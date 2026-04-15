Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: On häpeällistä, että uutta vammaislakia käytetään säästötoimena

16.4.2026 09:16:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumin tuore selvitys paljastaa, että vammaispalveluissa on vakavia puutteita. Lisäksi selvityksen mukaan hyvinvointialueet vaikuttavat käyttävän uutta vammaislakia säästötoimena leikkaamalla vammaisten palveluista: henkilökohtaista apua ja ympärivuorokautista apua on korvattu kotihoidon käynneillä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää tätä häpeällisenä toimintana ja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. 

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

– Kaikille vammaisille on turvattava oikeus tarvitsemiinsa vammaispalveluihin, eikä palveluiden ulkopuolelle saa rajata iän tai muun epäasiallisen syyn perusteella. Tähän Suomea velvoittaa myös YK:n vammaisyleissopimus, Furuholm painottaa.

Orpon hallitus on kaventanut vammaispalvelulain soveltamisalaa 1.1.2025 voimaan tulleella lakimuutoksella, jonka myötä lakiin lisättiin elämänvaihetta koskeva säännös ja hyvinvointialueiden rahoitusta leikattiin. Lakimuutoksen myötä vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan, poikkeaako vammaisen ihmisen avun tai tuen tarve niin sanotusta elämänvaiheeseen tavanomaisesti kuuluvasta tarpeesta. 

–  Jo etukäteen muutokseen arvoitiin rajaavan esimerkiksi ikääntyneitä vammaisia kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle. Nyt näemme, että hallituksen poliittiset päätökset ja hyvinvointialueiden heikko taloustilanne johtavat siihen, että yhä useampi vammainen jää yleislakien mukaisten palveluiden varaan, eivätkä vammaisten oikeudet siten toteudu, Furuholm sanoo.

Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumi on nostanut tuoreessa raportissaan esiin vammaisten ihmisten omia kokemuksia Orpon hallituksen päätöksistä. Vammaisfoorumi on laatinut laajan selvityksen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain soveltamisesta hyvinvointialueilla. 

– Selvityksen mukaan vammaispalveluiden toteuttamisessa hyvinvointialueilla on merkittäviä rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin, Furuholm sanoo 

– Kuten Vammaisfoorumi toteaa näiden ongelmien korjaaminen vaatii henkilöstöresurssin lisäämistä, selkeitä ja yhtenäisiä, yhdenvertaisia mutta yksilöllisiä soveltamiskäytäntöjä, parempaa tiedottamista ja neuvontaa, asiakkaiden osallisuuden vahvistamista sekä järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämistä.

------

Kansanedustaja Furuholmin kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys VAMMAISPALVELUISTA

Eduskunnan puhemiehelle

Orpon hallitus on kaventanut vammaispalvelulain soveltamisalaa 1.1.2025 voimaan tulleella lakimuutoksella, jonka myötä lakiin lisättiin elämänvaihetta koskeva säännös ja hyvinvointialueiden rahoitusta leikattiin. Lakimuutoksen myötä vammaispalveluja myönnettäessä arvioidaan, poikkeaako vammaisen ihmisen avun tai tuen tarve niin sanotusta elämänvaiheeseen tavanomaisesti kuuluvasta tarpeesta. Jo etukäteen muutokseen arvoitiin rajaavan esimerkiksi ikääntyneitä vammaisia kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle.

Vammaisjärjestöjen kattojärjestö Vammaisfoorumi on nostanut tuoreessa raportissaan esiin vammaisten ihmisten omia kokemuksia Orpon hallituksen päätöksistä. Vammaisfoorumi on laatinut laajan selvityksen asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain soveltamisesta hyvinvointialueilla. Selvityksen mukaan vammaispalveluiden toteuttamisessa hyvinvointialueilla on merkittäviä rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin. 

Erityisen huolestuttavaa selvityksen perusteella on se, että yleislakien mukaisiin palveluihin ollaan siirtämässä kategorisesti isoja määriä asiakkaita, vaikka työntekijät kertovat selkeästi, että palveluja ei ole tälläkään hetkellä riittävästi saatavissa. Selvityksen mukaan hyvinvointialueet vaikuttavat käyttävän uutta vammaislakia säästötoimena, kun esimerkiksi henkilökohtaista apua tai ympärivuorokautista apua on korvattu kotihoidolla.

Vammaisfoorumin mukaan selvityksessä ilmenneiden vammaispalveluiden ongelmien korjaaminen vaatii henkilöstöresurssin lisäämistä, selkeitä ja yhtenäisiä, yhdenvertaisia mutta yksilöllisiä soveltamiskäytäntöjä, parempaa tiedottamista ja neuvontaa, asiakkaiden osallisuuden vahvistamista sekä järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämistä.

Kaikille vammaisille on turvattava oikeus tarvitsemiinsa vammaispalveluihin, eikä palveluiden ulkopuolelle saa rajata iän tai muun epäasiallisen syyn perusteella. Tähän Suomea velvoittaa myös YK:n vammaisyleissopimus. Hallituksen poliittiset päätökset ja hyvinvointialueiden heikko taloustilanne näyttävät kuitenkin johtaneen siihen, että yhä useampi vammainen jää yleislakien mukaisten palveluiden varaan, eivätkä vammaisten oikeudet siten toteudu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus arvioinut 1.1.2025 voimaan tulleen vammaispalvelulain uudistuksen vaikutuksia vammaisten asemaan ja

miten hallitus aikoo parantaa vammaispalveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä asiakkaiden osallisuutta?

Helsingissä 16.4.2026

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Timo Furuholm, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
