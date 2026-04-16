Turun yliopisto ja Åbo Akademi uudistavat strategisen kumppanuutensa

Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat tarkastaneet kymmenen vuotta sitten laaditun yhteistyösopimuksensa sisällön. Kumppanuus perustuu jatkossakin kummankin yliopiston ominaispiirteille ja vahvuuksille, jotka täydentävät toisiaan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa yliopistot muodostavat monipuolisen osaamiskeskittymän, joka luo koko yhteiskuntaan hyvinvointia ja kansainvälistä kilpailukykyä.

– Turun yliopisto ja Åbo Akademi profiloituvat jatkossakin omilla vahvuusaloillaan ja samalla hyödyntävät toistensa osaamista. Olemme yhteen juurtuneita ja teemme toimivaa yhteistyötä yli sadan vuoden kokemuksella. Turkulaiskorkeakoulujen yhteistyö on hyvä esimerkki verkostomaisesta, tuloksellisesta yhteistyöstä, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen toteaa.

– Yhteistyö vahvistaa yliopistojamme sekä akateemisesti että strategisesti. Monikielisyys rakentaa dynaamista ja kansainvälistä oppimisympäristöä. Tästä hyvä esimerkki on kaksikielinen lääkärikoulutus. Monikielisyys ei ole vain väline, vaan voimavara, joka tekee meistä globaalisti vahvempia ja vetovoimaisempia, Åbo Akademin rehtori Gunilla Widén sanoo.

Strateginen kumppanuus on tehostanut viimeisen kymmenen vuoden aikana yliopistojen resurssien käyttöä muun muassa tilaratkaisuissa. Esimerkkinä yhteiskäyttöisistä rakennuksista ovat Aurum Yliopistonmäellä ja Turun hovioikeuden vieressä sijaitseva Geotalo.

Yliopistot jakavat myös useita korkeatasoisia tutkimusinfrastruktuureja. Kansainvälisesti tunnettuja ja vaikuttavia yhteisiä yksiköitä ovat muun muassa Turun biotiedekeskus ja PET-keskus, jossa mukana on myös Tyks.

Perustutkintokoulutuksessa yhteistyö näkyy laajoina ristiinopiskelumahdollisuuksina sekä yhteisinä opintokokonaisuuksina. Tohtorikoulutuksessa yhteistyö on useilla aloilla tiivistä muun muassa väitöskirjojen ohjauksessa.

Alueen korkeakoulut tekevät monipuolista yhteistä vaikuttamistyötä muun muassa kestävän kehityksessä ja EU-vaikuttamisessa. Korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle on tarjolla edullisia ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia yhteisen CampusSport-liikuntapalvelun tuottamana.