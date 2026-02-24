Tradenomit

Ammattikorkeakouluista ei saa tulla kanditehtaita

16.4.2026 10:47:00 EEST | Tradenomit | Tiedote

Jaa

Viime vuosina yliopistot ovat kiihtyvällä tahdilla ostaneet ammattikorkeakouluja omistukseensa ja parhaillaan muun muassa Itä-Suomen yliopisto käy neuvotteluja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Muutos omistajapolitiikassa on merkittävä, mutta poliittisen keskustelun suoranainen poissaolo asiasta on häkellyttävää.

Tradenomien juhlavuoden slogan

- Korkeakoulujemme omistajapolitiikassa mannerlaatat liikkuvat, jolla on suuri vaikutus duaalimallimme tulevaisuuteen. On käsittämätöntä, miten vähän asiasta on käyty keskustelua poliittisilla foorumeilla tilanteessa, jossa korkeakoulutus on keskeinen voimavara kansakuntamme menestyksessä, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen.

- Korkeakouluvision valmistelussa on linjattava myös näkemys siitä, mitä ylipäänsä ammattikorkeakoulujen omistajapolitiikalta edellytämme. Pahimmillaan nykykehitys johtaa duaalimallimme tarkoitukselliseen näivettämiseen, Hyvönen arvioi.

Taannoin myös Insinööriliitto ilmoitti harkitsevansa ostotarjousten tekemistä ammattikorkeakouluista. Avaus on Tradenomien mielestä tarpeellinen,jotta omistajapolitiikasta puhuttaisiin laajemmin ja avoimemmin. Ammattikorkeakoulut ovat pääasiallisesti osakeyhtiöitä, joiden omistajana ovat usein kunnat ja kaupungit.

- Etujärjestön rooli koulutuksen ja elinkeinoelämän rahoittajana on yllättävänkin yleistä muualla maailmassa. Saksassa esimerkiksi ay-liike omistaa osuuksia suuristakin yrityksistä, edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo.

- Etujärjestöt ja elinkeinoelämän edustajat olisivat myös Suomessa potentiaalisia ammattikorkeakoulujen omistajia, joilla olisi intressiä kehittää amk-koulutuksen työelämärelevanssia ja toteuttaa ammattikorkeakoulujen perustehtävää. Nyt omistajapolitiikkaa tehdään kuntien ja kaupunkien rahapulan ehdoin, jossa ostaja eli yliopistot saavat määritellä tahdin, huomauttaa Rantamaula.

Tradenomien mielestä yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat aitoa yhteistyötä, mutta sen on tapahduttava muilla keinoin kuin omistajuuden kautta. Yhtä tärkeää olisi tiivistää ammattikorkeakoulujen yhteistyötä myös ammatillisen toisen asteen kanssa.

- Meillä on jo hyviä esimerkkejä korkeakoulujen tuloksellisesta ja kaikkia hyödyttävästä yhteistyöstä ilman omistajuusjärjestelyjä, Hyvönen muistuttaa.

- Ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet osaamista työmarkkinoille jo 30 vuotta ja niiden on voitava jatkossakin kehittää itsenäisesti toimintaansa. Nyt todellisena vaarana on se, että yliopistot ovat päätöksenteossa päällystakkina ohjaamassa niitä kanditehtaiksi. Puhumattakaan siitä, että ammattikorkeakoulut päätyvät kustantamaan leijonanosan omistajiensa toiminnan kuluista, Rantamaula sanoo.

Avainsanat

tradenomi, tradenomit, ammattikorkeakoulut, yliopistot, ammattikorkeakoulutuksen rahoitus, omistajapolitiikka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on yli 34 000 yhteisössämme. Liitto täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tradenomit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
