Mediakutsu: Miltä sijoitusmarkkinoilla näyttää nyt? – Ilmarisen tulos ja näkymät 24.4. klo 13
16.4.2026 10:30:02 EEST | Ilmarinen | Kutsu
Alkuvuosi 2026 on ollut taloudessa ja markkinoilla poikkeuksellisen jännitteinen. Ilmarisen tuore osavuositulos tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan siitä, miten epävarmuus heijastuu Suomeen ja eläkejärjestelmään.
Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tuloksensa ajalta 1.1.–31.3.2026. Tervetuloa tulosinfoon perjantaina 24.4.2026 klo 13 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan ajankohtaisista asioista sekä kysymään lisää.
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo infossa Ilmarisen alkuvuodesta ja eläkealan ajankohtaisista asioista. Sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo markkinanäkymistä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä.
Pureudumme mediainfossa muun muassa näihin aiheisiin:
Mitkä ovat juuri nyt suurimmat kysymykset Suomen eläkejärjestelmässä?
Mitä Ilmarisen indeksit kertovat talouden suunnasta ja mitä ne enteilevät loppuvuodelle?
Miten geopoliittinen epävarmuus heijastuu sijoitusmarkkinoihin ja eläkesijoittajan näkymiin?
Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille sekä mediakohtaisille haastatteluille. Tarjoamme taustaa ja näkökulmia ajankohtaisiin talous- ja eläkeaiheisiin sekä juttuideoita kevään uutisointiin.
Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 22.4. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Sami ÄriläHenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:0400271066sami.arila@ilmarinen.fi
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Mediakutsu: Miltä sijoitusmarkkinoilla näyttää nyt? – Ilmarisen tulos ja näkymät 24.4. klo 139.4.2026 09:16:40 EEST | Kutsu
