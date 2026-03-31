Solita ja Celonis kumppanoituivat vauhdittamaan yritysten tekoälymurrosta
16.4.2026 09:00:00 EEST | Solita | Tiedote
Tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö Solita ilmoitti tänään kumppanuudesta prosessilouhintaan ja -analytiikkaan erikoistuneen Celoniksen kanssa. Yhteistyö tukee organisaatioiden tekoälytransformaatiota auttamalla yrityksiä kehittämään tekoälyratkaisuja tukemaan operatiivista toimintaa ja organisaation prosesseja.
Kumppanuus tuo tekoälyhankkeet kiinni liiketoiminnan arkeen ja auttaa yrityksiä siirtymään kokeiluista todellisiin, mitattaviin tuloksiin.
”Tekoälyn seuraava aalto on agenttipohjainen ja muuttaa perustavanlaatuisesti organisaatioiden toimintaa. Yhdistämällä Celoniksen prosessijohtamisen ratkaisut Solitan data- ja tekoälytransformaation osaamiseen autamme asiakkaitamme luomaan nopeammin konkreettista liiketoiminta-arvoa,” kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Yhteistyössä voimme auttaa asiakkaitamme rakentamaan tekoälyratkaisuilleen vahvan perustan, joka pohjautuu organisaation todellisiin toimintamalleihin.”
Solita ja Celonis auttavat yrityksiä ja organisaatioita muun muassa
- Luomaan digitaalisen kaksosen toiminnastaan ja muodostamaan ajantasaisen kokonaiskuvan kontekstista, jossa yrityksen tekoälyratkaisut toimivat
- Tunnistamaan keskeiset kehityskohteet ja suurimman liiketoimintahyödyn tarjoavat tekoälyn käyttötapaukset
- Ottamaan käyttöön automaatiota ja älykkäitä työnkulkuja liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi
- Parantamaan suorituskykyä ja ehkäisemään ongelmia ennalta yhdistämällä ihmiset, järjestelmät ja tekoäly saumattomasti.
”Tekoälyn täysi potentiaali on mahdollista saavuttaa yrityksissä ainoastaan hyödyntämällä ymmärrystä siitä, miten liiketoiminta oikeasti toimii”, tiivistää Mannu Lodha, Celoniksen Pohjoismaiden aluejohtaja. ”Solitan vahva kokemus dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä tekee siitä erinomaisen kumppanin auttamaan organisaatioita hyödyntämään Process Intelligence -alustaamme. Yhdessä luomme vahvan perustan yritystason tekoälylle, joka tuottaa todellista liiketoiminta-arvoa.”
”Yhdessä Celoniksen kanssa voimme auttaa organisaatioita rakentamaan arjessa kiinni olevia, vastuullisia ja tuloksellisia tekoälyhankkeita. Lisäämällä prosessien läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, mihin kehitystyö kannattaa kohdentaa, tulee päätöksenteosta helpompaa ja toteutuksesta nopeampaa”, kommentoi Solitan Design & Strategy -liiketoimintaa luotsaava Johannes Hirvonsalo.
Solita's Process Intelligence offering
Solita, Ossi Lindroos, CEO, ossi.lindroos@solita.fi, +358 40 750 7637
Solita, Johannes Hirvonsalo, SVP, johannes.hirvonsalo@solita.fi, +358 40 577 0789
Celonis Nordics, Mannu Lodha, Regional VP, m.lodha@celonis.com
Solita lyhyesti
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
