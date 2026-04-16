Norelco jatkaa määrätietoista kasvuohjelmaansa – uusi maalaamo vauhdittaa tuotantoa

Moderni maalaamolaitos kasvattaa merkittävästi Norelcon maalauskapasiteettia ja automaation astetta. Maalaamon tuotantokapasiteetti nousee jopa 2,5-kertaiseksi aiempaan verrattuna samalla, kun tuotteiden laatu ja tuotannon tehokkuus paranevat.

Sähköistyminen kiihdyttää kysyntää

Vihreä siirtymä, liikenteen sähköistyminen ja datakeskusten voimakas kasvu lisäävät sähkön tuotantoa ja kulutusta ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä kasvattaa suoraan sähkönjakelujärjestelmien kysyntää useilla eri toimialoilla.

Norelco on vastannut kasvavaan kysyntään digitalisoimalla tuotantoaan, panostamalla laatuun sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja energiamurroksen tarpeisiin. Uusimmissa kasvua tukevissa strategisissa investoinneissa keskeisessä roolissa ovat olleet uusi maalaamo ja tekoälyn hyödyntäminen.

– Uusi maalaamo merkitsee meille suurta harppausta tuotannon kehittämisessä. Pystymme nyt käsittelemään aiempaa nopeammin ja suurempia määriä tuotteita tinkimättä laadusta. Tämä on kriittistä, jotta voimme vastata kasvavaan kysyntään ja vahvistaa kilpailukykyämme. Maalaamon käyttöönotto on oiva esimerkki siitä, kuinka toteutamme kasvuohjelmaamme määrätietoisesti ja investoimme tulevaisuuteen, sanoo Norelcon operatiivinen johtaja Simo Pylkkänen.

Kasvustrategian jatkuvuus näkyy laajasti

Norelco käynnisti vuonna 2024 määrätietoisen kasvuohjelman, joka edellyttää sekä uusien osaajien rekrytointia että uusien tuotteiden kehittämistä. Ohjelman puitteissa yhtiö on toteuttanut useita merkittäviä hankkeita.

Helmikuussa 2026 Norelco siirtyi konsernirakenteeseen perustamalla emoyhtiö Norelco Group Oy:n ja keskittämällä operatiivisen liiketoiminnan tytäryhtiöön. Tämä rakenteellinen uudistus luo entistä vahvemman pohjan pitkän aikavälin kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukee yhtiön tavoitetta toimia sähköistyvän yhteiskunnan mahdollistajana.

Viime vuosina Norelco on uudistanut toimintamallejaan ja tuotantomenetelmiään sekä panostanut kansainvälistymiseen, mikä on tuonut yhtiölle äskettäin tunnustusta innovaatiopalkinnon muodossa. Tällä hetkellä Norelco työllistää jo yli 300 ammattilaista Savonlinnassa ja Kuopiossa. Vuonna 2025 yhtiö laajensi toimintaansa kotimaassa perustamalla uuden suunnitteluyksikön Jyväskylään osana kasvuohjelmaansa.

Kasvustrategiansa tukemiseksi Norelco suuntaa katseensa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhtiön johto näkee, että pitkäjänteinen kasvuohjelma ja siihen liittyvät investoinnit kantavat hedelmää.

– Haluamme olla eturintamassa rakentamassa kestävää ja sähköistyvää yhteiskuntaa. Jatkamme määrätietoisesti kohti entistä vahvempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, kiteyttää toimitusjohtaja Ari Hämäläinen yhtiön kasvutavoitteet.