Järvenojan silta Pukkilassa uusitaan, liikenne kiertotielle perjantaina 24.4. klo 17.00
16.4.2026 09:55:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Kanteleentie (tie 11835) Pukkilassa katkaistaan liikenteeltä Järvenojan sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Järvenojan sillan uusiminen Pukkilassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Kanteleentiellä. Kanteleentie (tie 11835) katkaistaan liikenteeltä Isoniityntien ja Ylösjoentien välillä sijaitsevan Järvenojan sillan kohdalta perjantaina 24.4.2026 klo 17.00 ja avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 26.4.2026 kello 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Kanteleentien (tie 11835), Pakaantien (tie 11837) ja Myrskyläntien (tie 162) kautta. Kiertotien pituus on noin 7,6 km.
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Nattliga tunnelavstängningar på Ring I i Esbo15.4.2026 13:25:00 EEST | Pressmeddelande
Det förekommer nattliga tunnelavstängningar i Mästartunneln och Kägeluddstunneln på Ring I i Esbo.
Yöllisiä tunnelinsulkuja Espoossa Kehä I:llä15.4.2026 13:25:00 EEST | Tiedote
Kehä I:llä Espoossa sijaitsevissa Mestarintunnelissa ja Keilaniemen tunnelissa on yösulkuja.
Reparationen av bron Wanha Sarsala i Tusby orsakar förändringar i trafikarrangemangen på den gång- och cykelled som går runt Tusby träsk10.4.2026 12:33:00 EEST | Pressmeddelande
Reparationsarbetena på bron Wanha Sarsala medför ändringar i trafikarrangemangen för gång- och cykeltrafik på vägen Vanha Ruskelantie. Bron ligger längs rutten som går runt Tusby träsk. Grundrenoveringen av bron inleds vecka 17 i april och blir klar före utgången av juni.
Wanhan Sarsalan sillan korjaus Tuusulassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Tuusulanjärven ympäri vievällä kevyen liikenteen väylällä10.4.2026 12:33:00 EEST | Tiedote
Wanhan Sarsalan sillan korjaustyöt aiheuttavat muutoksia kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin Vanhalla Ruskelantiellä. Silta sijaitsee Tuusulanjärven ympäri vievällä reitillä. Sillan peruskorjaus alkaa viikolla 17 huhtikuussa ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
Mästartunneln på Ring I i Esbo stängs för räddningsövning 21.4.–22.4.2026 kl. 22:30–05:0010.4.2026 12:15:00 EEST | Pressmeddelande
Mästartunneln på Ring I i Alberga, Esbo stängs tillfälligt för trafik på grund av en räddningsövning. Avstängningen gäller båda körriktningarna och sker nattetid.
