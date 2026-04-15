Hämeenlinnaan suunnitellaan 11 valtion toimijan yhteistä työympäristöä
21.4.2026 09:30:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ja 10 muuta valtion toimijaa ovat yhteistyössä lähteneet suunnittelemaan yhteistä työympäristöä kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävälle Linnan kasarmien alueelle. Tavoitteena on luoda yhteensä noin 700 henkilön yhteinen työympäristö Linnan kasarmien rakennuksiin 3, 4 ja 5. Toimistilojen lisäksi tiloihin suunnitellaan myös julkisen hallinnon yhteistä palvelupistettä ns. Suomi-pistettä.
Hankkeen aikana toteutetaan tarvittavat peruskorjaustoimet ja muutostyöt. Tavoite on, että muutostyöt saadaan käyntiin vuoden 2027 syksyllä ja yhteinen työympäristö ja Suomi-piste otettaisiin käyttöön vuoden 2029 alusta.
Yhteisen työympäristön selvitysvaiheessa ovat tällä hetkellä mukana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet), Verohallinto, Sisä-Suomen Elinvoimakeskus/Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), Lupa- ja valvontavirasto, Oikeuspalveluvirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Ruokavirasto, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt.
Yhteinen työympäristö tukee uusia työnteon tapoja, tuo säästöjä ja on osa vastuullisuutta tukevia linjauksia
Valtion toimitilastrategian lähtökohtana on tilojen entistä tehokkaampi ja kestävämpi käyttö vuoteen 2030 mennessä. Työntekijöille yhteinen työympäristö tarjoaa monipuoliset, uusia työnteon tapoja ja hybridityötä tukevat tilat.
Yhteisen työympäristön perusideana on, että samassa rakennuksessa työskentelee useita eri virastoja yhteisissä tiloissa. Tilaratkaisut ovat monipuoliset ja mahdollistavat keskittymistä vaativan työskentelyn ja erilaiset kokoontumiset. Jaetut, hybridityötä tukevat tilat ovat myös vastuullisia niin talouden, varautumisen kuin ympäristönkin näkökulmasta.
Yhteisen työympäristön ja Suomi-pisteen hanketta edistämään on perustettu ohjausryhmä, joka on aloittanut toimintansa alkuvuodesta. Hankkeen ensimmäinen suunnitteluvaihe kestää kesään saakka, jonka jälkeen tavoitteena on osapuolten sitoutuminen hankkeeseen sekä hankkeen aikataulun ja laajuuden täsmentyminen.
Valtiolla on tällä hetkellä yhteisiä työympäristöjä kymmenellä eri paikkakunnalla ja niissä työskenteli vuoden 2025 lopussa 14 600 htv:tta. Valtion toimitilastrategian mukaisesti Senaatti kehittää valtion yhteisiä työympäristöjä ja toteuttaa niitä vuoteen 2030 mennessä 18 eri paikkakunnalle.
Linnan kasarmialue
Vanajaveden rantamaisemassa sijaitseva Linnan kasarmialue on osa kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävää kokonaisuutta, johon kuuluu myös Hämeen linna. Alue on Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa. Päävartio eli rakennus 4 on vuodelta 1870 ja kaksi vuonna 1851 valmistunutta komppaniakasarmirakennusta eli rakennukset 3 ja 5 peruskorjattiin toimistotiloiksi 2009–2010. Nykyisin rakennuksia 3 ja 4 käyttää Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet). Rakennus 5 on jäänyt odottamaan uusia tilojen käyttäjiä Palkeiden tiivistettyä toimitilojaan vuonna 2024. Kaikki kolme rakennusta ovat olleet jatkuvan ylläpidon piirissä.
Yhteyshenkilöt
Taru KyllästinenProjektipäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 757 8988taru.kyllastinen@senaatti.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
