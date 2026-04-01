Uusi baari avautuu Helsinkiin – mutta sieltä ei saa alkoholia

16.4.2026 09:17:54 EEST | Bucket Agency | Tiedote

Aqua d’Or -vesibaari valtaa legendaarisen Adams-salin. Baarin tavoitteena on tarjota ihmisille paikka, jossa voi tavata uusia ihmisiä, kokeilla jotain erilaista ja pitää hauskaa.

Aqua d'Or -vesibaari avautuu Helsinkiin 17.04.2026.
Aqua d'Or -vesibaari avautuu Helsinkiin 17.04.2026.

Helsinkiin avautuu 17.4. uudenlainen baari, joka rikkoo totutut kaavat. Kahden viikon ajaksi ikoninen, entinen Adams-sali (Erottajankatu 15) muuntautuu Aqua d’Or -vesibaariksi, jossa ei tarjoilla lainkaan alkoholia.

Pop-up on avoinna 17.4.–1.5., ja kahden viikon ajan tila yhdistää hyvinvointia tukevat minitapahtumat ja perinteisen yökerhotunnelman yhdellä ratkaisevalla twistillä: baarista saa tilattua vain vettä. Luvassa on energisiä viikonloppuja, yhteisöllisiä kohtaamisia ja uudenlaista juhlakulttuuria, jossa keskiössä on hyvä olo.

Konseptin takana on Danone, joka tuo Aqua d’Or -brändin Suomeen ja haluaa herättää keskustelua hyvinvoinnista sekä haastaa käsityksiä siitä, millaista sosiaalinen yhdessäolo voi parhaimmillaan olla. Aqua d’Or -vesibaari rakentuu ajatukselle, että parhaat hetket syntyvät ihmisistä ympärilläsi. Se on paikka, jossa voi tulla yksin ja lähteä uusien tuttujen kanssa. Samalla se haastaa suomalaisia pohtimaan: voiko juhliminen näyttää tältä tulevaisuudessa?

“Haluamme kutsua ihmiset mukaan kokeilemaan jotain uutta. Voiko hauskanpito syntyä yhdessä tekemisestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista? Uskomme, että vastaus on kyllä. Aqua d’Or -vesibaari on tapa inspiroida ihmisiä pieniin, mutta merkityksellisiin arjen valintoihin hyvinvoinnin puolesta”, sanoo Aqua d’Orin Head of Marketing Line Joergensen.

Hyvinvointi ohjaa yhä enemmän valintoja

Hyvinvointi ja niin sanottu wellness-ajattelu näkyvät yhä vahvemmin kuluttajien arjessa. Suomalaisten alkoholinkäyttö on ollut laskussa jo pitkään, ja erityisesti nuoret etsivät vaihtoehtoja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomalaisten alkoholinkäyttö on ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien.

Aqua d’Or -vesibaari tarttuu tähän ilmiöön ja tuo sen konkreettiseksi kokemukseksi keskelle Helsingin yöelämää – paikkaan, jossa juhliminen on perinteisesti ollut keskiössä. Samalla konsepti muistuttaa yksinkertaisesta, mutta tärkeästä asiasta: riittävästä nesteytyksestä ja veden juomisesta osana päivittäistä hyvinvointia.

Legendaarinen juhlatila saa uuden merkityksen

Adams-sali tunnetaan yhtenä Helsingin legendaarisimmista juhlatiloista. Nyt tila saa uuden roolin, kun siitä rakennetaan kahdeksi viikoksi vesibaari, jossa keskiössä ovat elämykset, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Viikonloppuisin tila herää eloon erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmassa on muun muassa DJ-settejä (Somebody & She So Annoying -kollektiivi), speed dating -tapahtuma Tatskatyttöjen kanssa, pilatesta Bay Studiosin vetämänä, tanssitunti sekä juoksuklubi. Aqua d’Or -vesibaari ei ole vain pop-up, vaan keskustelunavaus. Se kysyy, miltä tulevaisuuden sosiaalinen elämä näyttää ja voiko yksi yksinkertainen asia, kuten veden juominen, olla osa suurempaa kulttuurimuutosta.

AQUA D’OR VESIBAARIN AUKIOLOAJAT:

PERJANTAI 17.4. | GRAND OPENING K-18
20.00–00.00: Music by SOMBADI

LAUANTAI 18.4. | WELLNESS & WATER RAVE
PÄIVÄ: WELLNESS & HYDRATION
12.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio I
14.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio II
12.00–16.00: Aqua d’Or -vesitasting
*Pilates-paikat varattava etukäteen

ILTA: WATER RAVE K-18
20.00–22.00: Speed dating by tatskatytöt
20.00–00.00: Music!!! she’s so annoying
*Speed dating -paikat varattava etukäteen

PERJANTAI 24.4. | WATER RAVE VOL.2 K-18
20.00–00.00: Music by SOMBADI

LAUANTAI 25.4. | BALANCE & BASS
PÄIVÄ: WELLNESS & HYDRATION
12.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio I
14.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio II
12.00–16.00: Aqua d’Or -vesitasting
*Pilates-paikat varattava etukäteen

ILTA: WATER RAVE K-18
20.00–00.00: Music!!! by she’s so annoying

TORSTAI 30.4. | PRE-VAPPU SPLASH K-18
20.00–00.00: Music!!! by she’s so annoying

PERJANTAI 1.5. | VAPPU LUNCH RAVE K-18
12.00–16.00: Music by DJ SOMBADI

Huom: Kaikki klo 20.00 alkavat iltaohjelmat ovat K-18.

VAPAA SISÄÄNPÄÄSY KAIKKINA PÄIVINÄ JA ILTOINA!

vesibaarialkoholihyvinvointinesteytysyökerhojuhlimiskulttuuri

Aqua d'Or -vesibaari avautuu Helsinkiin 17.04.2026.
Aqua d'Or -vesibaari avautuu Helsinkiin 17.04.2026.
Aqua d'Or -vesibaari tarjoilee vain vettä.
Aqua d'Or -vesibaari tarjoilee vain vettä.
Aqua d'Or -vesibaari muistuttaa yksinkertaisesta, mutta tärkeästä asiasta: riittävästä nesteytyksestä ja veden juomisesta osana päivittäistä hyvinvointia
Aqua d'Or -vesibaari muistuttaa yksinkertaisesta, mutta tärkeästä asiasta: riittävästä nesteytyksestä ja veden juomisesta osana päivittäistä hyvinvointia
Aqua d'Or -vesibaari illalla.
Aqua d'Or -vesibaari illalla.
Julkisivu
Julkisivu
Danone

Danone on johtava globaali elintarvike- ja juomayhtiö, joka toimii kolmessa vahvasti kasvavassa ja hyvinvointiin keskittyvässä kategoriassa: tuore maitotuotteet ja kasvipohjaiset tuotteet, vedet sekä erikoisravitsemus. Yhtiön pitkäaikaisena missiona on tuoda terveyttä ruoan kautta mahdollisimman monille, ja se pyrkii inspiroimaan terveellisempiin ja kestävämpiin syömis- ja juomatottumuksiin sekä saavuttamaan mitattavia vaikutuksia ravitsemuksen, yhteiskunnan ja ympäristön saralla.

Danonen tuoteportfolioon kuuluvat kansainvälisesti tunnetut brändit (kuten Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon ja Volvic) sekä vahvat paikalliset ja alueelliset brändit (kuten AQUA d’Or, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos ja Silk). Vuonna 2025 Danone saavutti globaalin B Corp™ -sertifioinnin.

