Viranomaispostin vastaanotto muuttuu digitaaliseksi: muutos koskee kaupungin osalta aluksi tiedonantoja

Suomi.fi -viestit ovat olleet jo aiemmin käytössä valtion palveluissa, mutta nyt palvelun käyttö laajenee myös kunnille ja hyvinvointialueille. Suomi.fi-viestit korvaavat viranomaisilta saapuvan paperipostin.

Muutos koskee aluksi päätöksentekoon liittyviä tiedonantoja

Vaasan kaupunki keskittyy uudistuksen ensi vaiheessa viranomaisen päätöksentekoon liittyviin tiedoksiantoihin.

Tiedoksiantoja ovat viranhaltijapäätöksistä ja toimielinten päätöksenteosta lähtevät tiedoksiannot.

Uudistus ei vaikuta asioimiseen viranomaisten kanssa

Uudistus ei vaikuta siihen, miten asukkaat asioivat viranomaisten kanssa. Päätösten käsittelytavat pysyvät ennallaan, ainoastaan viestintätapa muuttuu paperista sähköiseen tiedoksiantojen osalta.

Uudistuksen edetessä selvitetään seuraavia vaiheita ja tarpeita digitaaliseen viranomaisviestintään siirtymisessä.

Sähköinen postilaatikko korvaa paperipostin täysi-ikäisillä

Valtakunnallisen uudistuksen tarkoituksena on siirtää paperinen viranomaisviestintä kansalaisten sähköiseen postilaatikkoon. Uudistus koskee vain täysi-ikäisille lähtevää viranomaisviestintää.

Sähköinen postilaatikko toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Viestit-palvelu on ollut vapaaehtoisesti käytössä jo aiemmin, mutta lakimuutosten myötä henkilölle avataan tunnistautumisen yhteydessä automaattisesti Suomi.fi viestit-tili, jos käyttäjällä sitä ei vielä ole.

Tiliä ei avata käyttöön tietämättä vaan siitä kerrotaan tunnistustapahtuman yhteydessä ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite viestien heräteilmoituksia varten. Käyttäjä voi halutessaan sulkea tilin ja palata paperiseen postiin omalla ilmoituksella.

