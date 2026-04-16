Hyvinvointialueen lautakunnat pitävät kokouksensa 22.4.2026
16.4.2026 14:56:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 22.4. kokouksen listalla on muun muassa Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetty ohje sekä Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos. Turvallisuuslautakunnan listalla on hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus.
Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelmasta ja maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetystä ohjeesta voi lukea lisää 16.4.2026 julkaistuista tiedotteista:
- Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee uutta sosiaali- ja terveyskeskusta Jämsään – hankesuunnitelma lautakunnassa
- Keski-Suomen hyvinvointialueella hoitotarvikkeiden jakelukäytänteet yhtenäistetään
Suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos Lievestuoreella
Lautakunta antaa arvionsa Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipisteessä tapahtuvasta muutoksesta. Lievestuoreen hammashoitolassa on tarjottu tähän saakka kouluterveydenhuoltoon kuuluvia suun terveydenhuollon palveluita sekä alle kouluikäisten asetuksen mukaisia määräaikaistarkastuksia kiinteässä toimipisteessä.
Jatkossa Lievestuoreen suun terveydenhuollon palvelut on tarkoitus tuottaa pääosin liikkuvalla hammashoitokontilla sekä kuten tähänkin saakka, täydentävästi Laukaan hammashoitolassa. Myös muut joustavat toteutustavat ovat mahdollisia. Ratkaisu vähentää kiinteitä kustannuksia, turvaa palvelujen saatavuuden alueella ja säilyttää palvelun sisällön asiakkaan näkökulmasta yhdenmukaisena.
Asiasta on järjestetty asukastilaisuus 23.3.2026. Tilaisuuteen osallistuneilta perheiltä saatiin myönteistä palautetta liikkuvasta hammashoitokontista.
Molempien lautakuntien listalla ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 sekä yhteenveto hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen syksyn 2025 neuvotteluista.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla ovat myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajankohtaiset asiat sekä terveydenhuollon palveluiden ajankohtaiset asiat ja integraatioiden edistäminen.
Kokousten esityslistat:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Anu Pihl, strategiajohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi
Ville Mensala, pelastusjohtaja, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
