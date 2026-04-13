Classicin ja Indiansin trillerisarja kääntymässä tamperelaisille
15.4.2026 21:01:20 EEST | Fliiga | Tiedote
Classicin ja Westend Indiansin välieräsarja jatkui huipputasaisena Espoossa, jossa Classic siirtyi jo voiton päähän finaalipaikasta kaatamalla isännät 5-4. Classic johtaa ottelusarjaa 3-1.
Tänään Indians iski avauserässä nopean 2–0-johdon, jonka se menetti dramaattisesti. Indians haastoi Alpo Laitilan 2-1-kavennuksen katsoen tilannetta edeltäneen rikkeen, mutta haaste ei menestynyt, ja siitä seuranneen kahden minuutin jäähyn aikana Eemeli Salin laukoi Classicin rinnalle. Ville Lastikka iski Classicin toisessa erässä ensi kertaa johtoon, mutta Indians tuli vielä kerran tasoihin Tatu Havulan upealla laukauksella keskialueen pallonriiston jälkeen.
Ratkaiseva ero syntyi tänään kolmannen erän alussa. Jo sen ensimmäisellä minuutilla Konsta Tykkyläinen linkosi kaukaa 4-3 vieraille, ja kohta puolustaja Olli Laine yllätti Indians-vahti Nemo Sipilän laukomalla vasemmasta laidasta pudotuspelien avausmaalinsa. Kotijoukkueen kiri kuudella viittä vastaan tuotti Jere Niemelän näyttävän kavennuksen etuyläkulmaan, mutta viimeisen minuutin Classic piti verkkonsa puhtaana.
Välierät jatkuvat torstaina Espossa Oilersin sekä Nokian KrP:n neljännellä kohtaamisella, ja perjantaina on finaalipaikka katkolla Classicille Lempäälässä.
Yhteyshenkilöt
Ilari Isotalo
Viestintäpäällikkö
F-liiga
Puh: +359 442599009
ilari.isotalo@salibandy.fi
