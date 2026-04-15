Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK:n Tiirola: Yhteismetsät turvaavat metsien kotimaisen omistuksen ja pitkäjänteisen hoidon

16.4.2026 11:00:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Jaa

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti 90‑vuotisen Sallan yhteismetsän osakaskunnan kokouksessa 16. huhtikuuta yhteismetsien merkitystä suomalaiselle perhemetsänomistukselle, paikalliselle päätösvallalle ja metsien kestävälle käytölle.

Yhteismetsät ovat olleet keskeisessä roolissa erityisesti alueilla, joilla yksittäisten metsätilojen pirstoutuminen olisi muuten ollut todennäköistä. Yhteismetsät ovat tarjonneet keinon säilyttää metsäomaisuus yhteisessä hallinnassa ja turvata sen käyttö sukupolvien yli, Tiirola korosti puheessaan.

Metsien käyttöön kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät markkinoiden, sertifiointien ja sääntelyn kautta, ja vaikutukset tuntuvat voimakkaasti erityisesti Pohjois‑Suomessa.

– Metsiä koskevia käyttö- ja omistusratkaisuja tehdään parhaillaan monella tasolla, ja niiden vaikutukset näkyvät erityisen nopeasti paikallistasolla. Siksi omaisuudensuojan ja paikallisen päätösvallan merkitys korostuu, Tiirola totesi.

Metsänomistajien ikääntyminen ja sukupolvenvaihdosten haasteet koskettavat laajasti metsänomistajakuntaa. Yhä useampi metsätila päätyy myyntiin perillisten asuessa kaukana, mikä on lisännyt metsäomaisuuden siirtymistä sijoittajille.

–Yhteismetsä tarjoaa toimivan vaihtoehdon tilan myymiselle. Metsä voidaan liittää yhteismetsään, jolloin omistaja saa tasaisen vuosittaisen tuoton ja omaisuuden arvo säilyy hyvän metsänhoidon ansiosta, Tiirola sanoi.

Tiirola nosti esiin myös ajankohtaisia metsäpoliittisia kysymyksiä, kuten METKA‑rahoituksen riittävyyden. Pohjois‑Suomessa metsätalouden investointien tukijärjestelmien ennakoitavuudella on erityinen merkitys, sillä pitkät kiertoajat ja vaativat olosuhteet korostavat pitkäjänteisen rahoituksen tarvetta myös yhteismetsissä.

– Kokemus osoittaa, että yhteinen omistus voi olla kestävä ja toimiva ratkaisu metsien hoidossa ja omistuksessa. Se yhdistää taloudellisen vakauden, paikallisen päätösvallan ja vastuullisen metsien käytön tavalla, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen, Tiirola totesi.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
