Viranomaispostin vastaanotto muuttuu digitaaliseksi: muutos koskee kaupungin osalta aluksi tiedonantoja
16.4.2026 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Viranomaisposti lähetetään jatkossa ensisijaisesti Suomi.fi-tilin kautta, kun asiaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 14.4.2026. Vaasan kaupungilla muutos koskee aluksi vain viranomaisen päätöksentekoon liittyviä tiedoksiantoja.
Suomi.fi -viestit ovat olleet jo aiemmin käytössä valtion palveluissa, mutta nyt palvelun käyttö laajenee myös kunnille ja hyvinvointialueille. Suomi.fi-viestit korvaavat viranomaisilta saapuvan paperipostin.
Muutos koskee aluksi päätöksentekoon liittyviä tiedonantoja
Vaasan kaupunki keskittyy uudistuksen ensi vaiheessa viranomaisen päätöksentekoon liittyviin tiedoksiantoihin.
Tiedoksiantoja ovat viranhaltijapäätöksistä ja toimielinten päätöksenteosta lähtevät tiedoksiannot.
Uudistus ei vaikuta asioimiseen viranomaisten kanssa
Uudistus ei vaikuta siihen, miten asukkaat asioivat viranomaisten kanssa. Päätösten käsittelytavat pysyvät ennallaan, ainoastaan viestintätapa muuttuu paperista sähköiseen tiedoksiantojen osalta.
Uudistuksen edetessä selvitetään seuraavia vaiheita ja tarpeita digitaaliseen viranomaisviestintään siirtymisessä.
Sähköinen postilaatikko korvaa paperipostin täysi-ikäisillä
Valtakunnallisen uudistuksen tarkoituksena on siirtää paperinen viranomaisviestintä kansalaisten sähköiseen postilaatikkoon. Uudistus koskee vain täysi-ikäisille lähtevää viranomaisviestintää.
Sähköinen postilaatikko toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän Suomi.fi viestit -palvelun kautta.
Viestit-palvelu on ollut vapaaehtoisesti käytössä jo aiemmin, mutta lakimuutosten myötä henkilölle avataan tunnistautumisen yhteydessä automaattisesti Suomi.fi viestit-tili, jos käyttäjällä sitä ei vielä ole.
Tiliä ei avata käyttöön tietämättä vaan siitä kerrotaan tunnistustapahtuman yhteydessä ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite viestien heräteilmoituksia varten. Käyttäjä voi halutessaan sulkea tilin ja palata paperiseen postiin omalla ilmoituksella.
hallintopäällikkö Henni Kurvinen, puh. 040 186 0698, henni.kurvinen@vaasa.fi
Myndighetsposten blir digital: till en början gäller ändringen delgivningar från staden16.4.2026 13:01:00 EEST | Pressmeddelande
Myndighetspost skickas i fortsättningen primärt via Suomi.fi-kontot när lagstiftningen om detta trädde i kraft 14.4.2026. Hos Vasa stad gäller ändringen till en början endast delgivningar av myndighetsbeslut.
