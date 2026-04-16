Lasten leikki elää ajassa – Suomessa ymmärretään leikin arvo

16.4.2026 13:37:49 EEST | Jyväskylän yliopisto | Blogi

Suomalaisessa kasvatuksessa ymmärretään jotain olennaista: Leikki ja mielikuvitus ovat lapselle luontaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Ne ovat osa lapsuuden ydintä, ja leikkirauha on tärkeä arvo, jota tulisi kunnioittaa, kirjoittaa tiedeblogissa akatemiatutkija Essi Jouhki Jyväskylän yliopistosta.

Akatemiatutkija Essi Jouhki tutkii lapsuuden, leikin ja mielikuvituksen historiaa Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto/Petteri Kivimäki Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa tehty tuore tutkimus osoitti, että leikkipuistot ovat suomalaisperheille tärkeä osa arkea ympäri vuoden. Lapset ulkoilevat säässä kuin säässä, ja ulkoleikki nähdään edelleen hyvinvoinnin, liikkumisen ja yhdessäolon kannalta keskeisenä.

Ulkoleikin arvostus on niin vahva, että suomalainen lapsuus mielletään kansainvälisestikin vapaaksi ja toiminnalliseksi.

Tiedeblogissa akatemiatutkija Essi Jouhki kertoo, miten lasten leikki on muuttunut aikojen saatossa.

Lasten leikkitavat muuttuvat aina, koska leikin rakennuspalikat muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukaan.

”Lapsuuden maantieteilijä Owain Jonesia lainaten, lapsuus on aikuiselta piilossa pysyvä tapa olla maailmassa, eikä aikuisten tehtävä ole arvottaa sen sisältöjä hyväksi tai pahaksi”, Jouhki kirjoittaa.

Koko tiedeblogi luettavissa Jyväskylän yliopiston tieteen digilehdessä Tiedonportissa:

https://www.jyu.fi/fi/blogikirjoitus/lasten-leikki-elaa-ajassa-miten-on-kaynyt-mielikuvituksen

Kirjoittaja Essi Jouhki työskentelee akatemiatutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii lapsuuden, leikin ja mielikuvituksen historiaa. Hän johtaa parhaillaan tutkimushanketta Kuviteltu lapsuus. Mielikuvitus ja leikki monitieteisenä näkökulmana elettyyn ja koettuun lapsuuden historiaan (REIMAG).

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 25.4.2026.

Avainsanat

tiedeblogitiedonporttileikin historialeikkileikkipuistot

