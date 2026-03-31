Solita ja Celonis kumppanoituivat vauhdittamaan yritysten tekoälymurrosta

Kumppanuus tuo tekoälyhankkeet kiinni liiketoiminnan arkeen ja auttaa yrityksiä siirtymään kokeiluista todellisiin, mitattaviin tuloksiin.



”Tekoälyn seuraava aalto on agenttipohjainen ja muuttaa perustavanlaatuisesti organisaatioiden toimintaa. Yhdistämällä Celoniksen prosessijohtamisen ratkaisut Solitan data- ja tekoälytransformaation osaamiseen autamme asiakkaitamme luomaan nopeammin konkreettista liiketoiminta-arvoa,” kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Yhteistyössä voimme auttaa asiakkaitamme rakentamaan tekoälyratkaisuilleen vahvan perustan, joka pohjautuu organisaation todellisiin toimintamalleihin.”



Solita ja Celonis auttavat yrityksiä ja organisaatioita muun muassa

Luomaan digitaalisen kaksosen toiminnastaan ja muodostamaan ajantasaisen kokonaiskuvan kontekstista, jossa yrityksen tekoälyratkaisut toimivat

Tunnistamaan keskeiset kehityskohteet ja suurimman liiketoimintahyödyn tarjoavat tekoälyn käyttötapaukset

Ottamaan käyttöön automaatiota ja älykkäitä työnkulkuja liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi

Parantamaan suorituskykyä ja ehkäisemään ongelmia ennalta yhdistämällä ihmiset, järjestelmät ja tekoäly saumattomasti.

”Tekoälyn täysi potentiaali on mahdollista saavuttaa yrityksissä ainoastaan hyödyntämällä ymmärrystä siitä, miten liiketoiminta oikeasti toimii”, tiivistää Mannu Lodha, Celoniksen Pohjoismaiden aluejohtaja. ”Solitan vahva kokemus dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä tekee siitä erinomaisen kumppanin auttamaan organisaatioita hyödyntämään Process Intelligence -alustaamme. Yhdessä luomme vahvan perustan yritystason tekoälylle, joka tuottaa todellista liiketoiminta-arvoa.”

”Yhdessä Celoniksen kanssa voimme auttaa organisaatioita rakentamaan arjessa kiinni olevia, vastuullisia ja tuloksellisia tekoälyhankkeita. Lisäämällä prosessien läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, mihin kehitystyö kannattaa kohdentaa, tulee päätöksenteosta helpompaa ja toteutuksesta nopeampaa”, kommentoi Solitan Design & Strategy -liiketoimintaa luotsaava Johannes Hirvonsalo.

LUE LISÄÄ

Solitan avoimet työpaikat





