EU-maiden Suomen suurlähettiläät vierailivat Vaasassa

Suomeen akkreditoidut EU:n jäsenvaltioiden suurlähettiläät vierailivat Vaasassa yhdessä Euroopan komission Suomen-edustuston päällikön sekä Suomen ulkoministeriön korkeiden virkamiesten kanssa. Vierailuun osallistui yhteensä 23 suurlähettilästä.

Suurlähettiläät matkustivat junalla Vaasaan ja saivat matkan aikana katsauksen VR:n toiminnasta yhtiön edustajilta. Ohjelma käynnistyi virallisesti Kyproksen suurlähettilään Demetris Samuelin isännöimällä työ­lounaalla, jonka kunniavieraana oli Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand.

– Olemme iloisia voidessamme olla mukana järjestämässä EU-suurlähettiläiden vierailua Vaasaan, jossa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiateknologiakeskittymä. Kyproksen EU:n neuvoston puheenjohtajakauden keskeiset teemat, kuten kilpailukyky, kestävyys ja kriisinkestävyys, nousevat vahvasti esiin Vaasassa käytävissä keskusteluissa. Vierailun anti vahvistaa yhteisiä pyrkimyksiämme kohti vahvempaa ja strategisesti omavaraisempaa Euroopan unionia, joka on samalla avoin maailmalle, kertoi Kyproksen suurlähettiläs Demetris Samuel.

Energiaosaaminen, tutkimus ja koulutus vierailun keskiössä

Vierailun aikana suurlähettiläät tapasivat Vaasan kaupungin ja alueen edustajia sekä tutustuivat Vaasan keskeisiin vahvuuksiin ja osaamiseen. Vierailun ensimmäinen päivä painottui korkeakoulutukseen ja tutkimukseen, ja ohjelmassa oli tutustuminen yliopistokampukseen sekä vierailu Technobothnia tutkimus- ja kehityslaboratoriossa. Illalla kaupunginjohtaja Tomas Häyry isännöi suurlähettiläille illallisen.

– EU-suurlähettiläiden vierailu tarjoaa Vaasalle hyvän mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin vahvaa energiaosaamista ja roolia pohjoismaiden suurimpana energiateknologian keskuksena. Samalla voimme käydä arvokasta vuoropuhelua Euroopan ajankohtaisista kysymyksistä, totesi kaupunginjohtaja Häyry.

Vierailu Wärtsilässä korosti Vaasan asemaa energiateknologian keskuksena

Suurlähettiläät vierailivat myös Wärtsilä Sustainable Technology Hubissa, jossa he saivat kattavan katsauksen yhtiön kansainväliseen toimintaan sekä rooliin kestävien energiaratkaisujen kehittäjänä. Vierailu toi esiin Wärtsilän merkityksen sekä Euroopan unionin kontekstissa että osana Vaasan energiateknologiakeskittymää. Keskusteluissa korostuivat Wärtsilän teknologinen osaaminen, pitkäjänteinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä sitoutuminen ratkaisuihin, joilla johdetaan siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta.