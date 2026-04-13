Tarvitsetko ajan ompeleiden poistoon? – Varaa aika OmaPirhassa
16.4.2026 08:00:00 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue laajentaa OmaPirhan digitaalista ajanvarausta.
OmaPirhassa voi nyt varata ajan omalle sote-asemalle ompeleiden tai hakasten poistoon, injektiopistokseen ja puhelimessa annettavaan rokotusneuvontaan.
Varattavat ajat löytyvät OmaPirhasta ”Sairaanhoitajan vastaanotto" -palvelukategorian alta. Toimipisteeksi valitaan oma sote-asema, jossa muutenkin asioi. Jos poistettavia ompeleita tai hakasia on yli kymmenen tai ne sijaitsevat haastavassa paikassa, esimerkiksi silmäluomessa tai peräaukon alueella, aika varataan soittamalla sote-asema lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeroon.
Myös fysio- ja toimintaterapian aikoja saa nyt OmaPirhasta
Jos lääkäri tai hoitaja on vastaanotolla arvioinut aikuisten fysio- tai toimintaterapian tarpeelliseksi, voi varata ajan ensikäynnille OmaPirhassa. Varattavissa on myös muita fysio- ja toimintaterapia-aikoja, muun muassa tekonivelleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti. Toisin kuin sairaanhoitajien vastaanottoajat, fysio- ja toimintaterapian ajan voi varata mille tahansa sote-asemalle.
Terveyspalvelujen vastaanottoajan voi perua OmaPirhassa
OmaPirhassa on mahdollista perua perusterveydenhuollon palveluihin varattu vastaanottoaika, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia.
Ajanvaraukset näkyvät OmaPirhan Ajanvaraus ja yhteydenotto -osion Tapahtumani-välilehdellä. Ajan pääsee perumaan ajanvarauksen kohdalla olevan Katso valmistautumisohjeet -linkin kautta.
Hammashoidon ajanvarauksia pystyy toistaiseksi tarkastelemaan ja perumaan OmaPirhassa vain osa pirkanmaalaisista. Tilanne paranee sen jälkeen, kun hammashoitoon saadaan yhteinen potilastietojärjestelmä. Erikoissairaanhoidon ajanvaraukset näkyvät edelleen OmaTaysissa.
OmaPirha on Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointipalvelu. Se löytyy osoitteesta pirha.fi/omapirha ja sinne tunnistaudutaan esimerkiksi mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.
Yhteyshenkilöt
Sairaanhoitajan vastaanottoajat:
Sari Ihalainen
hoitotyön päällikkö
044 730 1581
sari.ihalainen@pirha.fi
Anne Vaskimäki
hoitotyön päällikkö
044 472 293
anne.vaskimaki@pirha.fi
Fysio- ja toimintaterapian vastaanottoajat:
Sari Ylinen
kuntoutuspäällikkö
040 480 3192
sari.ylinen@pirha.fi
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
