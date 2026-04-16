Valkoposkihanhien kevätmuutto etenee normaalissa aikataulussa

Huolimatta ennätyslämpimästä keväästä on valkoposkihanhien muutto ollut tänä vuonna selvästi kahta edelliskevättä myöhäisempi. Muutto on nyt suurin piirtein keskimääräisessä aikataulussa. Suomessa pesivä valkoposkihanhikanta muuttaa tänne aiemmin kuin Barentsinmerellä pesivä, paljon suurempi läpimuuttava kanta, joka kerää voimiaan edelleen talvialueillaan.

Tämän vuoden varhaisin havainto on BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 9.3.2026 Maarianhaminan Oxelgrändissä kaksi länteen muuttanutta valkoposkihanhea. Seuraavat olivat 13.3. Kaarinassa ja Laitilassa nähdyt valkoposkihanhet.

Suurimmat hanhikerääntymät ovat alkukeväällä totutusti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yli tuhannen valkoposkihanhen kokoontumisia on ollut huhtikuun puoliväliin mennessä Mynämäellä, Orimattilassa, Vihdissä ja Myrskylässä. Suurin ilmoitettu määrä on 1500 valkoposkihanhea 14.4. Orimattilan Luhtikylässä sekä 15.4. Vihdin Vanjärvellä. Itään päin määrät laskevat nopeasti, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa suurin ilmoitettu määrä on ollut 15.4. Kiteen Kiteenlahden 90 ruokailevaa valkoposkihanhea.

Valkoposkihanhia enemmän maastossa on nyt harmaita hanhia: tundrametsä- ja taigametsähanhia sekä tundrahanhia, joita voi sopivilla paikoilla nähdä tuhansia Oulun seudulta etelään.

Suomen ja Saksan GPS-lähettimillä valjastettuja Barentsinmeren pesimäkannan valkoposkihanhia on paikannettavissa noin 50. Nämä ovat edelleen talvialueillaan Alankomaiden, Pohjois-Saksan, Tanskan ja Etelä-Ruotsin alueella. Lähetinhanhista kymmenkunta on siirtynyt lyhyitä matkoja koilliseen, esimerkiksi Alankomaista Saksaan tai Saksasta Tanskaan. Suuria valkoposkihanhimuuttoja ei ole havaittu lajin muuttoreitin varrelta vielä tänä keväänä.

Sää vaikuttaa muuton etenemiseen

Ilmatieteen laitoksen tutkijan Jarmo Koistisen mukaan lähiaikojen sää vaikuttaa muuttoon:

”Itämerellä pohjoisenpuoleinen tuuli jarruttaa aluksi valkoposkihanhien etujoukkojen saapumista, mutta viikonloppuna sää on hyvä muutolle. Ensi viikolla suursäätilassa näyttää tulevan suuri muutos. Alkuviikosta kylmä koillisvirtaus etenee Baltiasta Keski-Eurooppaan ja hiljentää hanhimuuttoa. Viikon keskellä saapuu ennusteissa Jäämereltä Pohjois-Eurooppaan voimakas matalapaine sateineen ja tuulineen, mikä voi hidastaa paljon kevätmuuttoa. Muuten luonto kyllä kaipaa sadetta.”

Itä-Suomen elinkeinokeskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Itä-Suomen elinkeinokeskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Seuraava tiedote ilmestyy 29.4.2026.

