Vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus siirtyy
16.4.2026 09:21:39 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela siirtää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankintaa myöhemmäksi. Nykyiset palveluntuottajat ja tulkit jatkavat vuoden 2027 loppuun asti, eikä muutos aiheuta katkoksia asiakkaiden tulkkauspalveluun.
Viittomakieliset videot julkaistaan viikolla 17 (20.-24.4.).
Tiivistelmä tiedotteesta
- Tulkkauspalvelun seuraavan hankinnan käynnistäminen siirtyy myöhemmäksi.
- Nykyiset palveluntuottajat ja tulkit jatkavat ilman keskeytystä vuoden 2027 loppuun saakka.
- Myös nykyisen välitysjärjestelmän käyttö jatkuu toistaiseksi.
Kela on päättänyt siirtää vammaisten tulkkauspalvelun seuraavan hankinnan käynnistämistä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudet palveluntuottajat ja tulkit olisi valittu 1.1.2027 alkavalle sopimuskaudelle.
Siirtämispäätöksen tavoitteena on varmistaa riittävä aika seuraavan sopimuskauden ja uuden Tulkkauksen tilausjärjestelmän käyttöönoton valmisteluun. Tämän vuoksi Kela käyttää nykyisten sopimusten optiovuoden 2027.
Aikataulun muutos ei vaikuta asiakkaiden oikeuteen tai mahdollisuuteen saada tulkkauspalvelua. Asiakkaat voivat tilata tulkin tavalliseen tapaan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.
Nykyiset palveluntuottajat ja tulkit jatkavat palvelun tuottamista asiakkaille koko vuoden 2027 ajan. Tulkkaustilaukset välitetään toistaiseksi nykyisellä välitysjärjestelmällä.
– Hankinnan siirtäminen antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden valmistautua muutoksiin huolellisesti. Näin varmistamme, että palvelu on asiakkaille jatkossakin sujuvaa ja luotettavaa, sanoo etuuspäällikkö Seija Peltomäki.
Markkinavuoropuhelun tuloksia hyödynnetään tulkkauspalvelun kehittämisessä
Tulkkauspalvelun hankintaa koskeva markkinavuoropuhelu oli käynnissä elokuusta 2025 maaliskuuhun 2026. Markkinavuoropuheluun osallistui useita toimijoita. Saatuja vastauksia hyödynnetään tarjouspyynnön valmistelussa, vaikka hankintamenettelyn käynnistyminen siirtyy vuoteen 2027.
Kela jatkaa tulkkauspalvelun kehittämisessä yhteistyötä asiakkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankinnan valmistelun etenemisestä tiedotetaan kela.fi-sivuilla.
Yhteyshenkilöt
Seija PeltomäkiKela, etuuspäällikköPuh:020 635 8832etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
