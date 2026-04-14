EETU ry:n tavoitteita kehysriiheen

Postin uusi hinnoittelumalli syrjii maaseudun ja saariston eläkeläisiä – valtio-omistajan on puututtava tilanteeseen 14.4.2026 10:13:09 EEST | Tiedote

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ilmaisee syvän huolensa ja paheksuntansa Postin huhtikuun alusta voimaan tulleista lehtijakelun hinnankorotuksista. Ne iskevät kohtuuttomasti harvaan asuttujen alueiden ja saariston asukkaisiin. Uusi vyöhykeperusteinen hinnoittelumalli asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella ja vaarantaa järjestöjen mahdollisuudet välittää tietoa jäsenilleen.