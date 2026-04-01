Uusi baari avautuu Helsinkiin – mutta sieltä ei saa alkoholia

Danone on johtava globaali elintarvike- ja juomayhtiö, joka toimii kolmessa vahvasti kasvavassa ja hyvinvointiin keskittyvässä kategoriassa: tuore maitotuotteet ja kasvipohjaiset tuotteet, vedet sekä erikoisravitsemus. Yhtiön pitkäaikaisena missiona on tuoda terveyttä ruoan kautta mahdollisimman monille, ja se pyrkii inspiroimaan terveellisempiin ja kestävämpiin syömis- ja juomatottumuksiin sekä saavuttamaan mitattavia vaikutuksia ravitsemuksen, yhteiskunnan ja ympäristön saralla.

Danonen tuoteportfolioon kuuluvat kansainvälisesti tunnetut brändit (kuten Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon ja Volvic) sekä vahvat paikalliset ja alueelliset brändit (kuten AQUA d’Or, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos ja Silk). Vuonna 2025 Danone saavutti globaalin B Corp™ -sertifioinnin.