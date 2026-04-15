Markus Blomquist valittu piirin puheenjohtajaksi ja Sandra Bergqvist nimetty eduskuntavaaliehdokkaaksi
15.4.2026 20:22:21 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Varsinais-Suomi piti piirikokouksensa Naantalissa 15. huhtikuuta 2026. Markus Blomquist valittiin jatkokaudelle piirin puheenjohtajaksi, yhdessä varapuheenjohtajien Laura Wickströmin ja Roger Hakalaxin kanssa.
– Olen erittäin kiitollinen jatkuvasta luottamuksesta. On ilo ja kunnia saada jatkaa piirin puheenjohtajana, yhdessä vahvan puheenjohtajiston kanssa, Markus Blomquist sanoo.
– Meillä on työssämme hyvänlaista energiaa ja suuntamme on selkeä. Haluan mielelläni jatkaa sen kehittämistä. Nyt siirrymme tärkeään ajanjaksoon ennen eduskuntavaaleja, jolloin on pidettävä vauhti yllä ja jatkettava työtä, joka näkyy ihmisten arjessa eri puolilla Varsinais-Suomea, Blomquist jatkaa.
– RKP:n vahvuus on kykymme koota ihmisiä koko alueelta ja työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Tällaisena aikana se on tärkeämpää kuin koskaan – ja onnistumme siinä parhaiten yhdessä, Blomquist päättää.
Piirikokous nimesi myös istuvan kansanedustajan Sandra Bergqvistin ehdokkaaksi kevään 2027 eduskuntavaaleihin.
– Olen kiitollinen siitä, että minut on nimetty ehdokkaaksi vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Seitsemän vuoden ajan olen saanut työskennellä maakunnan parhaaksi sekä kansanedustajana että ministerinä. Paljon on vielä työtä jäljellä, ja haluan mielelläni jatkaa sitä, Bergqvist sanoo.
Lisäksi kokous valitsi RKP Varsinais-Suomelle uuden hallituksen, joka kokonaisuudessaan koostuu seuraavista henkilöistä:
Piirin puheenjohtaja: Markus Blomquist, Turku
Varapuheenjohtaja: Laura Wickström, Parainen
Varapuheenjohtaja: Roger Hakalax, Kemiönsaari
Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa)
Jerker Björkqvist (Kaarina Rosenberg), Turku
Marlena Laurén (Anton Karlsson), Parainen
Jonna Moberg (Peppi Wilson), Kemiönsaari
Benjamin Kroksjö, Naantali (Anders Vahtola, Kaarina)
Anna-Karin Tötterman, Svenska Kvinnoförbundet (Wiveka Kauppila, Svenska Seniorer i Åboland)
Emilie Jäntti (Rasmus Anttila), RKP-nuoret
Yhteyshenkilöt
Markus BlomquistRKP Varsinais-Suomen puheenjohtajaPuh:040 821 0419
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
