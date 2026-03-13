Freija on saanut ympäristövaikutusten arvioinnin päätökseen Euroopan suurimpiin lukeutuvalle e-metaanihankkeelleen Nokialle
16.4.2026 14:20:39 EEST | Business Tampere | Uutinen
Freija on saanut virallisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) päätelmän Nokialle, Suomeen suunnitellulle e-metaanin tuotannolle. Päätelmä toimii pohjana lupahakemuksille ja viranomaiskäsittelylle.
YVA-menettelyn valmistuminen merkitsee yksityiskohtaisten FEED-suunnittelututkimusten alkamista, mikä johtaa lopulliseen investointipäätökseen.
”YVA-päätelmä vahvistaa, että voimme kehittää Nokian hanketta yhdessä kumppaneidemme kanssa selkeästi määritellyssä kehyksessä. Se mahdollistaa Freijalle hankkeen toteutukseen tähtäävän työn jatkumista kohti lopullista investointipäätöstä vuonna 2027. Tämä on keskeinen virstanpylväs strategiassamme. Tavoitteenamme on kehittää skaalautuvaa puhtaan polttoaineen tuotantokapasiteettia Pohjoismaihin vastaamaan kasvavaan eurooppalaiseen kysyntään”, sanoo Freijan toimitusjohtaja Kristian Hauglum.
Suomen Lupa- ja valvontaviranomaisen antama YVA vähentää merkittävästi hankkeen sääntelyyn ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Se tarjoaa julkisesti validoidun perustan jatkaa yhteistyötä viranomaisten, kumppaneiden ja rahoituslaitosten kanssa sekä tukee käynnissä olevia neuvotteluja pitkäaikaisista e-metaanin ostosopimuksista.
Freijan puhdas polttoaine tuotetaan vihreästä vedystä ja biogeenisestä hiilidioksidista, ja se jaetaan olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin kautta. Freijan Nokian laitosten, jotka tulevat sijaitsemaan Kolmenkulman ECO3-teollisuusalueella Tampereen läheisyydessä on tarkoitus tuottaa puhdasta polttoainetta raskaalle liikenteelle ja laivoille. Ne vahvistavat Euroopan energiajärjestelmää ja hyödyntävät olemassa olevaa infrastruktuuria ja teollisia ekosysteemejä.
YVA-päätelmä myönnettiin kolmelle vaiheelle, joista kukin on suunniteltu noin 160 megawatin elektrolyysikapasiteetille. Kukin vaihe tuottaa noin 58 000 tonnia uusiutuvaa e-metaania. Kokomnaisuudella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 200 000 tonnia vuodessa fossiilisia polttoaineita korvaamalla.
Hankkeelle on myönnetty 110,6 miljoonan euron verohyvitys Suomen puhtaan siirtymän investointiohjelmasta. Nykyiset alustavat ostosopimukset ylittävät ensimmäisen vaiheen suunnitellun tuotantokapasiteetin.
Freijan hanketta on Tampereen kaupunkiseudulla työstänyt Business Tampere osana Hydrogen Hills -kokonaisuutta.
Lisätiedot:
Kristian Hauglum, CEO, Freija, +47 417 51 290, kristian.hauglum@freija.no
Lasse Bergerud-Wichstrøm, CCO Freija, +47 450 46 201, lasse.wichstrom@freija.no
Reidar Strande, Co-founder and COO, Freija, +47 909 97 454, reidar.strande@freija.no
Business Tampere, PMO (Project Management Office)
Marita Jaatinen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, +358 40 5434722 marita.jaatinen@businesstampere.com,
Mika Kolari, Asiakkuusvastaava, +358 40 5057464, mika.kolari@businesstampere.com
FREIJA
Norjalainen Freija kehittää teollisen mittakaavan puhtaan polttoaineen tuotantoa ja jakelua mahdollistaakseen hiilineutraalien polttoaineiden toimittamisen Euroopan liikenteelle.
Yhtiö suunnittelee Tampereen seudulle, Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Freijan modulaarinen ja vaiheittain käyttöönotettava tuotantoalusta mahdollistaa tehokkaan skaalaamisen, jotta kilpailukykyistä synteettistä maakaasua (e-metaania) voidaan toimittaa olemassa oleviin energianjakelujärjestelmiin. Tavoitteena on tukea päästöjen vähentämistä liikenteessä, jonka päästöjä
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka edistää investointeja ja luo parhaan ympäristön yritystoiminnalle.
