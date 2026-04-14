Kutsuntaikäiset saavat kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksesta tekstiviestin, jossa on puutteelliset tiedot
16.4.2026 10:29:48 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde lähettää kutsuntaikäiselle automaattisen tekstiviestin heti, kun se on varannut hänelle ajan kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen. Tekstiviestissä ei kuitenkaan lue, että kyse on kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on alkanut varata aikoja kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksiin Oulussa. Pohde ilmoittaa ajanvarauksesta kutsuntaikäisille tekstiviestillä ja kirjeellä.
Kutsuntaikäinen saa ajanvarauksesta tekstiviestin automaattisesti heti, kun Pohde varaa hänelle ajan ennakkoterveystarkastukseen. Tekstiviestissä lukee, että aika on varattu Oulun ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuoltoon. Viestissä ei kuitenkaan lue, että kyse on kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksesta. Tämä asia selviää vasta postitse tulevasta kirjeestä.
– Tekstiviestit saattavat ymmärrettävästi hämmentää etenkin niitä vastaanottajia, jotka eivät muutoin ole Oulun ammatillisen opiskeluterveydenhuollon asiakkaita. Pahoittelemme hämmennystä aiheuttavaa viestintäämme. Emme valitettavasti pysty muuttamaan ajanvarausvahvistuksen tekstiä. Emme myöskään voi ottaa ajanvarausmuistutuksia pois käytöstä, koska silloin asiakas ei saisi muistutusta terveystarkastuksesta vuorokautta ennen hänelle varattua aikaa, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Mirja Korkala Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.
Kutsuntaikäiset saavat ajanvarauskirjeet postitse viimeistään toukokuun alussa. Oulussa on tänä vuonna noin 1 800 kutsuntaikäistä.
Minna MalilaPalvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:040 180 8992minna.malila@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
