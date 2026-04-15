Teoksen kevään uutuusruokakirjat johdattavat Japaniin ja fermentoinnin maailmaan

Lisää, kiitos – japanilaisen kotiruoan parhaat palat

Heikki Valkaman Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa jatkaa suositun Oishii-teoksen viitoittamalla tiellä. Uusi kirja syventää lukijan ymmärrystä japanilaisesta ruokakulttuurista, mutta pysyttelee arjessa ja kotikeittiössä: reseptit ovat selkeitä, raaka-aineet pääosin helposti saatavilla ja valmistus vaivatonta.

Kirjan nimi kertoo olennaisen – okawari tarkoittaa santsaamista. Tarjolla onkin runsas kattaus “tavallisen hyvää” ruokaa: annoksia, joissa korostuvat raaka-aineiden laatu, yksinkertaisuus ja yhdessä syömisen ilo. Mukana on niin klassisia makuja kuin uusia suosikkeja, salaatteja, nuudeleita, riisiruokia ja pieniä arjen herkkuja. Teos tarjoaa myös käytännönläheistä tietoa japanilaisista raaka-aineista, välineistä ja ruokakulttuurin taustoista.

Heikki Valkama (s. 1975) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja japanilaisen kulttuurin tuntija. Hän on kirjoittanut useita kauno- ja tietokirjoja sekä kääntänyt ja käsikirjoittanut sarjakuvia.

Hapattamisen salat kotikeittiöön

Jouni Toivasen Fermentointikirja tutustuttaa lukijan ikiaikaiseen säilöntämenetelmään, joka on noussut viime vuosina uuteen suosioon. Fermentointi ei ole vain tapa säilyttää ruokaa – se on ennen kaikkea tapa luoda syviä, moniulotteisia makuja.

Kirja johdattaa lukijan fermentoinnin perusteista aina edistyneempiin tekniikoihin. Mukana on laaja valikoima reseptejä hapatetuista kasviksista ja juomista misoihin, kombuchaan ja kefiireihin. Toivanen avaa selkeästi prosessien kemiaa ja mikrobiologiaa, mutta pitää otteen käytännönläheisenä: fermentointi onnistuu kotikeittiössä, kun perusasiat ovat hallussa.

Teos toimii sekä aloittelijan oppaana että kokeneemman harrastajan inspiraation lähteenä tarjoten konkreettisia ohjeita ja vinkkejä sekä runsaasti uusia ideoita.

Jouni Toivanen (s. 1975) on huippukokki, jonka sydäntä lähellä ovat aina vain parempi ruoka sekä erityisesti villiyrtit ja puhdas pohjoismainen luonto.

Molemmat kirjat ilmestyvät maanantaina 20.4.

