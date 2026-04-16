Lasten leikki elää ajassa – Suomessa ymmärretään leikin arvo
16.4.2026 13:37:49 EEST | Jyväskylän yliopisto | Blogi
Suomalaisessa kasvatuksessa ymmärretään jotain olennaista: Leikki ja mielikuvitus ovat lapselle luontaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Ne ovat osa lapsuuden ydintä, ja leikkirauha on tärkeä arvo, jota tulisi kunnioittaa, kirjoittaa tiedeblogissa akatemiatutkija Essi Jouhki Jyväskylän yliopistosta.
Jyväskylän yliopistossa tehty tuore tutkimus osoitti, että leikkipuistot ovat suomalaisperheille tärkeä osa arkea ympäri vuoden. Lapset ulkoilevat säässä kuin säässä, ja ulkoleikki nähdään edelleen hyvinvoinnin, liikkumisen ja yhdessäolon kannalta keskeisenä.
Ulkoleikin arvostus on niin vahva, että suomalainen lapsuus mielletään kansainvälisestikin vapaaksi ja toiminnalliseksi.
Tiedeblogissa akatemiatutkija Essi Jouhki kertoo, miten lasten leikki on muuttunut aikojen saatossa.
Lasten leikkitavat muuttuvat aina, koska leikin rakennuspalikat muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukaan.
”Lapsuuden maantieteilijä Owain Jonesia lainaten, lapsuus on aikuiselta piilossa pysyvä tapa olla maailmassa, eikä aikuisten tehtävä ole arvottaa sen sisältöjä hyväksi tai pahaksi”, Jouhki kirjoittaa.
Koko tiedeblogi luettavissa Jyväskylän yliopiston tieteen digilehdessä Tiedonportissa:
https://www.jyu.fi/fi/blogikirjoitus/lasten-leikki-elaa-ajassa-miten-on-kaynyt-mielikuvituksen
Kirjoittaja Essi Jouhki työskentelee akatemiatutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii lapsuuden, leikin ja mielikuvituksen historiaa. Hän johtaa parhaillaan tutkimushanketta Kuviteltu lapsuus. Mielikuvitus ja leikki monitieteisenä näkökulmana elettyyn ja koettuun lapsuuden historiaan (REIMAG).
Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 25.4.2026.
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. www.jyu.fi
