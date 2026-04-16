Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Jämsään – hankesuunnitelma lautakunnassa
16.4.2026 14:42:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista Jämsään. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa lausuntonsa hankesuunnitelmaan kokouksessaan 22.4.
– Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olevat nykyiset tilat. Nykyisin eri puolilla Jämsää sijaitsevat hyvinvointialueen palvelut kootaan uudessa rakennuksessa yhteen paikkaan. Tämä helpottaa asiakkaiden ja potilaiden asiointia, erityisesti silloin kun tarvitaan useita palveluja samanaikaisesti. Suunnittelussa on erityisen tärkeää huomioida, että toimipisteeseen on helppo tulla, kertoo tilapalvelujohtaja Petteri Kontro.
Rakennuspaikkaa on suunniteltu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle. Tavoitteena on saada uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä siten, että toiminta voi alkaa viimeistään vuoden 2029 alussa.
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut hankkeelle valtiovarainministeriötä myönteisen, mutta ehdollisen päätöksen lainanottovaltuudesta. Ehtona lainanottovaltuuden käytölle on se, että aluevaltuusto sitoutuu arviointimenettelyssä valmistuvan toimenpideohjelman taloudellisten tavoitteiden noudattamiseen.
– Tiloja suunnitellaan monikäyttöisiksi, jotta ne palvelevat mahdollisimman laajasti erilaisia tarpeita. On tärkeää, että niitä voivat hyödyntää myös hyvinvointialueen kumppanit, jatkaa Kontro.
Uudisrakennuksen suunnittelua tehdään yhdessä henkilöstön, jämsäläisten ja Eteläisen Keski-Suomen alueen asukkaiden ja Jämsän kaupungin kanssa. Hyvinvointialue järjesti aiheesta kaikille avoimen asukastilaisuuden ja asukastyöpajan helmikuussa, jossa käsiteltiin rakennukseen suunniteltuja palveluja. Henkilöstö- ja asukastilaisuuksia on tarkoitus järjestää edelleen hankkeen edetessä.
Hankesuunnitelmaa on käsitelty ennen lautakuntaa nuorisovaltuustossa, vammaisneuvostossa sekä vanhusneuvostossa. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan toukokuussa.
Yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksista sijaitsee Jämsässä.
Petteri KontroTilapalvelujohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Hyvinvointialueiden rahoitus vähenemässä, myös Keski-Suomen hyvinvointialueelle vaikutuksia16.4.2026 16:01:54 EEST | Tiedote
Valtioneuvosto on antanut tänään muutosesityksen hyvinvointialueiden rahoituslakiin. Jos eduskunta hyväksyy lain, hyvinvointialueiden rahoitus vähenee 390 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2029 mennessä. Keski-Suomen osuus rahoituksen vähennyksestä olisi noin 4 miljoonaa euroa eli 13 euroa asukasta kohden vuonna 2029.
Hyvinvointialueen lautakunnat pitävät kokouksensa 22.4.202616.4.2026 14:56:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 22.4. kokouksen listalla on muun muassa Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetty ohje sekä Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos. Turvallisuuslautakunnan listalla on hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.4.2026 14:12:20 EEST | Tiedote
Laukaassa paloi pieni purukasa
Keski-Suomen hyvinvointialueella hoitotarvikkeiden jakelukäytänteet yhtenäistetään16.4.2026 13:53:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue yhdenmukaistaa hoitotarvikejakelun käytäntöjä Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Lapin ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa. Muutokset maksuttomuudesta perustuvat terveydenhuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoihin ja selvityksiin pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelmista. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää toimintaa ja varmistaa, että hoitotarvikkeet kohdentuvat oikea-aikaisesti ja lääketieteellisesti perusteltuun tarpeeseen.
Keski-Suomen hyvinvointialue käy keskustelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa palveluverkon muutoksista15.4.2026 15:53:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue käy asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon muutoksista. Hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuksia ja kumppanuustyöpajoja niillä alueilla, joihin muutokset vaikuttavat eniten.
