Älä haravoi pihaasi putipuhtaaksi, vie suuremmat lehtikasat Sortti-asemille
17.4.2026 08:39:00 EEST | HSY | Tiedote
Kaikkia puiden ja pensaiden lehtiä ei tarvitse haravoida pois nurmikolta. Ohut lehtikerros hyödyttää maaperää ja suojaa eliöitä. Pienet määrät lehtiä ja ruohoa voi laittaa biojäteastiaan tai kompostoriin, mutta suuremmat kuormat tulee viedä HSY:n Sortti-asemille. HSY vie haravointijätteen Sortti-asemilta Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen, jossa se kompostoidaan ja siitä tehdään multaa.
Kevään edetessä pihat ja puutarhat heräävät jälleen eloon. Syksyn jäljiltä nurmikolla saattaa olla peitteenä puiden ja pensaiden lehtiä. Kaikkia lehtiä ei kuitenkaan tarvitse haravoida pois, sillä ohut lehtikerros tarjoaa ravinteita maaperään ja kylminä öinä lehdet antavat suojan hyönteisille ja kevään ensimmäisille kasveille.
Paksu ja tiivis lehtimatto kannattaa sen sijaan poistaa tai silputa. Tiiviit lehtipeitteet estävät kasvustoa saamasta riittävästi valoa ja ilmaa. Silppuaminen onnistuu esimerkiksi ruohonleikkurilla. Lehtisilpun voi joko hyödyntää nurmikon päällä lannoitteena tai kääntää kasvimaan joukkoon. Kompostiin lehdet käyvät myös sellaisenaan, kunhan huolehtii siitä, etteivät ne ole liian tiiviisti.
” Pienet määrät lehtiä ja ruohoa voi myös laittaa kiinteistön omaan biojäteastiaan. On kuitenkin muistettava, että biojäteastia on ensisijaisesti elintarvikejätteelle ja lehdet eivät saa viedä siltä tilaa”, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöasiantuntija Iiris Tanner.
Tuo suuremmat määrät haravointijätettä Sortti-asemille
Suuremmat määrät eli isommat haravointijätesäkit, peräkärry- tai pakettiautokuormat kuuluvat HSY:n Sortti-asemille.
”Kotitalousasiakas voi tuoda haravointijätteet Sortti-asemille 5,30 eurolla kuorma. Viemme Sortti-asemille tuodun haravointijätteen käsiteltäväksi Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen, jossa lehdistä ja ruohosta saadaan multaa”, kertoo Sortti-asemien toimintovastaava Eetu Keinänen.
Jos haravointijätteet on pakattu kuljetuksen ajaksi muoviin, tulee muoviset kääreet poistaa ennen Sortti-aseman keräysastiaan lajittelemista.
Haravointijätteen lisäksi myös risut kuuluvat Sortti-asemille. Lajittele risut erilleen haravointijätteestä, sillä niiden käsittelyprosessit ovat erilaiset. Hinta on kuitenkin kaikille puutarhan jätteille sama, 5,30 euroa kuormalta. Lisätietoa puutarhajätteen lajittelusta löytyy osoitteesta hsy.fi/puutarhajate.
On hyvä muistaa, että puutarhajätteen poltto taajama-alueilla on kielletty. Puutarhajätettä ei myöskään saa viedä metsäalueille tai puistoihin.
Yhteyshenkilöt
Keinänen EetuKäyttöpäällikköHSYPuh:050 383 2646eetu.keinanen@hsy.fi
Tanner IirisYmpäristöasiantuntijaHSYPuh:045 657 7375iiris.tanner@hsy.fi
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
