Norelco jatkaa määrätietoista kasvuohjelmaansa – uusi maalaamo vauhdittaa tuotantoa
16.4.2026 10:38:52 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco jatkaa pitkäjänteisen kasvuohjelmansa toteuttamista vahvistaakseen asemaansa nopeasti sähköistyvässä yhteiskunnassa sekä Suomessa, että kansainvälisillä markkinoilla. Kasvupolun tuoreimpana merkkipaaluna yhtiön uusi täysautomaattinen maalaamo Savonlinnassa valmistui aikataulussa huhtikuussa 2026 ja on aloittanut tuotantonsa.
Moderni maalaamolaitos kasvattaa merkittävästi Norelcon maalauskapasiteettia ja automaation astetta. Maalaamon tuotantokapasiteetti nousee jopa 2,5-kertaiseksi aiempaan verrattuna samalla, kun tuotteiden laatu ja tuotannon tehokkuus paranevat.
Sähköistyminen kiihdyttää kysyntää
Vihreä siirtymä, liikenteen sähköistyminen ja datakeskusten voimakas kasvu lisäävät sähkön tuotantoa ja kulutusta ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä kasvattaa suoraan sähkönjakelujärjestelmien kysyntää useilla eri toimialoilla.
Norelco on vastannut kasvavaan kysyntään digitalisoimalla tuotantoaan, panostamalla laatuun sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja energiamurroksen tarpeisiin. Uusimmissa kasvua tukevissa strategisissa investoinneissa keskeisessä roolissa ovat olleet uusi maalaamo ja tekoälyn hyödyntäminen.
– Uusi maalaamo merkitsee meille suurta harppausta tuotannon kehittämisessä. Pystymme nyt käsittelemään aiempaa nopeammin ja suurempia määriä tuotteita tinkimättä laadusta. Tämä on kriittistä, jotta voimme vastata kasvavaan kysyntään ja vahvistaa kilpailukykyämme. Maalaamon käyttöönotto on oiva esimerkki siitä, kuinka toteutamme kasvuohjelmaamme määrätietoisesti ja investoimme tulevaisuuteen, sanoo Norelcon operatiivinen johtaja Simo Pylkkänen.
Kasvustrategian jatkuvuus näkyy laajasti
Norelco käynnisti vuonna 2024 määrätietoisen kasvuohjelman, joka edellyttää sekä uusien osaajien rekrytointia että uusien tuotteiden kehittämistä. Ohjelman puitteissa yhtiö on toteuttanut useita merkittäviä hankkeita.
Helmikuussa 2026 Norelco siirtyi konsernirakenteeseen perustamalla emoyhtiö Norelco Group Oy:n ja keskittämällä operatiivisen liiketoiminnan tytäryhtiöön. Tämä rakenteellinen uudistus luo entistä vahvemman pohjan pitkän aikavälin kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukee yhtiön tavoitetta toimia sähköistyvän yhteiskunnan mahdollistajana.
Viime vuosina Norelco on uudistanut toimintamallejaan ja tuotantomenetelmiään sekä panostanut kansainvälistymiseen, mikä on tuonut yhtiölle äskettäin tunnustusta innovaatiopalkinnon muodossa. Tällä hetkellä Norelco työllistää jo yli 300 ammattilaista Savonlinnassa ja Kuopiossa. Vuonna 2025 yhtiö laajensi toimintaansa kotimaassa perustamalla uuden suunnitteluyksikön Jyväskylään osana kasvuohjelmaansa.
Kasvustrategiansa tukemiseksi Norelco suuntaa katseensa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhtiön johto näkee, että pitkäjänteinen kasvuohjelma ja siihen liittyvät investoinnit kantavat hedelmää.
– Haluamme olla eturintamassa rakentamassa kestävää ja sähköistyvää yhteiskuntaa. Jatkamme määrätietoisesti kohti entistä vahvempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, kiteyttää toimitusjohtaja Ari Hämäläinen yhtiön kasvutavoitteet.
Ari HämäläinenCEOPuh:+358505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemus tekee meistä luotettavan kumppanin sähkönjakelujärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja elinkaaripalveluissa.
Kattavat kokonaisratkaisumme keski- ja pienjännitekojeistoista muuntamoihin ja sähköasemiin turvaavat sähkönjakelun teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Varmistamme turvallisen, pitkäikäisen ja häiriöttömän sähkönjakelun pohjolan vaativissa olosuhteissa.
Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa yli 300 alan ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Norelco continues its determined growth programme – new painting facility accelerates production16.4.2026 10:39:58 EEST | Tiedote
Norelco continues to implement its long-term growth programme to strengthen its position in a rapidly electrifying society, both in Finland and in international markets. As the latest milestone on this growth journey, the company’s new fully automated painting facility in Savonlinna was completed on schedule in April 2026 and has now entered production.
