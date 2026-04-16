SAMOK, IL ja Tradenomit: Ammattikorkeakoulutus on tuottanut osaamista jo 30 vuotta

Erityisesti muutospaineiden keskellä suomalainen ammatillinen korkeakoulutus on osoittanut ketteryytensä. Se on kyennyt vastaamaan alueiden ja koko Suomen haasteisiin tuottamalla tarvittavaa osaamista kulloiseenkin tarpeeseen. AMK-koulutuksen merkitys alueille on huomattava, sillä opiskelemaan hakevista suurin osa tulee lähialueilta, ja vastaavasti merkittävä osa valmistuneista työllistyy omalle alueelleen.

Nykytilanteessa amk-sektorin kehittäminen keskittyy luomaan mahdollisuuksia elintärkeälle TKI-toiminnalle ja sen rahoituksen edistämiseen. Kansallisena tavoitteena on nostaa suomalaisten osaamistasoa muun muassa lisäämällä korkeakoulutettujen määrää eri ikäluokissa.



- Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tunnettuuden kasvattaminen ja jatkokoulutusmahdollisuuksien kehittäminen kansainvälisessä markkinassa ovat avainasemassa osaamistason nostossa, sanoo Tradenomien puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. - Jotta näissä onnistutaan, on ammattikorkeakoulujen voitava jatkossakin kehittää toimintaansa itsenäisesti.

- Ammattikorkeakoulutuksen suurin vahvuus on työelämälähtöisyys, jota on edelleen vahvistettava, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo. - Opiskelijat ovat voimavara elinkeinoelämälle, jotka jo opintojensa aikana esimerkiksi harjoittelujaksojen ja projektitöiden kautta antavat uutta näkökulmaa yritysten toimintaan. Yhdessä lailla turvatun opiskelijakuntatoiminnan kanssa tämä tekee ammattikorkeakouluista dynaamisia yhteisöjä.

- Toivomme, että mahdollisuuksien Suomi on olemassa myös tulevaisuudessa opiskelijoille: saavutettavuus sekä alueellisesti että eri taustaisille nuorille ja aikuisille. Kannamme syvää huolta nykyisten opiskelijoiden jaksamisesta ja nuorten heikkenevästä luottamuksesta tulevaisuuteen, puheenjohtaja Helena Maijanen Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:stä sanoo. - Laadukkaalla ja riittävästi resurssoidulla ammattikorkekoulutuksella on mahdollista vaikuttaa näihin haasteisiin sekä taata tuleville ikäluokille tutkinnot, joilla pärjäää työelämässä.





Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Insinööriliitto IL ja Tradenomit järjestävät tänään 17. huhtikuuta juhlaseminaarin, joka käsittelee niin AMK-koulutuksen historiaa kuin tulevaisuuttakin. Valtiovallan tervehdyksen seminaariin tuo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Seminaaria on mahdollista seurata Yle Areenan kautta.

Aamupäivän osuus klo 9.30 alkaen:

AMK30v – tarina työelämälähtöisen ammattikorkeakoulutuksen synnystä https://areena.yle.fi/1-77779588

Iltapäivän osuus klo 13.15 alkaen:

AMK30v – ammattikorkeakoulutuksen merkitys Suomelle nyt ja tulevaisuudessa https://areena.yle.fi/1-77779847

Faktaa ammattikorkeakoulutuksesta