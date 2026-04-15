Uudenmaan elinvoimakeskus

Järvenojan silta Pukkilassa uusitaan, liikenne kiertotielle perjantaina 24.4. klo 17.00

16.4.2026 09:55:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Kanteleentie (tie 11835) Pukkilassa katkaistaan liikenteeltä Järvenojan sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta, joka näyttää Järvenojan sillan remontin aikaisen kiertotien reitin.
Järvenojan sillan uusiminen Pukkilassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Kanteleentiellä. Kanteleentie (tie 11835) katkaistaan liikenteeltä Isoniityntien ja Ylösjoentien välillä sijaitsevan Järvenojan sillan kohdalta perjantaina 24.4.2026 klo 17.00 ja avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 26.4.2026 kello 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Liikenne ohjataan kiertotielle Kanteleentien (tie 11835), Pakaantien (tie 11837) ja Myrskyläntien (tie 162) kautta. Kiertotien pituus on noin 7,6 km.

Avainsanat

pukkilasiltatyökiertotie

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073

Kuvat

Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

