Kuntaliitto ja OAJ: Kunnat ahtaalla työttömyystilanteen jatkuessa – ratkaisu löytyy osaamisesta
16.4.2026 10:39:15 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kuormittaa kuntia ennennäkemättömällä tavalla ja heikentää työmarkkinoiden toimivuutta. Kuntaliitto ja OAJ esittävät kiireellisiä ja määräaikaisia toimia, joilla sekä mahdollistetaan osaamisen vahvistaminen sekä työkalut työllisyyden hoitoon ja ehkäistään etuuskulujen kohtuuton kasvu kunnille.
Heikko suhdannetilanne, kasvanut työttömyys ja laajentunut rahoitusvastuu kuormittavat kuntia tilanteessa, jossa niiden vaikutusmahdollisuudet työllisyyteen ovat rajalliset.
Pitkäaikaistyöttömyys on noussut huolestuttavalle tasolle. Joulukuun 2025 lopussa yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta työttömänä oli jo lähes 140 000 ihmistä. Kehitys näkyy suoraan kuntien taloudessa: työttömyysturvan kuntaosuus eli niin sanotut sakkomaksut kohdistuvat pääosin pitkäaikaistyöttömiin, ja maksuosuus kasvaa työttömyyden pitkittyessä. Tällä hetkellä yli 400 päivää työttömänä olleiden osuus sakkomaksuista on noin 80 prosenttia.
“Kunnilla on vahvat taloudelliset kannusteet edistää kasvua ja työllisyyttä monin eri tavoin. Kunnat ovat ottaneet vastuun työllisyyden hoidosta ja panostaneet siihen merkittävästi omia varojaan ja osaamistaan. Heikko suhdannetilanne ja työttömyyden pitkittyminen siirtävät nyt kuitenkin kustannuksia kunnille tavalla, johon kunnat eivät voi vaikuttaa omilla toimillaan. Tulevassa kehysriihessä tarvitaan kipeästi päätöksiä, joilla parannetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta ja kevennetään kuntien sakkomaksutaakkaa”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.
Heikossa työllisyystilanteessa koulutuksen ja osaamisen merkitys korostuu. Työttömistä työnhakijoista viidesosa on vain peruskoulun varassa ja puolella on toisen asteen tutkinto. Osaamisen päivittäminen tai kokonaan uuden ammatin hankkiminen on usein tehokkain tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia, erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Tällä hetkellä kuntien etuuskulut eivät katkea, vaikka työtön työnhakija olisi koulutuksessa. Tämä ohjaa harhaan: investointi osaamiseen näyttäytyy kunnille taloudellisesti neutraalina tai jopa haitallisena, vaikka se on juuri sitä mitä yhteiskunta tarvitsee.
“Suomessa tarvitaan määrätietoisia panostuksia osaamiseen, eikä koulutuksesta voida enää leikata. Vapautuvilla sakkomaksuilla voitaisiin vahvistaa koulutusta ja kasvatusta kunnissa. Mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella on keskeinen keino tukea yksilöitä työllistymään ja samalla turvata osaavan työvoiman saatavuus. Samalla on huolehdittava selkeästä ohjeistuksesta ja yhdenmukaisista käytännöistä, jotta opintojen ja työnhaun yhteensovittaminen toimii sujuvasti eikä aiheuta epävarmuutta työnhakijoille”, korostaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Tilanteen korjaamiseksi Kuntaliitto ja OAJ esittävät kolmea määräaikaista muutosta:
-
Työllistymistä edistävään koulutukseen osallistuminen ei kerryttäisi työttömyyspäivien laskuria.
-
Palkkatuettu työ laskettaisiin nykyistä vahvemmin työllistymiseksi siten, että se katkaisee työttömyyden kertymän.
-
Työssäoloehdon kertymistä tulisi tarkastella uudelleen suhdannetilanteisiin sidottuna.
”Kuntaliitto ja OAJ esittävät, että pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa työttömille mahdollistettaisiin määräaikaisesti tutkintoon tai tutkinnon osiin johtava opiskelu työttömyysetuudella siten, että etuuden rahoitusvastuu olisi opiskelun ajalta valtiolla. Koulutuksen laajempi hyödyntäminen tukisi osaavan työvoiman saatavuutta, nostaisi koulutustasoa, vahvistaisi työllistymisedellytyksiä ja vastaisi talouden rakennemuutoksen sekä kansainvälisen kilpailun kasvaviin osaamistarpeisiin”, jatkavat Reina ja Murto yhdessä.
Esitetyt muutokset ovat määräaikaisia ja sidottavissa suhdannetilanteeseen. Niiden tavoitteena on vahvistaa kannusteita osaamisen kehittämiseen ja työn vastaanottamiseen sekä turvata kuntien kyky hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Kuntaliitto ja OAJ korostavat, että osaamiseen panostaminen on keskeinen ratkaisu sekä työttömyyden vähentämiseen että talouskasvun vahvistamiseen. Ilman riittäviä toimenpiteitä riskinä on pitkäaikaistyöttömyyden edelleen kasvu ja kuntatalouden kestämätön heikkeneminen.
Reina ja Murto muistuttavat, ettei julkisessa taloudessa ei ole varaa päätöksiin, jotka heikentäisivät kuntien peruspalveluja. Uudet valtionosuusleikkaukset kohdistuisivat väistämättä sivistys- ja työllisyyspalveluihin ja johtaisi osaamistason heikentymiseen. Osaaminen on kuitenkin talouskasvun perusta.
SUOMEN KUNTALIITTO RY
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, puh. p. 040 555 8458
Projektipäällikkö Emma Holsti, puh. 040 410 8814
Työllisyysasiantuntija Lassi Puonti, puh. 041 312 7186
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ
Puheenjohtaja Katarina Murto, puh. 050 568 9188
Koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, puh. 020 748 9639
Johtava erityisasiantuntija Eira Bani, puh. 020 748 9635
Hanna LassilaViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 473 6278hanna.lassila@kuntaliitto.fi
Maija Ruohoviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 340 3541maija.ruoho@kuntaliitto.fi
Kommunförbundet och OAJ: Kommunerna i trångmål när arbetslöshetssituationen fortgår – lösningen står att finna i kompetens16.4.2026 10:47:33 EEST | Pressmeddelande
Den växande långtidsarbetslösheten belastar kommunerna på ett aldrig tidigare skådat sätt och försämrar arbetsmarknadens funktionsförmåga. Kommunförbundet och OAJ föreslår snabba och tidsbegränsade åtgärder som möjliggör både kompetenshöjning och verktyg för att främja sysselsättningen samt förebygger en orimlig ökning av förmånsutgifterna för kommunerna.
Alltmer olika förutsättningar att ordna gymnasieutbildning – utmaningarna måste tas på allvar14.4.2026 06:05:00 EEST | Pressmeddelande
En ny utvärdering av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) visar att förutsättningarna för att ordna gymnasieutbildning blir allt mer olika och att denna utveckling går snabbt. Minskande årskullar och mindre finansiering är en utmaning för kommunerna när utbildningens kvalitet och tillgången till utbildning ska säkerställas i olika delar av landet. Enligt Kommunförbundet kräver situationen bland annat ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnarna.
Lukiokoulutus eriytyy nopeasti – haasteet otettava vakavasti14.4.2026 06:05:00 EEST | Tiedote
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore arviointi osoittaa, että lukiokoulutuksen järjestämisen edellytykset eriytyvät nopeasti. Ikäluokkien pieneneminen ja rahoituksen kiristyminen haastavat kuntia turvaamaan koulutuksen laadun ja saavutettavuuden eri puolilla maata. Kuntaliiton mukaan tilanteeseen vastaaminen edellyttää muun muassa tiiviimpää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien välillä.
Kommunförbundet: Långtids- och ungdomsarbetslösheten behöver åtgärdas och kommunernas straffavgifter minskas9.4.2026 13:42:38 EEST | Pressmeddelande
Finlands kommuner och städer är medvetna om att den offentliga ekonomin är svag och behöver anpassas. I ramförhandlingarna i april behövs det beslut som förbättrar sysselsättningstjänsternas effekt, särskilt för långtidsarbetslösa och unga och beslut som ger kommunerna fler verktyg och minskar på straffavgifterna. Nya nedskärningar får inte göras i kommunernas basservice, kräver Kommunförbundets styrelseordförande Ilmari Nurminen.
Kuntaliitto: Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyteen puututtava, kuntien sakkomaksuja kevennettävä9.4.2026 13:04:35 EEST | Tiedote
Suomen kunnat ja kaupungit tunnistavat julkisen talouden heikon tilanteen ja sopeutustarpeen. Huhtikuun kehysriihessä tarvitaan kipeästi päätöksiä, joilla parannetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta, lisätään kuntien työkaluja ja kevennetään sakkomaksutaakkaa. Uusia leikkauksia kuntien peruspalveluihin ei tule tehdä, edellyttää Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Ilmari Nurminen.
