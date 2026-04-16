Viranomaisposti siirtyy sähköiseksi – Kelan kirjeet jatkossakin OmaKelaan

Viranomaispostin ensisijainen toimitustapa muuttui 14.4.2026 sähköiseksi osana valtion Digi ensin -hanketta. Kun henkilö kirjautuu julkisen hallinnon asiointipalveluun, kuten OmaKelaan tai OmaKantaan, hänet ohjataan ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit.

Suomi.fi-viestit on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama sähköinen postilaatikko, johon useat viranomaiset lähettävät jatkossa kirjeet, päätökset ja laskut. Samaa postia ei tällöin enää lähetetä erikseen paperipostina. Kela lähettää Suomi.fi-postilaatikkoon ainoastaan ilmoituksen saapuneesta postista. Päätökset ja kirjeet ovat luettavissa OmaKelassa kuten nykyisinkin.

Kelan kirjeiden lähetyskäytännöt perustuvat Kela-lakiin ja muuttuivat jo tammikuussa 2026. Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan ensisijaisesti OmaKelaan niille asiakkaille, jotka asioivat palvelussa. Paperipostina ne toimitetaan asiakkaille, jotka eivät käytä OmaKelaa tai ovat erikseen valinneet paperisen toimitustavan.

– Jo yli 1,9 miljoonaa asiakasta saa Kelan kirjeet ilman paperipostia, ja yli puolet saa ilmoituksen Suomi.fi-viestien kautta, kun OmaKelassa on uusi päätös tai kirje. Monelle Suomi.fi-viestien käyttö on siis jo tuttua, sanoo ryhmäpäällikkö Anu Lantonen Kelan etuusasiakirjatuotannosta.

Näin Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan asiakkaalle

Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan sähköisesti OmaKelaan asiakkaille, jotka asioivat OmaKelassa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa. Samaa kirjettä ei tällöin lähetetä paperipostina.

Kun uusi päätös tai kirje on luettavissa OmaKelassa, asiakas saa siitä ilmoituksen Suomi.fi-viestinä. Jos asiakkaalla ei ole Suomi.fi-viestejä käytössä, ilmoitus tulee Kelasta sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Asiakkaat, jotka eivät käytä OmaKelaa, saavat Kelan päätökset ja kirjeet edelleen paperipostina. Myös OmaKelaa käyttävä asiakas voi halutessaan valita paperipostin. Valinta tehdään OmaKelassa tai Kelan asiakaspalvelussa, ja se on voimassa toistaiseksi.

Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön asioinnin yhteydessä

Kun henkilö kirjautuu johonkin julkisen hallinnon sähköiseen asiointipalveluun, Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön asioinnin yhteydessä. Muutos ei koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä henkilöitä, joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus. Muutos ei myöskään vaikuta niihin, joilla Suomi.fi-viestit ovat jo käytössä.

Viranomaispostin voi halutessaan saada myös paperipostina. Valinnan voi tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa lopettamalla palvelun käytön tai Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelussa (p. 0295 000). Suomi.fi-viestien käytön lopettaminen ei vaikuta Kelan lähettämän postin toimitustapaan. Kelan kirjeiden toimitustapa valitaan aina erikseen OmaKelassa.

Paperipostin valinta viranomaispostille on voimassa vuoden kerrallaan. Kun määräaika päättyy ja henkilö kirjautuu seuraavan kerran asiointipalveluun, häntä ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit uudelleen käyttöön. Kelan kirjeiden toimitustavan valinta on voimassa toistaiseksi.

Suomi.fi-viestejä voi lukea Suomi.fi -mobiilisovelluksessa tai osoitteessa www.suomi.fi/viestit.

