murto kuvailee.

Lakkovuorossa ensi viikolla ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (ti 21.4.) LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.). Metropoliassa lakko on jo toinen, ja lakkovaroituksen on tällä kertaa antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.

Eilen lakko toteutui Jyväskylässä

Eilinen JAMK:in lakko näkyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksilla. Paikan päällä ollut OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio kertoo lakkohengen olleen erinomainen ja lakkovahteja olleen runsaasti.

– Näytimme upeasti työnantajalle, että olemme yhteisvoimin puolustamassa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja. Lakkovahdit ovat tietysti tärkeässä roolissa lakkojen onnistumisessa, sanoo Raiskio.

Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

