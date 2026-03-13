Tradekan edustajiston kokous: tuotto-osuuden korko 4,75 % ja uudet hallituksen jäsenet

Edustajiston kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tradekan tuotto-osuuksien merkitsijöille maksetaan vuodelta 2025 tavoitteenmukainen 4,75 prosentin korko. Korot maksetaan merkitsijöille kesäkuun alussa. Kuluvalle vuodelle 2026 Osuuskunta Tradekan hallitus on jo aiemmin asettanut tuottotavoitteeksi 4,75 prosenttia. Tradekan tuotto-osuus on pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tarkoitettu osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan omaan pääomaan.

Osuuskunnan hallitukseen uusia jäseniä

Kokouksessa Osuuskunta Tradekan hallitukseen valittiin uusina jäseninä Keski-Suomen piiristä koulutusasiantuntija Ulla Kampman ja henkilöstönedustajana HR- ja palkkakoordinaattori Anne Malinen Onnista. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eero Heinäluoma.

Osuuskunnan lahjoituksiin käytetään 600 000 euroa

Kokouksessaan edustajisto vahvisti ylijäämän käytön: Osuuskunta lahjoittaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin kuluvana vuonna enintään 600 000 euroa, joista 100 000 euroa kohdennetaan kesän jäsenäänestyksen tuloksen perusteella.

Voitonjakolupauksensa mukaan Osuuskunta Tradeka ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 prosenttia takaisin yhteiskuntaan. Vuonna 2026 voitonjakolupauksen mukaiseen apuraha- ja lahjoitustoimintaan käytetään yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (2025: 1,3 miljoonaa euroa). Osuuskunta Tradekan ohella lahjoitus- ja apurahatoimintaan osallistuvat Tradekan säätiö ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, jotka jakavat kumpikin apurahoja 500 000 eurolla. Voitonjakolupausta toteutetaan apuraha- ja lahjoitustoiminnan rinnalla myös sijoitustoiminnan sekä omien yhteiskuntavastuuhankkeiden kautta.

Epävarmuuksista huolimatta suunta pysyy

Edustajiston kokous käsitteli tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi Tradekan vuosi- ja vastuullisuusraportin 2025. Raportti kokoaa yhteen keskeisiä asioita konsernin liiketoiminnasta ja vastuullisuuden kehittymisestä, ja se on luettavissa Tradekan verkkosivuilla. Vuonna 2025 Tradeka-konsernin oman toiminnan hiilijalanjälki laski edellisvuodesta, ja raportti kuvaa laajasti myös konsernin ilmastovaikutuksia, voitonjakolupauksen toteutumista ja kestävän sijoittamisen edistymistä. Vuosi- ja vastuullisuusraportin sisältöä on valituilta osin GRI-tietojen osalta varmentanut KPMG. Tradeka seuraa EU:n kestävyysraportointia koskevan sääntelyn etenemistä.

”Geopoliittiset epävarmuudet varjostavat edelleen talouden näkymiä ja vaikuttavat myös Tradekan toimintaympäristöön. Epävarmuuksista huolimatta pidämme kiinni meille tärkeistä asioista: toimintamme kestävyyden parantamisesta, jäsenistä huolehtimisesta ja voitonjakolupauksen toteuttamisesta”, lupaa Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Esityslista ja kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin Tradekan verkkosivuilla.