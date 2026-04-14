Oma Hämeen neljännet henkilöstöpäivät tarjosivat tietoa, tunnetta ja toimintaa

Oma Hämeen henkilöstöpäivät järjestettiin jälleen Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 13.-14. huhtikuuta järjestetty tapahtuma kokosi yhteen noin 1 300 hyvinvointialueen työntekijää eri puolilta Kanta-Hämettä.

Henkilöstöpäivät ovat hyvinvointialueen vuosittainen henkilöstötapahtuma, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistä suuntaa, jakaa osaamista ja lisätä työssä jaksamista. Kahden päivän toteutuksella pyritään varmistamaan, että mahdollisimman monella työntekijällä on mahdollisuus osallistua työn ja vuorojen puitteissa.

Tapahtuman avannut aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) korosti puheessaan yhdessä onnistumista.

– Työyhteisö, luottamus ja toisten tukeminen ovat keskeisiä työssä jaksamiselle. Kun voimme itse hyvin, pystymme kohtaamaan paremmin ne ihmiset, joita autamme päivittäin.

Lepolan mukaan Oma Hämeessä on onnistuttu haastavassa toimintaympäristössä.

– Olemme puurtajaorganisaatio. Olemme hoitaneet velvollisuutemme hyvin, vaikka toimintaympäristö on ollut vaikea. On tärkeää pysähtyä myös iloitsemaan siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet, painotti Lepola.

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen tarkasteli puheenvuorossaan palveluiden vaikuttavuutta ja Oma Hämeen tulevaisuuden näkymiä, lähinnä mahdollisten rahoitusmuutosten näkökulmasta. Hän nosti esiin tarpeen kohdentaa palveluja entistä paremmin.

– Pieni joukko asiakkaista käyttää suuren osan palveluista. Meidän on löydettävä keinoja vastata heidän tarpeisiinsa paremmin ja ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta.

Tapahtuman keynote-puhujana kuultiin Janne Lehtosta, joka tunnetaan muun muassa Erikoisjoukot-tv-ohjelmasta. Lehtonen työskentelee nykyisin palomies-ensihoitajana ja liikunta-alan yrittäjänä. Hän puhui Verkatehtaalla rohkeudesta, luottamuksesta ja palautekulttuurista käyttäen esimerkkeinä omia kokemuksiaan kansainvälisistä sotilasoperaatioista.

Merivoimien erikoisjoukkojen sotilas kertoi, että heidän vaativassa työssään tärkein arvo oli “ihminen ensin”. Käytännössä se tarkoitti, että jokainen teki kaikkensa varmistaakseen, että sekä itse että kaveri palaavat turvallisesti kotiin. Ihmishenkiä ei saanut koskaan vaarantaa operaatioissa, ja tapahtumien purkuun haettiin tarvittaessa ammattilaisapua.

– Luottamus on tiimityön tärkein arvo. Se ansaitaan pienillä teoilla joka päivä, painotti Lehtonen.

Henkilöstöpäivien ohjelma rakentui hyvinvointialueen strategian ja ajankohtaisten teemojen ympärille. Yhteisissä osuuksissa käsiteltiin muun muassa asiakaslähtöisyyttä, työhyvinvointia, yhteistyötä ja muutoksissa toimimista. Iltapäivien rinnakkaissessioissa osallistujat pääsivät syventymään omaa työtä tukeviin aiheisiin, kuten etäpalveluihin, tekoälyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Christa Ahonen vetämässä äänimaljarentoutusta Oma Hämeen henkilöstölle.

​Ohjelmaan kuului myös työhyvinvointia konkreettisesti tukevaa toimintaa. Ennakkoilmoittautuneille oli tarjolla oli mindfulnessia, äänimaljarentoutusta ja joogaa – hyvinvointihetkien ohjaajina toimivat Oma Hämeen omat työntekijät.

Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin mukaan henkilöstöpäivillä on tärkeä rooli koko organisaation kehittämisessä.

– Oma Hämeessä henkilöstö nähdään keskeisimpänä voimavarana. Henkilöstöpäivät ovat yksi keino rakentaa yhteistä kulttuuria, vahvistaa luottamusta ja varmistaa, että laajalla hyvinvointialueella työskentelevät ammattilaiset saavat ajankohtaista tietoa ja tukea. ​



Bjerregård Madsenin mukaan tapahtuman arvo näkyy erityisesti kohtaamisissa.

– Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella juuri kohtaamiset ja yhteinen ymmärrys hyvinvointialueen toiminnasta ovat olleet merkittävin anti. Samalla on tärkeää, että jokainen voi pysähtyä tarkastelemaan omaa työtään osana laajempaa kokonaisuutta.

Tapahtumaa valmistellaan pitkäjänteisesti yhteistyössä eri toimialojen kanssa, ja sisältöjä kehitetään vuosittain henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.

Kouluterveydenhoitajat Viivi Ypyä (kuvassa vasemmalla) Lopelta ja Elina Karppinen Hämeenlinnasta osallistuivat tapahtumaan maanantaina. Karppinen oli mukana ensimmäistä kertaa, Ypyä on jo konkari. He pitivät hyvinvointialuejohtajan tilannekatsausta tärkeänä.

Verkatehtaan Lasipihalla esiteltiin henkilöstölle hyvinvointialueen palveluja ja kehittämistoimintaa. Lisäksi Lasipihalla oli mukana Oma Hämeen kumppaneiden erilaisia toimintapisteitä. Henkilöstöpäivät järjestettiin tänä vuonna osittain tapahtumakumppanien tuella. Pääyhteistyökumppaneina olivat Terveystalo ja Digia – muut yhteistyökumppanit ja näytteilleasettajat Fimlab, Esperi, Provincia, Tempore, Tieto ja Tuomi Logistiikka olivat mukana mahdollistamassa päivien järjestämistä.

Henkilöstöpäivien tarkoituksena on myös mahdollistaa työntekijöiden aidot kohtaamiset ja verkostoituminen. Tämän tärkeyttä korostavat myös hyvinvointialueen pääluottamusedustajat, joiden mukaan tapahtumalla on arvoa erityisesti jatkuvien muutosten keskellä.

– Yhteisöllisyydelle ja kollegoiden tapaamiselle on monella tosi vähän aikaa arjessa. Ja täällä ei puhuta rahasta ja säästöistä, mikä on tärkeää. Täällä pääosassa on työmme inhimillinen puoli, sanoo Tehyn pääluottamusedustaja Piritta Järvinen.

Pääluottamusedustajien mukaan henkilöstöä puhutti Verkatehtaalla muun muassa tuleva palkkausjärjestelmän uudistus. Lisäksi pääluottamusedustajien kanssa haluttiin keskustella Assin toiminnan käynnistymisen ja muuton kuormittavuudesta sekä työpaineista yleisesti.

Tänä vuonna henkilöstöpäiville haluttiin paljon ensikertalaisia. Heihin kuuluivat myös Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehet Eemil Mäkelä (kuvassa vasemmalla), Lari Laaksovirta ja Mikko Mustakangas, jotka saapuivat tapahtumaan tiistaina. Uudet kokemukset ja yhteinen tilaisuus kiinnostivat.

– Mielenkiinnosta läksin, kun en ole aiemmin ollut, ja nyt jo neljännet päivät menossa, kertoo Mustakangas.

– Ilmainen ruoka kiinnostaa, pakko tunnustaa, vitsailee 24 tunnin työvuorosta suoraan tapahtumaan tullut Mäkelä.

– Täällä konkretisoituu se, että olemme osa hyvinvointialuetta. Muuten pelastuslaitos on vähän erillään muusta, olemme pieni yksikkö, jonka toiminta eroaa muiden arjesta, Laaksovirta pohtii.

Henkilöstöpäivien aikana nostettiin aiempien vuosien tapaan esiin arvostettuja työntekijöitä. Oma Hämeessä ammattilaiset kehuvat ja kiittävät kollegoitaan, ja eniten ääniä saaneita valitaan aina kuukauden Helmeksi. Oma Hämeen Helmien lisäksi pääsalin lavalla kävivät palkittavana myös Oma Hämeen Sydän -kampanjassa menestyneet.

