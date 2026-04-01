Uusi baari avautuu Helsinkiin – mutta sieltä ei saa alkoholia
16.4.2026 09:17:54 EEST | Bucket Agency | Tiedote
Aqua d’Or -vesibaari valtaa legendaarisen Adams-salin. Baarin tavoitteena on tarjota ihmisille paikka, jossa voi tavata uusia ihmisiä, kokeilla jotain erilaista ja pitää hauskaa.
Helsinkiin avautuu 17.4. uudenlainen baari, joka rikkoo totutut kaavat. Kahden viikon ajaksi ikoninen, entinen Adams-sali (Erottajankatu 15) muuntautuu Aqua d’Or -vesibaariksi, jossa ei tarjoilla lainkaan alkoholia.
Pop-up on avoinna 17.4.–1.5., ja kahden viikon ajan tila yhdistää hyvinvointia tukevat minitapahtumat ja perinteisen yökerhotunnelman yhdellä ratkaisevalla twistillä: baarista saa tilattua vain vettä. Luvassa on energisiä viikonloppuja, yhteisöllisiä kohtaamisia ja uudenlaista juhlakulttuuria, jossa keskiössä on hyvä olo.
Konseptin takana on Danone, joka tuo Aqua d’Or -brändin Suomeen ja haluaa herättää keskustelua hyvinvoinnista sekä haastaa käsityksiä siitä, millaista sosiaalinen yhdessäolo voi parhaimmillaan olla. Aqua d’Or -vesibaari rakentuu ajatukselle, että parhaat hetket syntyvät ihmisistä ympärilläsi. Se on paikka, jossa voi tulla yksin ja lähteä uusien tuttujen kanssa. Samalla se haastaa suomalaisia pohtimaan: voiko juhliminen näyttää tältä tulevaisuudessa?
“Haluamme kutsua ihmiset mukaan kokeilemaan jotain uutta. Voiko hauskanpito syntyä yhdessä tekemisestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista? Uskomme, että vastaus on kyllä. Aqua d’Or -vesibaari on tapa inspiroida ihmisiä pieniin, mutta merkityksellisiin arjen valintoihin hyvinvoinnin puolesta”, sanoo Aqua d’Orin Head of Marketing Line Joergensen.
Hyvinvointi ohjaa yhä enemmän valintoja
Hyvinvointi ja niin sanottu wellness-ajattelu näkyvät yhä vahvemmin kuluttajien arjessa. Suomalaisten alkoholinkäyttö on ollut laskussa jo pitkään, ja erityisesti nuoret etsivät vaihtoehtoja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomalaisten alkoholinkäyttö on ollut laskussa vuodesta 2007 lähtien.
Aqua d’Or -vesibaari tarttuu tähän ilmiöön ja tuo sen konkreettiseksi kokemukseksi keskelle Helsingin yöelämää – paikkaan, jossa juhliminen on perinteisesti ollut keskiössä. Samalla konsepti muistuttaa yksinkertaisesta, mutta tärkeästä asiasta: riittävästä nesteytyksestä ja veden juomisesta osana päivittäistä hyvinvointia.
Legendaarinen juhlatila saa uuden merkityksen
Adams-sali tunnetaan yhtenä Helsingin legendaarisimmista juhlatiloista. Nyt tila saa uuden roolin, kun siitä rakennetaan kahdeksi viikoksi vesibaari, jossa keskiössä ovat elämykset, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.
Viikonloppuisin tila herää eloon erilaisten tapahtumien kautta. Ohjelmassa on muun muassa DJ-settejä (Somebody & She So Annoying -kollektiivi), speed dating -tapahtuma Tatskatyttöjen kanssa, pilatesta Bay Studiosin vetämänä, tanssitunti sekä juoksuklubi. Aqua d’Or -vesibaari ei ole vain pop-up, vaan keskustelunavaus. Se kysyy, miltä tulevaisuuden sosiaalinen elämä näyttää ja voiko yksi yksinkertainen asia, kuten veden juominen, olla osa suurempaa kulttuurimuutosta.
AQUA D’OR VESIBAARIN AUKIOLOAJAT:
PERJANTAI 17.4. | GRAND OPENING K-18
20.00–00.00: Music by SOMBADI
LAUANTAI 18.4. | WELLNESS & WATER RAVE
PÄIVÄ: WELLNESS & HYDRATION
12.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio I
14.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio II
12.00–16.00: Aqua d’Or -vesitasting
*Pilates-paikat varattava etukäteen
ILTA: WATER RAVE K-18
20.00–22.00: Speed dating by tatskatytöt
20.00–00.00: Music!!! she’s so annoying
*Speed dating -paikat varattava etukäteen
PERJANTAI 24.4. | WATER RAVE VOL.2 K-18
20.00–00.00: Music by SOMBADI
LAUANTAI 25.4. | BALANCE & BASS
PÄIVÄ: WELLNESS & HYDRATION
12.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio I
14.00: Pilates by BAY STUDIOS, sessio II
12.00–16.00: Aqua d’Or -vesitasting
*Pilates-paikat varattava etukäteen
ILTA: WATER RAVE K-18
20.00–00.00: Music!!! by she’s so annoying
TORSTAI 30.4. | PRE-VAPPU SPLASH K-18
20.00–00.00: Music!!! by she’s so annoying
PERJANTAI 1.5. | VAPPU LUNCH RAVE K-18
12.00–16.00: Music by DJ SOMBADI
Huom: Kaikki klo 20.00 alkavat iltaohjelmat ovat K-18.
VAPAA SISÄÄNPÄÄSY KAIKKINA PÄIVINÄ JA ILTOINA!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena HerlitzDanone, Communications and Public Affairs ManagerPuh:+46766980903helena.herlitz@danone.com
Kuvat
Liitteet
Danone
Danone on johtava globaali elintarvike- ja juomayhtiö, joka toimii kolmessa vahvasti kasvavassa ja hyvinvointiin keskittyvässä kategoriassa: tuore maitotuotteet ja kasvipohjaiset tuotteet, vedet sekä erikoisravitsemus. Yhtiön pitkäaikaisena missiona on tuoda terveyttä ruoan kautta mahdollisimman monille, ja se pyrkii inspiroimaan terveellisempiin ja kestävämpiin syömis- ja juomatottumuksiin sekä saavuttamaan mitattavia vaikutuksia ravitsemuksen, yhteiskunnan ja ympäristön saralla.
Danonen tuoteportfolioon kuuluvat kansainvälisesti tunnetut brändit (kuten Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon ja Volvic) sekä vahvat paikalliset ja alueelliset brändit (kuten AQUA d’Or, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos ja Silk). Vuonna 2025 Danone saavutti globaalin B Corp™ -sertifioinnin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency
Hunajapurkki katosi keittiöstä – RFSU:n uusi kysely paljastaa oudoimmat liukuvoiteet1.4.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Sylki, kosteusvoide ja jopa nestemäinen hunaja. Uusi RFSU:n teettämä tutkimus paljastaa, että suomalaiset turvautuvat varsin luoviin ratkaisuihin lisätäkseen liukua makuuhuoneessa.
Ooni tuo markkinoille pyörivän pizzakiven Koda 2 -sarjan uuneille: Automaattisesti pyörivä pizza nostaa riman uudelle tasolle24.3.2026 15:50:26 EET | Tiedote
Automaattinen rotaatio ja käsivapaa-toiminto tarkoittavat, ettei ravintolatasoisen pizzan valmistaminen ole paitsi helppoa, vaan myös vaivatonta.
Vallila ja Linnanmäki juhlistavat ikonista kaupunkihuvipuistoa uudella yhteistyömallistolla18.3.2026 17:24:36 EET | Tiedote
Linnanmäen keväällä käynnistynyt uusi aikakausi saa nyt myös designin tason ulottuvuuden, kun Vallila ja Linnanmäki julkaisevat huvipuiston 75-vuotista historiaa juhlistavan yhteistyömalliston. Mallisto kunnioittaa ikonista huvipuistoa hetkenä, jolloin huvipuisto rakentaa rohkeasti tulevaisuuden suuntaansa.
Trendit kohtaavat perinteen – Dr. Oetker -leivontauutuudet hurmaavat maulla ja helppoudella11.3.2026 09:05:38 EET | Tiedote
Kevät on vilkas kotileivontakausi. Pääsiäisen, vapun, äitienpäivän ja valmistujaisten juhlapöytiin kaivataan helppoja reseptejä, raikkaita makuja ja laadukkaita raaka-aineita. Joka kodin luottotuotteista tunnettu Dr. Oetker lanseeraa huhtikuun alussa neljä uutuutta, joilla onnistuu niin somesta tutut trendit kuin rakastetut klassikot.
Myssyfarmi: On kiitosten ja loppunäytöksen aika – legenda elää ikuisesti26.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Pöytyäläisen Myssyfarmin uskomattomasta tarinasta kirjoitetaan nyt viimeinen luku. Myssy brändinä täytti tammikuussa 20 vuotta, ja tästä päivästä alkaa varaston loppuunmyynti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme