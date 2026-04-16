Myyntiluvattomia lääkkeitä potilaiden hoidossa käyttäneen Nordicshape Oy:n toiminta keskeytettiin
20.4.2026 07:56:42 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto teki 8.4.2026 ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Espoossa sijaitsevan terveydenhuollon palveluntuottaja Nordicshape Oy:n esteettisen klinikan toimitiloihin ja määräsi välittömästi yrityksen terveydenhuollon palvelutuotannon keskeytettäväksi. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksella useita potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita.
Lupa- ja valvontavirasto teki ennalta ilmoittamatta tarkastuksen yhdessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa. Lupa- ja valvontavirasto oli saanut maaliskuun lopussa Fimealta ilmoituksen, jossa epäiltiin yrityksen omistajaa myyntiluvattoman botuliinitoksiinivalmisteen maahantuonnista sekä sen käytöstä potilailla.
Lupa- ja valvontavirasto totesi tarkastuksella, että Nordicshape Oy on käyttänyt potilaiden hoidossa myyntiluvattomia lääkeaineita sisältäviä valmisteita.
“Tiloista löytyi muun muassa myyntiluvattomia lääkkeitä sekä tuotteita, jotka sisälsivät lääkeaineita, kuten puudutetta, vaikka pakkausmerkintöjen mukaan ne oli nimetty kosmetiikaksi”, kertoo ylitarkastaja Heidi Staudinger Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastolta.
Staudingerin mukaan myyntiluvattomien lääkkeiden tai lääkeaineita sisältävien tuotteiden käyttäminen potilaille on aiheuttanut vakavan riskin potilasturvallisuudelle, koska tuotteiden sisällöstä ei ole varmistettua tosiasiallista tietoa.
Tarkastuksen aikana tiloista ei löytynyt ilmoituksessa mainittua laitonta
botuliinitoksiinivalmistetta, mutta tarkastuksella haastateltujen kertoman perusteella Lupa- ja valvontavirastolle jäi vahva epäily siitä, että Nordicshape Oy:n toimitiloissa on käytetty ilmoituksessa mainittua myyntiluvatonta botuliinitoksiinivalmistetta.
Tarkastuksessa havaittiin myös, että palveluntuottajan lääkkeitä säilytetään epäasianmukaisesti lukitsemattomissa tiloissa. Lääkkeiden säilytyslämpötilaa ei seurattu, mikä saattaa heikentää lääkkeiden laatua. Lääkejääkaapissa oli vanhentuneita lääkkeitä, joita käytettiin potilaille.
Lupa- ja valvontavirasto totesi, että Nordicshape Oy:n toimintakäytännöt botuliinitoksiinihoitojen antamisessa ovat vaarantaneet vakavasti potilasturvallisuuden. Botuliinitoksiinin pistäminen ei ole tapahtunut lääkärin johdon ja valvonnan alla. Botuliinitoksiinin käyttäminen potilaalle tarvitsee aina lääkärin lääkemääräyksen eikä muu terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö voi päättää, mihin tai millä annoksella potilaalle botuliinitoksiinia pistetään. Pistämisen pitää tapahtua aina lääkärin johdon ja valvonnan alla ja lääkärin tulee olla mahdollista saada paikalle pistotilanteeseen. Botuliinitoksiinin haittavaikutuksena voi olla lihashalvaus, joka voi esimerkiksi nielun alueella olla hengenvaarallista.
Botuliinitoksiinihoitoja antavilla laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä tulee olla suoritettuna nimenomaan botuliinitoksiinin pistämistä varten annettu koulutus. Lupa- ja valvontavirasto ei saanut tarkastuskäynnillä todistuksia koulutuksen suorittamisesta eikä voinut varmistua siitä, että Nordicshape Oy ja botuliinitoksiinipistosten siirron sairaanhoitajille tehnyt lääkäri on varmistanut botuliinitoksiinihoitoja antavien sairaanhoitajien osaamisen.
Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto totesi tarkastuksella, että tiloissa käytössä olleiden lääkinnällisten laitteiden merkinnät olivat puutteelliset tai kokonaan puuttuivat. Fimea puolestaan arvioi asiaa lääkinnällisten laitteiden ammattimaisen käytön tarkastuksen näkökulmasta, eikä viranomaisille esitetty tietoa siitä, miten ja milloin laitteita oli huollettu. Näin ollen laitteiden asianmukaista soveltuvuutta potilashoitokäyttöön ei voitu varmistaa.
Nordicshape Oy:n toimitusjohtaja ei tunnistanut tarkastuksella havaittujen epäkohtien ja puutteiden vakavuutta eikä ollut halukas niitä korjaamaan. Lupa- ja valvontavirasto ei pyynnöstä huolimatta saanut tarkastuksella eikä sen jälkeenkään nähtäväksi mitään
Nordicshape Oy:n asiakirjoja.
Lupa- ja valvontaviraston mukaan palveluntuottajana Nordicshape Oy on vastuussa siitä, että heidän tiloissansa tuotettava toiminta on asianmukaista. Lupa- ja valvontavirasto määräsi tarkastuksella suullisesti palvelutoiminnan välittömästi keskeytettäväksi.
Lisätietoja:
Päätökseen liittyvissä asioissa: ylitarkastaja Heidi Staudinger, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 254 069
Palveluntuottajan toiminnan keskeyttämiseen liittyvissä asioissa: yksikönpäällikkö Niina Oresmaa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, 0295 255 306
Muissa asioissa: sosiaali- ja terveysasioiden asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@lvv.fi, 0295 256 930 (maanantai–perjantai kello 9–15)
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Keliber Technology Oy:n Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisen sekä vesienjohtamisen YVA-menettely käynnistyy16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keliber Technology Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisesta sekä vesienjohtamisen muutoksesta. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti.
Kanamäen broilerikasvattamon YVA-menettely käynnistyy15.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kanamäen broilerikasvattamon ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti. Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 23.4.2026 Sahalahden Kontulan juhlatalolla.
Asianajaja Antti Meriläiselle 5 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä14.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 27.3.2026 määrännyt 5 000 euron seuraamusmaksun asianajaja Antti Meriläiselle.
Pohteelle huomautus sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien puutteista14.4.2026 07:55:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde) huomautuksen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien puutteista. Pohde ei ole huolehtinut, että sen käytössä olevat sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät ovat asianmukaisia sekä toiminnan ja sen seurannan kannalta riittäviä.
Oulun Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä10.4.2026 09:41:04 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Ilmatar Kotaselkä Oy:n Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme