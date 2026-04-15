Kreate käynnisti Koskelan uuden varikon ratarakentamisen – raiteet rakennetaan edistyksellisinä kiintoraidelaattoina

Helsingissä Koskelan uudella raitiovaunuvarikolla on siirrytty rakennustöissä vaiheeseen, jossa sisähallien raiteet alkavat nousta paalulaatan päälle. Allianssihankkeessa päätoteuttaja Skanskan kumppanina toimiva Kreate vastaa varikon rata- ja sähköratatehtävistä, vaihteiden ohjausjärjestelmästä sekä kiertotalousratkaisuista. Kreaten vastuulla ratarakentamisessa on yhteensä reilut 5 300 raidemetriä ja 50 vaihdetta rakennekerroksineen paalulaatasta ylöspäin.

Raiteiden rakentaminen etenee vaiheittain

Ennen ensimmäisiä kiskoja paalulaatan päälle asennetaan talotekniikan reitit ja läpiviennit, kuten kaapelisuojaputket, ratasähkön ja teknisten järjestelmien kaapeloinnit sekä viemäröinti ja kuivatusratkaisut. Kiskoaluille on rakennettu lähes 2 000 metriä linjakuivatuskouruja ja kaapelisuojaputkia, viemäreitä puolestaan asennetaan noin 40 000 metrin edestä. Näiden jälkeen tehdään ratapohjat ja muut rakennekerrokset, joiden päälle varsinainen raiderakenne toteutetaan.

Kreaten ratatyöt käynnistyivät maaliskuussa ja kuun loppupuolella halliin saatiin asennettua ensimmäiset kiskot.

– Kreaten töiden rytmitys etenee siten, että infratyöt ovat koko ajan edellä, rata tulee perässä ja tämän jälkeen toteutetaan lattiatyöt eli meillä korostuu omien töidenkin yhteensovitus, kun pienellä alueella tehdään monia työvaiheita yhtä aikaa. Töiden tiivis limitys pakottaa meidät myös suunnittelemaan työt tarkasti etukäteen, mikä näkyy aikataulun lisäksi myös positiivisesti laadussa ja turvallisuudessa, kertoo hankkeella Kreaten töiden työmaapäällikkönä toimiva Mikko Koponen.

Ensimmäisiä lattiavaluja aikataulutetaan kevääseen ja myös hallien luovutukset etenevät porrastetusti: Kreaten töiden osalta ensimmäisen halliosuuden arvioidaan valmistuvan kesällä. Tämän jälkeen maanrakennus- sekä ratatyöt jatkuvat seuraavissa halleissa kevääseen 2027 saakka. Varikon ulkoalueen kiskotyöt viimeistellään hankkeen loppupuolella, kun raskain työmaalogistiikka loppuu.

Uusi hankkeella kehitetty ja optimoitu kiskojen kiinnitysjärjestelmä mukana mullistamassa raiderakentamista

Hankkeessa toteutetaan kaikki varikon raiteet edistyksellisinä kiintoraidelaattoina, mikä huolellisen ennakkosuunnittelun ja –valmistelun ansiosta, mahdollistaa sujuvan ja nopean läpimenoajan. Toteutuksen aikana kehitetty ja optimoitu kiintoraidelaatan mitoitus edustaa alan huippuinnovaatioita: rakenteen optimoinnilla on onnistuttu merkittävästi vähentämään betonin käyttöä tinkimättä kuitenkaan varikon tiukoista laatuvaatimuksista tai kunnianhimoisista vähähiilisyystavoitteista.

–Yhdessä tilaajan kanssa kehitetty uusi kiinnitystapa avaa lisäksi mahdollisuuksia hyödyntää ratkaisua laajasti myös tulevissa raitiotiehankkeissa, Koponen kertoo.

Innovaatio on jo tuottanut konkreettisia tuloksia, sillä hankkeessa on voitu korvata noin 3 000 betonipölkkyä kevyemmillä irtokiinnikkeillä. Tämä on merkittävä askel kohti tehokkaampaa ja kestävämpää raideinfrastruktuuria.

–– Koskelan varikko on erinomainen esimerkki Kreaten yksiköiden saumattomasta yhteistyöstä. Vaikka purkutyöt ja ratarakentaminen eivät ajoittuneet samanaikaisesti, olemme pystyneet hyödyntämään molempien yksiköiden osaamista niin suunnittelussa kuin aikataulutuksessa. Myös kiertotalousyksikön vahva asiantuntemus esimerkiksi materiaalien vastaanottopaikoista on tuonut merkittävää lisäarvoa hankkeen toteutukseen, kertoo Veli-Matti Aaltonen Kreatelta. Hän toimii Koskelan varikkohankkeella Kreaten projektipäällikkönä.

Uuden varikon suuri koko haastaa logistiikan

Työmaan olosuhteet tekevät ratatöistä poikkeuksellisen vaativia. Rakentaminen tapahtuu tiiviissä kaupunkiympäristössä ja koko tontti on yhtä aikaa täynnä käynnissä olevia työvaiheita, mikä asettaa logistiikalle tarkat reunaehdot: materiaaleja tuodaan sisään rajattuja reittejä pitkin.



– Oikea määrä, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ajatus korostuu päivittäisessä tekemisessä, Koponen täsmentää.

Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään myös ratkaisuja, joilla talotekniikan ja radan yhteensovittaminen varmistetaan ahtaissa tiloissa, kuten varikkoalueen teknisinä reitteinä palvelevissa tunneleissa.

Raiteiden lisäksi Kreate tuo hankkeelle taitoa myös sähköratatöissä ja kiertotaloudessa

Kreaten kokonaisuuteen kuuluu raiteiden rakentamisen lisäksi merkittävä sähkörataosuus. Se kattaa ajolankajärjestelmän rakentamisen varikon alueelle, tasasähkökojeiston toteuttamisen varikon ja linjan sähkönsyöttöön sekä syöttö- ja paluuvirtakaapeloinnit ja ratajohdonohjauksen järjestelmät. Työvaiheistus kytkeytyy tiiviisti muihin teknisiin järjestelmiin: raiteet ja ratasähkö viimeistellään hallikohtaisesti niin, että käyttöönotossa tekniset järjestelmät ja ratasähkö voidaan testata ja ottaa käyttöön yhtenä kokonaisuutena.

Työmaalla Kreaten tehtävissä yhdistyvät ratainfran asennustyö ja erikoisasiantuntemus.

– Osa apuvälineistä ja toteutusratkaisuista tehdään ja sovitetaan kohteeseen, jotta raiderakenteet, kuivatuskourut ja tekniikkareitit saadaan toteutettua hallitiloihin suunnitelmien mukaisesti, mutta myös aikataulullisesti tehokkaasti, Koponen kertoo.

Raideosaamisen lisäksi myös Kreaten kiertotalousosaaminen on ollut keskeinen osa toteutusta jo ennen varsinaista ratarakentamista. Kreaten urakkaan kuului vanhan Koskelan varikon purkutyöt sekä purkumateriaalien hyödyntäminen mahdollisimman laajasti: betonia murskattiin työmaalla ja käytettiin uudelleen rakennekerroksissa. Myös vanhan rakennuksen anturoiden säilyttäminen toi säästöjä asennettavien paalujen määrään. Ratkaisujen tavoitteena on pienentää hankkeen hiilijalanjälkeä sekä tukea varikolle asetettuja ympäristötavoitteita.



Koskelan uusi varikko tulee palvelemaan kasvavaa raitioliikennettä Ruskeasuon varikon rinnalla. Varikon käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2029, mutta hankkeen aikataulua on onnistuttu kiristämään niin, että valmistumisen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan aikaistuvan jo loppuvuoteen 2028. Akseli-allianssiryhmittymään kuuluvat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne, päätoteuttaja Skanska sekä suunnitteluosapuolet Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT.