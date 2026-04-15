SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Koulunkäynninohjaajien on pystyttävä takaamaan lasten turvallisuus
16.4.2026 09:47:10 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa jätti tällä viikolla eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koulunkäynninohjaajien toimivaltuuksista iltapäivätoiminnassa. Lasten sekä henkilökunnan turvallisuus vaatii lakimuutoksia.
Koulunkäynninohjaajat vastaavat päivittäin lasten turvallisuudesta ja ryhmien toimivuudesta koulupäivän jälkeen järjestettävässä iltapäivätoiminnassa. Käytännön työssä kohdataan tilanteita, joissa yksittäinen lapsi voi häiritä merkittävästi koko ryhmän toimintaa esimerkiksi kiipeilemällä pöydille, huutamalla ja kieltäytymällä noudattamasta ohjeita. Nykyinen lainsäädäntö ei anna koulunkäynninohjaajille selkeää oikeutta puuttua tällaisiin tilanteisiin fyysisesti, ellei kyse ole välittömästä vaaratilanteesta.
– Koulunkäynninohjaajien vastuu lasten turvallisuudesta iltapäivätoiminnassa on merkittävä, mutta heidän toimivaltuutensa puuttua häiritseviin tilanteisiin ovat nykyisin riittämättömät. Toisin kuin opettajilla, ohjaajilla ei ole selkeää lakiin perustuvaa oikeutta poistaa lasta tilanteesta tai käyttää välttämättömiä fyysisiä keinoja muuten kuin välittömässä vaarassa. Tämä asettaa ohjaajat kohtuuttomaan asemaan ja voi vaarantaa koko ryhmän turvallisuuden ja työrauhan, toteaa Laine-Nousimaa.
Esitetyssä kirjallisessa kysymyksessä kysytään, aikooko hallitus laajentaa koulunkäynninohjaajien toimivaltuuksia iltapäivätoiminnassa ja millä tavoin lasten turvallisuus ja työrauha varmistetaan, sekä onko perusopetuslainsäädäntöön tai aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevaan sääntelyyn tarpeen tehdä muutoksia.
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
