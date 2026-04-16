EU-maiden Suomen suurlähettiläät vierailivat Vaasassa
16.4.2026 11:22:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki ja Kyproksen Helsingin suurlähetystö järjestivät huhtikuussa EU suurlähettiläsvierailun Vaasassa osana Kyproksen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Vierailu tarjosi Suomeen akkreditoiduille EU suurlähettiläille mahdollisuuden tutustua Vaasan ja seudun energiateknologiaan, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja elinkeinoelämään.
Suomeen akkreditoidut EU:n jäsenvaltioiden suurlähettiläät vierailivat Vaasassa yhdessä Euroopan komission Suomen-edustuston päällikön sekä Suomen ulkoministeriön korkeiden virkamiesten kanssa. Vierailuun osallistui yhteensä 23 suurlähettilästä.
Suurlähettiläät matkustivat junalla Vaasaan ja saivat matkan aikana katsauksen VR:n toiminnasta yhtiön edustajilta. Ohjelma käynnistyi virallisesti Kyproksen suurlähettilään Demetris Samuelin isännöimällä työlounaalla, jonka kunniavieraana oli Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand.
– Olemme iloisia voidessamme olla mukana järjestämässä EU-suurlähettiläiden vierailua Vaasaan, jossa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiateknologiakeskittymä. Kyproksen EU:n neuvoston puheenjohtajakauden keskeiset teemat, kuten kilpailukyky, kestävyys ja kriisinkestävyys, nousevat vahvasti esiin Vaasassa käytävissä keskusteluissa. Vierailun anti vahvistaa yhteisiä pyrkimyksiämme kohti vahvempaa ja strategisesti omavaraisempaa Euroopan unionia, joka on samalla avoin maailmalle, kertoi Kyproksen suurlähettiläs Demetris Samuel.
Energiaosaaminen, tutkimus ja koulutus vierailun keskiössä
Vierailun aikana suurlähettiläät tapasivat Vaasan kaupungin ja alueen edustajia sekä tutustuivat Vaasan keskeisiin vahvuuksiin ja osaamiseen. Vierailun ensimmäinen päivä painottui korkeakoulutukseen ja tutkimukseen, ja ohjelmassa oli tutustuminen yliopistokampukseen sekä vierailu Technobothnia tutkimus- ja kehityslaboratoriossa. Illalla kaupunginjohtaja Tomas Häyry isännöi suurlähettiläille illallisen.
– EU-suurlähettiläiden vierailu tarjoaa Vaasalle hyvän mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin vahvaa energiaosaamista ja roolia pohjoismaiden suurimpana energiateknologian keskuksena. Samalla voimme käydä arvokasta vuoropuhelua Euroopan ajankohtaisista kysymyksistä, totesi kaupunginjohtaja Häyry.
Vierailu Wärtsilässä korosti Vaasan asemaa energiateknologian keskuksena
Suurlähettiläät vierailivat myös Wärtsilä Sustainable Technology Hubissa, jossa he saivat kattavan katsauksen yhtiön kansainväliseen toimintaan sekä rooliin kestävien energiaratkaisujen kehittäjänä. Vierailu toi esiin Wärtsilän merkityksen sekä Euroopan unionin kontekstissa että osana Vaasan energiateknologiakeskittymää. Keskusteluissa korostuivat Wärtsilän teknologinen osaaminen, pitkäjänteinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä sitoutuminen ratkaisuihin, joilla johdetaan siirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Tomas HäyryKaupunginjohtajaPuh:+358 40 540 5412tomas.hayry@vaasa.fi
Susanna Slotte-KockYhteiskuntasuhdevastaavaPuh:+358406851187susanna.slotte-kock@vaasa.fi
EU-ländernas ambassadörer i Finland besökte Vasa16.4.2026 11:22:54 EEST | Pressmeddelande
Besöket av EU-ländernas ambassadörer i Finland, som arrangerats i samarbete mellan Vasa stad och Cyperns ambassad i Helsingfors, förde representanter för Europeiska unionens medlemsländer till Vasa för att bekanta sig med Vasas och Vasaregionens kunnande, särskilt inom områdena energiteknologi, högskoleutbildning och forskning.
