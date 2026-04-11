Yrittäjägallup: Lähi-idän sota vaikuttaa laajalti pk-yrityksiin
17.4.2026 08:30:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Lähi-idän kriisi vaikuttaa laajalti yrityksiin. Vaikutuksista raportoi 39 prosenttia pk-yrityksistä. – Kriisi iskee yrityksiin lujaa. Kustannukset nousevat, ja harva pystyy viemään niitä täysin hintoihin. Epävarmuus lisääntyy. Hallituksen pitää tuoda ammattidieselistä esitys eduskunnalle pikimmiten, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Vain neljä prosenttia yrityksistä on pystynyt siirtämään nousseet kulut kokonaan hintoihin. Yrityksistä 51 prosenttia ei ole voinut siirtää kustannuksia lainkaan ja 39 prosenttia osin. Kysymys kustannusten viemisestä hintoihin esitettiin yrityksille, jotka ilmoittivat Lähi-idän sodan vaikuttaneen toimintaansa.
– Erityisen voimakkaasti kriisi vaikuttaa alkutuotantoon, jossa vaikutuksista kertoo 63 prosenttia vastaajista. Teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa hieman yli puolet pk-yrityksistä kertoo kriisin vaikuttaneen, Pentikäinen sanoo.
Yrityksen toimintaan on vaikuttanut energian hinnan nousu (42 prosenttia vastaajista), logistiikan kustannusten nousu (34 %) ja raaka-aineiden kallistuminen (27 %). Lisäksi neljäsosa yrityksistä kertoo epävarmuuden vähentäneen tilauksia.
Osa yrityksistä on varautunut kustannusten nousuun sopimuksillaan. 16 prosenttia kertoo, että sopimuksissa on lauseke, joka mahdollistaa hintatarkastelun kustannusten noustessa. Näistä 61 prosenttia raportoi, että sopimus sallii tarkastelun jo nykyisessä tilanteessa.
Ammattidieselille laajaa kannatusta
Yrittäjistä 67 prosenttia kannattaa ammattidieselin kaltaista veronpalautusta yrityksille, joihin vaikutukset osuvat. Solidaarisuutta löytyy kärsijöille.
– Ammattidiesel olisi tähän sopiva, kohdennettu tukimuoto. Se on tärkeä raskaalle kuljetuskalustolle, jotta polttoaineen hinnan nousu ei muodostu kohtuuttomaksi, johtaja, pääekonomisti, Päivi Puonti Yrittäjistä sanoo.
Puonti korostaa, että Suomella ei ole varaa laajamittaisiin energiatukiin, vaan tuki on kohdistettava niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Laajat tuet olisivat myös omiaan lisäämään energiankäyttöä.
– EU-maissa on laitettava jäitä hattuun valtiontuissa, koska se vääristää kilpailua. Myös unionin on pidettävä kärsivällisesti tämä linja, jotta kilpailuympäristö on tasapuolinen Euroopassa.
Lähi-idän kriisi luo paineita hallitukselle auttaa yrityksiä huhtikuun kehysriihessä.
– Kehysriihessä hallituksen on huolehdittava toimintaympäristöstä: yritysverotusta ei pidä kiristää, yritysten rahoitus on varmistettava ja selvitys työajan pidentämisestä on aloitettava.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
