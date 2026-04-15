Teoksen kevään uutuusruokakirjat johdattavat Japaniin ja fermentoinnin maailmaan
16.4.2026 11:43:30 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Heikki Valkaman Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa ja Jouni Toivasen Fermentointikirja kutsuvat kotikokit tutkimaan uusia makuja mutkattomalla ja innostavalla otteella.
Lisää, kiitos – japanilaisen kotiruoan parhaat palat
Heikki Valkaman Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa jatkaa suositun Oishii-teoksen viitoittamalla tiellä. Uusi kirja syventää lukijan ymmärrystä japanilaisesta ruokakulttuurista, mutta pysyttelee arjessa ja kotikeittiössä: reseptit ovat selkeitä, raaka-aineet pääosin helposti saatavilla ja valmistus vaivatonta.
Kirjan nimi kertoo olennaisen – okawari tarkoittaa santsaamista. Tarjolla onkin runsas kattaus “tavallisen hyvää” ruokaa: annoksia, joissa korostuvat raaka-aineiden laatu, yksinkertaisuus ja yhdessä syömisen ilo. Mukana on niin klassisia makuja kuin uusia suosikkeja, salaatteja, nuudeleita, riisiruokia ja pieniä arjen herkkuja. Teos tarjoaa myös käytännönläheistä tietoa japanilaisista raaka-aineista, välineistä ja ruokakulttuurin taustoista.
Heikki Valkama (s. 1975) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja japanilaisen kulttuurin tuntija. Hän on kirjoittanut useita kauno- ja tietokirjoja sekä kääntänyt ja käsikirjoittanut sarjakuvia.
Hapattamisen salat kotikeittiöön
Jouni Toivasen Fermentointikirja tutustuttaa lukijan ikiaikaiseen säilöntämenetelmään, joka on noussut viime vuosina uuteen suosioon. Fermentointi ei ole vain tapa säilyttää ruokaa – se on ennen kaikkea tapa luoda syviä, moniulotteisia makuja.
Kirja johdattaa lukijan fermentoinnin perusteista aina edistyneempiin tekniikoihin. Mukana on laaja valikoima reseptejä hapatetuista kasviksista ja juomista misoihin, kombuchaan ja kefiireihin. Toivanen avaa selkeästi prosessien kemiaa ja mikrobiologiaa, mutta pitää otteen käytännönläheisenä: fermentointi onnistuu kotikeittiössä, kun perusasiat ovat hallussa.
Teos toimii sekä aloittelijan oppaana että kokeneemman harrastajan inspiraation lähteenä tarjoten konkreettisia ohjeita ja vinkkejä sekä runsaasti uusia ideoita.
Jouni Toivanen (s. 1975) on huippukokki, jonka sydäntä lähellä ovat aina vain parempi ruoka sekä erityisesti villiyrtit ja puhdas pohjoismainen luonto.
Molemmat kirjat ilmestyvät maanantaina 20.4.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja Massa
Teos-kustantamo
Puh:+358 40 708 1323
silja.massa@teos.fi
www.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme