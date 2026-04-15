Markus Blomquist valittu piirin puheenjohtajaksi ja Sandra Bergqvist nimetty eduskuntavaaliehdokkaaksi

– Olen erittäin kiitollinen jatkuvasta luottamuksesta. On ilo ja kunnia saada jatkaa piirin puheenjohtajana, yhdessä vahvan puheenjohtajiston kanssa, Markus Blomquist sanoo.

– Meillä on työssämme hyvänlaista energiaa ja suuntamme on selkeä. Haluan mielelläni jatkaa sen kehittämistä. Nyt siirrymme tärkeään ajanjaksoon ennen eduskuntavaaleja, jolloin on pidettävä vauhti yllä ja jatkettava työtä, joka näkyy ihmisten arjessa eri puolilla Varsinais-Suomea, Blomquist jatkaa.

– RKP:n vahvuus on kykymme koota ihmisiä koko alueelta ja työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Tällaisena aikana se on tärkeämpää kuin koskaan – ja onnistumme siinä parhaiten yhdessä, Blomquist päättää.

Piirikokous nimesi myös istuvan kansanedustajan Sandra Bergqvistin ehdokkaaksi kevään 2027 eduskuntavaaleihin.

– Olen kiitollinen siitä, että minut on nimetty ehdokkaaksi vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Seitsemän vuoden ajan olen saanut työskennellä maakunnan parhaaksi sekä kansanedustajana että ministerinä. Paljon on vielä työtä jäljellä, ja haluan mielelläni jatkaa sitä, Bergqvist sanoo.

Lisäksi kokous valitsi RKP Varsinais-Suomelle uuden hallituksen, joka kokonaisuudessaan koostuu seuraavista henkilöistä:

Piirin puheenjohtaja: Markus Blomquist, Turku

Varapuheenjohtaja: Laura Wickström, Parainen

Varapuheenjohtaja: Roger Hakalax, Kemiönsaari





Hallituksen jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Jerker Björkqvist (Kaarina Rosenberg), Turku

Marlena Laurén (Anton Karlsson), Parainen

Jonna Moberg (Peppi Wilson), Kemiönsaari

Benjamin Kroksjö, Naantali (Anders Vahtola, Kaarina)

Anna-Karin Tötterman, Svenska Kvinnoförbundet (Wiveka Kauppila, Svenska Seniorer i Åboland)

Emilie Jäntti (Rasmus Anttila), RKP-nuoret