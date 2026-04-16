Keski-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialueen lautakunnat pitävät kokouksensa 22.4.2026

16.4.2026 14:56:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 22.4. kokouksen listalla on muun muassa Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma, maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetty ohje sekä Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos. Turvallisuuslautakunnan listalla on hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus.

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelmasta ja maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden päivitetystä ohjeesta voi lukea lisää 16.4.2026 julkaistuista tiedotteista:

Suun terveydenhuollon palveluiden toimipistemuutos Lievestuoreella

Lautakunta antaa arvionsa Lievestuoreen suun terveydenhuollon palveluiden toimipisteessä tapahtuvasta muutoksesta. Lievestuoreen hammashoitolassa on tarjottu tähän saakka kouluterveydenhuoltoon kuuluvia suun terveydenhuollon palveluita sekä alle kouluikäisten asetuksen mukaisia määräaikaistarkastuksia kiinteässä toimipisteessä.

Jatkossa Lievestuoreen suun terveydenhuollon palvelut on tarkoitus tuottaa pääosin liikkuvalla hammashoitokontilla sekä kuten tähänkin saakka, täydentävästi Laukaan hammashoitolassa. Myös muut joustavat toteutustavat ovat mahdollisia. Ratkaisu vähentää kiinteitä kustannuksia, turvaa palvelujen saatavuuden alueella ja säilyttää palvelun sisällön asiakkaan näkökulmasta yhdenmukaisena.

Asiasta on järjestetty asukastilaisuus 23.3.2026. Tilaisuuteen osallistuneilta perheiltä saatiin myönteistä palautetta liikkuvasta hammashoitokontista.

Molempien lautakuntien listalla ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 sekä yhteenveto hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen syksyn 2025 neuvotteluista.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla ovat myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajankohtaiset asiat sekä terveydenhuollon palveluiden ajankohtaiset asiat ja integraatioiden edistäminen.

Kokousten esityslistat:  

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.    

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu. 

Yhteyshenkilöt

Anu Pihl, strategiajohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi

Ville Mensala, pelastusjohtaja, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 040 336 0680, ville.mensala(at)hyvaks.fi

Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueella hoitotarvikkeiden jakelukäytänteet yhtenäistetään16.4.2026 13:53:07 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue yhdenmukaistaa hoitotarvikejakelun käytäntöjä Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Lapin ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa. Muutokset maksuttomuudesta perustuvat terveydenhuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoihin ja selvityksiin pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelmista. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää toimintaa ja varmistaa, että hoitotarvikkeet kohdentuvat oikea-aikaisesti ja lääketieteellisesti perusteltuun tarpeeseen.

