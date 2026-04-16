Kammarmusikkonsert i Vasa stadshus - fritt inträde
16.4.2026 12:47:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vårens kammarmusikkonsert söndagen den 19.4 kl. 16 i Vasa stadshus bjuder på en fascinerande tidsresa till början av olika århundraden genom tre olika tonsättningar. Vasa stadsorkesters skickliga musiker tolkar verk där både stilperiodernas brytningar och tonsättarnas egenartade uttryck framträder.
På programmet står Louis Spohrs imponerande nonett, som kom till vid en tid då wienklassicismen började ge vika för romantiken i början av 1800-talet. Drygt hundra år senare skrevs Ernst Dohnányis stråktrio, som fortfarande bär starka drag av romantiken trots att musikens utveckling redan hade tagit nya riktningar.
Konsertens samtida klang står Mirjam Tally för, med verket Sarvikud Sõnelevad, som på ett lekfullt sätt förenar olika stilar och humor.
Medverkande
Maano Männi, violin
Denice Djerassi, violin
Janne Ahvenainen, viola
Matti Mietola, viola
Vladimir Reshetko, cello
Tuomas Roos, cello
Pontus Grans, kontrabas
Erica Nygård, flöjt
Siri Ilanko, oboe
Hugo Olsson, klarinett
Harri Ala-Aho, horn
Zeynep Bozkaplan, fagott
Fritt inträde – varmt välkommen!
Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Maksuton kamarikonsertti Vaasan kaupungintalolla16.4.2026 12:48:56 EEST | Tiedote
Kevään kamarimusiikkikonsertti sunnuntaina 19.4. klo 16 Vaasan kaupungintalolla tarjoaa kiehtovan aikamatkan eri vuosisatojen alkuihin kolmen eri sävellyksen kautta. Vaasan kaupunginorkesterin taitavat muusikot tulkitsevat teoksia, joissa kuuluu sekä tyylikausien murros että säveltäjien omaperäinen ääni.
