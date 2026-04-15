MTK:n Tiirola: Yhteismetsät turvaavat metsien kotimaisen omistuksen ja pitkäjänteisen hoidon
16.4.2026 11:00:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti 90‑vuotisen Sallan yhteismetsän osakaskunnan kokouksessa 16. huhtikuuta yhteismetsien merkitystä suomalaiselle perhemetsänomistukselle, paikalliselle päätösvallalle ja metsien kestävälle käytölle.
Yhteismetsät ovat olleet keskeisessä roolissa erityisesti alueilla, joilla yksittäisten metsätilojen pirstoutuminen olisi muuten ollut todennäköistä. Yhteismetsät ovat tarjonneet keinon säilyttää metsäomaisuus yhteisessä hallinnassa ja turvata sen käyttö sukupolvien yli, Tiirola korosti puheessaan.
Metsien käyttöön kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät markkinoiden, sertifiointien ja sääntelyn kautta, ja vaikutukset tuntuvat voimakkaasti erityisesti Pohjois‑Suomessa.
– Metsiä koskevia käyttö- ja omistusratkaisuja tehdään parhaillaan monella tasolla, ja niiden vaikutukset näkyvät erityisen nopeasti paikallistasolla. Siksi omaisuudensuojan ja paikallisen päätösvallan merkitys korostuu, Tiirola totesi.
Metsänomistajien ikääntyminen ja sukupolvenvaihdosten haasteet koskettavat laajasti metsänomistajakuntaa. Yhä useampi metsätila päätyy myyntiin perillisten asuessa kaukana, mikä on lisännyt metsäomaisuuden siirtymistä sijoittajille.
–Yhteismetsä tarjoaa toimivan vaihtoehdon tilan myymiselle. Metsä voidaan liittää yhteismetsään, jolloin omistaja saa tasaisen vuosittaisen tuoton ja omaisuuden arvo säilyy hyvän metsänhoidon ansiosta, Tiirola sanoi.
Tiirola nosti esiin myös ajankohtaisia metsäpoliittisia kysymyksiä, kuten METKA‑rahoituksen riittävyyden. Pohjois‑Suomessa metsätalouden investointien tukijärjestelmien ennakoitavuudella on erityinen merkitys, sillä pitkät kiertoajat ja vaativat olosuhteet korostavat pitkäjänteisen rahoituksen tarvetta myös yhteismetsissä.
– Kokemus osoittaa, että yhteinen omistus voi olla kestävä ja toimiva ratkaisu metsien hoidossa ja omistuksessa. Se yhdistää taloudellisen vakauden, paikallisen päätösvallan ja vastuullisen metsien käytön tavalla, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen, Tiirola totesi.
Yhteyshenkilöt
Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
MTK ry
Puh: +358 44 5384280
mikko.tiirola@mtk.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Yli 6 400 peurakolaria vuodessa – valkohäntäpeurakannan hoitoa on tehostettava15.4.2026 13:25:40 EEST | Tiedote
Valkohäntäpeuran runsastuminen näkyy yhä selvemmin liikenteessä. Viime vuonna Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria, ja onnettomuuksien määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun. MTK korostaa, että valkohäntäpeurakannan pienentäminen edellyttää kaatolupamäärien lisäämistä ja metsästyksen tehostamista erityisesti tiheimmillä esiintymisalueilla.
MTK:n ja SLC:n jäsenkysely: kallistuneet tuotantopanokset ajavat maatiloja vähentämään tuotantoa10.4.2026 10:40:57 EEST | Tiedote
Maatilojen kustannuskriisi Suomessa on siirtynyt vaiheeseen, jossa se näkyy nyt ensimmäistä kertaa laajasti myös viljelypäätöksissä. Kalliit polttoaineet ja lannoitteet nostavat kustannuksia, mutta niitä ei saada siirrettyä tuottajahintoihin, mikä pakottaa tiloja leikkaamaan tuotantoa. Muutos näkyy jo tänä vuonna: satokasveja kylvetään vähemmän.
Muistutus: Kutsu MTK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 9.4.8.4.2026 09:55:06 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry järjestää valtuuskunnan kevätkokouksen 9.4.2026 Espoon Hanasaaressa. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.
Yksityinen maanomistaja ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa tekivät historialliset kaupat – näin se mullistaa luonnonsuojelua31.3.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa tehty yksityisen maanomistajan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan välinen luonnonarvokauppa on Suomen ensimmäisiä. Vuosien valmistelujen jälkeen luonnonarvojen tarjoaminen myyntiin alkaa olla mahdollista maanomistajille.
Suomen luonnonolosuhteet tekevät maidontuotannosta ruokajärjestelmän kivijalan30.3.2026 14:17:32 EEST | Tiedote
Kun ruokajärjestelmiä arvioidaan, ratkaisevaa on paikallisten luonnonolosuhteiden huomioiminen. Suomessa nurmi kasvaa koko maassa, ja sen varaan rakentuva maidontuotanto on mahdollistanut ruoan tuotannon alueilla, joilla kasvinviljely ihmisravinnoksi on hyvin haastavaa, maitoasiamies Marjukka Mattio korostaa MTK.fi -sivun blogitekstissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme