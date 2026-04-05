FHRA ja Helsingin Hihna Oy ovat solmineet yhteistyökumppanuuden kauden 2026 osalta
16.4.2026 09:07:07 EEST | FHRA | Tiedote
Yhteistyösopimuksen myötä Kiihdytysajon SM-kausi käynnistyy toukokuussa Kauhavalla Helsingin Hihna SM1 -osakilpailulla.
“Maailman nopein moottoriurheilu on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Suomalainen osaaminen tunnustetaan jopa lajin syntymaassa Amerikassa asti. Yhteistyöllä haluamme vahvistaa brändiamme sekä tuoda laajemmin esille 24/7 palvelukonseptiamme. Kaikki toimintamme tähtää asiakkaan tuotantokatkoksen minimointiin ratkaisukeskeisellä yhteistyöllä”, paikallisjohtaja Jarno Pettersson kuvailee.
Kiihdytysajon SM-sarjan yhteistyökumppanuuksien tarkoitus on mahdollistaa harrastajille matalammat kilpailukustannukset.
“Pääyhteistyökumppanuuspaketit myytiin tälle kaudelle nopeasti loppuun. Vielä mahtuu mukaan erittäin kustannustehokkailla kumppanuuksilla. Pienellä kustannuksella voi kauttamme saada laajaa näkyvyyttä kotimaassa ja samalla yritykset ovat mukana mahdollistamassa kiihdytysurheilua Suomessa”, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola toteaa.
Kiihdytysajon SM-sarjassa ajetaan kaudella 2026 yhteensä neljä osakilpailua. Blåkläder Drag Racing Series 2026 -kilpailupaikkakunnat ovat Kauhava ja Pieksämäki.
Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, LSK Business Park, Kauhava
13.-14.6. / Motopark, Pieksämäki
18.-19.7. / LSK Business Park, Kauhava
5.-6.9. / Motopark, Pieksämäki
Yhteyshenkilöt
Jarno Pettersson, paikallisjohtaja, Helsingin Hihna Oy, jarno@helsinginhihna.fi
Anssi Pinola, toimitusjohtaja, FHRA Marketing Oy, anssi.pinola@fhra.fi
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
