Mediakutsu: Uusi vastuullisuusraportointimalli rakennusalalle julkistetaan 21.4.
16.4.2026 12:35:52 EEST | Rakentamisen Laatu RALA ry | Kutsu
Rakennusalan vastuullisuustyö ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun uusi vastuullisuusraportointimalli esitellään medialle ja sidosryhmille tiistaina 21. huhtikuuta Helsingissä. Mallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää alan vastuullisuusraportointia.
Julkistamistilaisuudessa esitellään Rakentamisen Laatu RALA ry:n kehittämä uusi raportointimalli, joka auttaa erityisesti pk-yrityksiä vastaamaan kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin. Malli tulee käyttöön Vastuu Groupin Luotettava Kumppani® Kestävyysraportti -palveluun.
Ohjelmassa kuullaan keynote-puhujina Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen -kirjan kirjoittanut toimittaja Paavo Teittinen sekä sosiaalisesta vastuullisuudesta rahoittajan näkökulmasta puhuva Kristiina Kouros Nordeasta.
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan mm. ensikokemuksia uuden raportointimallin käytöstä. Tilaisuuden päättää paneelikeskustelu sosiaalisesta vastuullisuudesta rakennusalalla, jossa pureudutaan mm. alalla esiintyvään työperäiseen hyväksikäyttöön.
Tilaisuus tarjoaa medialle ajankohtaista tietoa alan kehityksestä ja mahdollisuuden keskustella asiantuntijoiden kanssa.
Paikan päälle osallistujille on tarjolla aamupalaa klo 8.30 alkaen. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Mukaan mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Aika: tiistai 21.4.2026 klo 9–11.15
Paikka: KIRAHubin Urban3-tilassa (Maria01, Lapinlahdenkatu 16). Tilaisuutta voi seurata suorana online-striiminä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://www.rala.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/rala-x-vastuu-group-sosiaalinen-vastuullisuus-ja-rakennusala
Sanna NyströmViestintäpäällikköPuh:040 584 1126sanna.nystrom@rala.fi
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään luottokumppaneita.
RALA kerää tietoa rakennusalan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja sekä kertoo yritysten laaduntuottokyvystä ja toiminnan tasosta niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjillekin. Palvelumme – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-kosteudenhallintasertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.
