Timo Furuholm: On häpeällistä, että uutta vammaislakia käytetään säästötoimena
16.4.2026 09:16:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumin tuore selvitys paljastaa, että vammaispalveluissa on vakavia puutteita. Lisäksi selvityksen mukaan hyvinvointialueet vaikuttavat käyttävän uutta vammaislakia säästötoimena leikkaamalla vammaisten palveluista: henkilökohtaista apua ja ympärivuorokautista apua on korvattu kotihoidon käynneillä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää tätä häpeällisenä toimintana ja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
– Kaikille vammaisille on turvattava oikeus tarvitsemiinsa vammaispalveluihin, eikä palveluiden ulkopuolelle saa rajata iän tai muun epäasiallisen syyn perusteella. Tähän Suomea velvoittaa myös YK:n vammaisyleissopimus, Furuholm painottaa.
Orpon hallitus on kaventanut vammaispalvelulain soveltamisalaa 1.1.2025 voimaan tulleella lakimuutoksella, jonka myötä lakiin lisättiin elämänvaihetta koskeva säännös ja hyvinvointialueiden rahoitusta leikattiin. Lakimuutoksen myötä vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan, poikkeaako vammaisen ihmisen avun tai tuen tarve niin sanotusta elämänvaiheeseen tavanomaisesti kuuluvasta tarpeesta.
– Jo etukäteen muutokseen arvoitiin rajaavan esimerkiksi ikääntyneitä vammaisia kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle. Nyt näemme, että hallituksen poliittiset päätökset ja hyvinvointialueiden heikko taloustilanne johtavat siihen, että yhä useampi vammainen jää yleislakien mukaisten palveluiden varaan, eivätkä vammaisten oikeudet siten toteudu, Furuholm sanoo.
Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumi on nostanut tuoreessa raportissaan esiin vammaisten ihmisten omia kokemuksia Orpon hallituksen päätöksistä. Vammaisfoorumi on laatinut laajan selvityksen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain soveltamisesta hyvinvointialueilla.
– Selvityksen mukaan vammaispalveluiden toteuttamisessa hyvinvointialueilla on merkittäviä rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin, Furuholm sanoo
– Kuten Vammaisfoorumi toteaa näiden ongelmien korjaaminen vaatii henkilöstöresurssin lisäämistä, selkeitä ja yhtenäisiä, yhdenvertaisia mutta yksilöllisiä soveltamiskäytäntöjä, parempaa tiedottamista ja neuvontaa, asiakkaiden osallisuuden vahvistamista sekä järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämistä.
Kansanedustaja Furuholmin kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:
Kirjallinen kysymys VAMMAISPALVELUISTA
Eduskunnan puhemiehelle
Orpon hallitus on kaventanut vammaispalvelulain soveltamisalaa 1.1.2025 voimaan tulleella lakimuutoksella, jonka myötä lakiin lisättiin elämänvaihetta koskeva säännös ja hyvinvointialueiden rahoitusta leikattiin. Lakimuutoksen myötä vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan, poikkeaako vammaisen ihmisen avun tai tuen tarve niin sanotusta elämänvaiheeseen tavanomaisesti kuuluvasta tarpeesta. Jo etukäteen muutokseen arvoitiin rajaavan esimerkiksi ikääntyneitä vammaisia kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle.
Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumi on nostanut tuoreessa raportissaan esiin vammaisten ihmisten omia kokemuksia Orpon hallituksen päätöksistä. Vammaisfoorumi on laatinut laajan selvityksen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain soveltamisesta hyvinvointialueilla. Selvityksen mukaan vammaispalveluiden toteuttamisessa hyvinvointialueilla on merkittäviä rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin.
Erityisen huolestuttavaa selvityksen perusteella on se, että yleislakien mukaisiin palveluihin ollaan siirtämässä kategorisesti isoja määriä asiakkaita, vaikka työntekijät kertovat selkeästi, että palveluja ei ole tälläkään hetkellä riittävästi saatavissa. Selvityksen mukaan hyvinvointialueet vaikuttavat käyttävän uutta vammaislakia säästötoimena, kun esimerkiksi henkilökohtaista apua tai ympärivuorokautista apua on korvattu kotihoidolla.
Vammaisfoorumin mukaan selvityksessä ilmenneiden vammaispalveluiden ongelmien korjaaminen vaatii henkilöstöresurssin lisäämistä, selkeitä ja yhtenäisiä, yhdenvertaisia mutta yksilöllisiä soveltamiskäytäntöjä, parempaa tiedottamista ja neuvontaa, asiakkaiden osallisuuden vahvistamista sekä järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämistä.
Kaikille vammaisille on turvattava oikeus tarvitsemiinsa vammaispalveluihin, eikä palveluiden ulkopuolelle saa rajata iän tai muun epäasiallisen syyn perusteella. Tähän Suomea velvoittaa myös YK:n vammaisyleissopimus. Hallituksen poliittiset päätökset ja hyvinvointialueiden heikko taloustilanne näyttävät kuitenkin johtaneen siihen, että yhä useampi vammainen jää yleislakien mukaisten palveluiden varaan, eivätkä vammaisten oikeudet siten toteudu.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus arvioinut 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain uudistuksen vaikutuksia vammaisten asemaan ja
miten hallitus aikoo parantaa vammaispalveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä asiakkaiden osallisuutta?
Helsingissä 16.4.2026
Timo Furuholm, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Johannes Yrttiaho: Oikeistohallituksen politiikassa lepo ja palautuminen kuuluvat vain niille, joilla on varaa maksaa15.4.2026 17:03:49 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho arvostelee hallitusta pienituloisille tarkoitettujen tuettujen lomien lopettamisesta. Hän puhui eduskunnan keskustelussa vasemmistoliiton välikysymyksestä hallitukselle. Välikysymyksen aiheena oli hallituksen toiminta köyhyys- ja elinkustannuskriisissä.
Pia Lohikoski: Orpon tietämättömyys suojaosista on paljastavaa15.4.2026 16:34:10 EEST | Tiedote
Lapsiperheköyhyys ei ainoastaan lisäänny vaan se myös syvenee. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski kurmuutti pääministeri Orpoa yksinhuoltajaperheiden tilanteesta ja suojaosista vasemmistoliiton välikysymyskeskustelussa.
Minja Koskela: Oikeisto on sössinyt valtiontalouden ja syöksee yli 100 000 ihmistä köyhyyteen15.4.2026 14:50:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela antoi välikysymyskeskustelussa täyslaidallisen hallituksen talouspolitiikalle. Vasemmistoliitto teki eduskunnassa välikysymyksen köyhyyskriisistä SDP:n ja vihreiden kanssa.
Veronika Honkasalo: Nuoret maksajina – hallituksen politiikka syventää epävarmuutta, köyhyyttä ja osattomuutta15.4.2026 14:35:24 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen leikkauspolitiikka kohdistuu kaikkein kovimmin 18–24-vuotiaisiin nuoriin ja erityisesti opiskelijoihin. Se on anteeksiantamatonta, korostaa nuorisotutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo tänään eduskunnassa vasemmistoliiton köyhyyttä käsitettelevässä välikysymyskeskustelussa.
Aino-Kaisa Pekonen: Hallitus on pahentanut köyhyyttä Suomessa, ja siksi hallitus on kaadettava15.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen katsoo, että Orpon hallitus on epäonnistunut köyhyyden torjumisessa ja työttömyyden hoidossa. Hän esitteli eduskunnalle vasemmistoliiton yhdessä SDP:n ja vihreiden kanssa tekemän välikysymyksen, jossa ehdotetaan hallitukselle epäluottamusta.
