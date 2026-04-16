Rikoksetta rangaistut – Tietokirja Suomen työlaitoksista

LÄSNÄ! – Matka espanjalaisen fasismin juurille 13.4.2026 13:54:10 EEST | Tiedote

Vuosi 1939. Espanjan sisällissota on ohi. Maa on raunioina. Fasistisen falangisti-puolueen perustajan José Antonio Primo de Riveran hauta avataan Alicanten hautausmaalla. Hänen falangistitoverinsa kantavat arkkua harteillaan 467 kilometrin matkan haudattavaksi 1500-luvulla rakennettuun luostariin, El Escorialiin, jossa Espanjan kuninkaat lepäävät. Yksitoista päivää ja kymmenen yötä aavemainen kulkue etenee sodan runtelemien kaupunkien ja kylien läpi. Ylös kohotetut aseet ja äänekäs propaganda osoittaa, kuka uudessa Espanjassa hallitsee. Sota ei kuitenkaan ole ohi. Vangit, teloitetut, karkotetut, pakkotyöläiset, keskitysleirien vangit, ikuisesti häpeään joutuneet sodan häviäjät – he ovat edelleen läsnä. Paco Cerdàn eloisan kerronnallisessa tietokirjassa Läsnä! Matka espanjalaisen fasismin juurille hekin pääsevät ääneen.