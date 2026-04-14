Savonian ammattikorkeakoulu lakossa tänään – ensi viikolla kolme lakkoa
16.4.2026 05:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Savonia-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
Savonian lakkotapahtuma järjestetään Kuopion Microkadun kampuksella 12.20–12.40. Lisäksi lakkovahdit ovat aamulla paikalla seuraavasti:
- Klo 7.45–10 Kuopion kampuksella (Microkatu 1, Kuopio)
- Klo 7.45–10 Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, Iisalmi)
- Klo 7.45–10 Varkauden kampuksella (Opiskelijankatu 3, Varkaus)
Xamk, LAB ja Metropolia lakossa ensi viikolla
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo lakkojen jatkuvan ensi viikolla, ellei työriidan sovittelu sitä ennen etene ja johda uuden sopimuksen syntyyn.
– Lakot ovat olleet viimesijainen, mutta välttämätön toimenpide: työnantajapuoli Sivista esittää heikennyksiä koko opetushenkilöstön työehtoihin ja osalle palkkojen alennuksia – niitä emme hyväksy. Jäseniltämme on tullut vahvaa tukea ja viestiä, että kevyin perustein lakkoon ei olisi lähdetty. Tämä nähdään nyt todella tärkeänä, kaikille yhteisenä asiana, Murto kuvailee.
Lakkovuorossa ensi viikolla ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (ti 21.4.) LAB-ammattikorkeakoulu (ke 22.4.) ja Metropolia-Ammattikorkeakoulu (to 23.4.). Metropoliassa lakko on jo toinen, ja lakkovaroituksen on tällä kertaa antanut myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Edellinen Metropolian lakko 7.4. oli koko ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko Suomessa.
Eilen lakko toteutui Jyväskylässä
Eilinen JAMK:in lakko näkyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksilla. Paikan päällä ollut OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio kertoo lakkohengen olleen erinomainen ja lakkovahteja olleen runsaasti.
– Näytimme upeasti työnantajalle, että olemme yhteisvoimin puolustamassa ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkoja. Lakkovahdit ovat tietysti tärkeässä roolissa lakkojen onnistumisessa, sanoo Raiskio.
Työriita koskee Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuun loppuun. Uutta sopimusta ei saatu neuvotteluteitse, ja sopijaosapuolet OAJ, YTN ja Sivista jatkavat sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla.
Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
KORJAUS: OAJ:ltä lakkovaroitus Satakunnan ammattikorkeakoululle – jo kymmenes14.4.2026 13:48:05 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 14.4. Satakunnan ammattikorkeakoulua (SAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 29.4.2026*. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä. (ei 28.4., kuten tiedotteessa aluksi virheellisesti luki)
OAJ:ltä lakkovaroitus Satakunnan ammattikorkeakoululle – jo kymmenes14.4.2026 13:32:26 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 14.4. Satakunnan ammattikorkeakoulua (SAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 28.4.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Työtuomioistuimelta ratkaisu lakkovaroituksiin: OAJ otti harkitun riskin jäsenten etujen ajamiseksi14.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Työtuomioistuin antoi eilen 13.4. myöhään illalla ratkaisunsa Sivistan kanteeseen. Työnantajapuolta ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksessa edustavan Sivistysala ry:n nostama kanne koski OAJ:n maaliskuussa antamien kolmen ensimmäisen lakkovaroitusilmoituksen laillisuutta.
OAJ:ltä uusi lakkovaroitus ammattikorkeakouluille13.4.2026 13:32:08 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään klo 13.4. Turun ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen tiistaille 28.4.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä henkilöstön työehtoihin.
Historian ensimmäinen lakko ammattikorkeakouluissa – OAJ:ltä myös uusi lakkovaroitus8.4.2026 13:31:29 EEST | Tiedote
Metropoliassa on tänään historiallinen päivä: oppilaitoksessa on parhaillaan käynnissä ensimmäinen ammattikorkeakouluja koskeva lakko Suomessa. Vuorokauden mittainen lakko voi saada myös jatkoa, sillä OAJ antoi lakkopäivänä uuden Metropoliaa koskevan lakkovaroituksen torstaille 23.4.2026.
