Ammattikorkeakouluista ei saa tulla kanditehtaita

- Korkeakoulujemme omistajapolitiikassa mannerlaatat liikkuvat, jolla on suuri vaikutus duaalimallimme tulevaisuuteen. On käsittämätöntä, miten vähän asiasta on käyty keskustelua poliittisilla foorumeilla tilanteessa, jossa korkeakoulutus on keskeinen voimavara kansakuntamme menestyksessä, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen.



- Korkeakouluvision valmistelussa on linjattava myös näkemys siitä, mitä ylipäänsä ammattikorkeakoulujen omistajapolitiikalta edellytämme. Pahimmillaan nykykehitys johtaa duaalimallimme tarkoitukselliseen näivettämiseen, Hyvönen arvioi.

Taannoin myös Insinööriliitto ilmoitti harkitsevansa ostotarjousten tekemistä ammattikorkeakouluista. Avaus on Tradenomien mielestä tarpeellinen,jotta omistajapolitiikasta puhuttaisiin laajemmin ja avoimemmin. Ammattikorkeakoulut ovat pääasiallisesti osakeyhtiöitä, joiden omistajana ovat usein kunnat ja kaupungit.

- Etujärjestön rooli koulutuksen ja elinkeinoelämän rahoittajana on yllättävänkin yleistä muualla maailmassa. Saksassa esimerkiksi ay-liike omistaa osuuksia suuristakin yrityksistä, edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo.



- Etujärjestöt ja elinkeinoelämän edustajat olisivat myös Suomessa potentiaalisia ammattikorkeakoulujen omistajia, joilla olisi intressiä kehittää amk-koulutuksen työelämärelevanssia ja toteuttaa ammattikorkeakoulujen perustehtävää. Nyt omistajapolitiikkaa tehdään kuntien ja kaupunkien rahapulan ehdoin, jossa ostaja eli yliopistot saavat määritellä tahdin, huomauttaa Rantamaula.

Tradenomien mielestä yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat aitoa yhteistyötä, mutta sen on tapahduttava muilla keinoin kuin omistajuuden kautta. Yhtä tärkeää olisi tiivistää ammattikorkeakoulujen yhteistyötä myös ammatillisen toisen asteen kanssa.

- Meillä on jo hyviä esimerkkejä korkeakoulujen tuloksellisesta ja kaikkia hyödyttävästä yhteistyöstä ilman omistajuusjärjestelyjä, Hyvönen muistuttaa.

- Ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet osaamista työmarkkinoille jo 30 vuotta ja niiden on voitava jatkossakin kehittää itsenäisesti toimintaansa. Nyt todellisena vaarana on se, että yliopistot ovat päätöksenteossa päällystakkina ohjaamassa niitä kanditehtaiksi. Puhumattakaan siitä, että ammattikorkeakoulut päätyvät kustantamaan leijonanosan omistajiensa toiminnan kuluista, Rantamaula sanoo.