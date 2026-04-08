Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa maanantaina 20.4.2026 osana Veteraaniviikon ohjelmaa
16.4.2026 13:07:13 EEST | Sodan ja rauhan keskus Muisti | Tiedote
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elkan tuottama Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa ja vie kävijän Suomen kotirintamalle vuosien 1939–1945 keskelle. Näyttely avaa vaikuttavalla tavalla tehtaiden, yritysten ja tehdastyöläisten ratkaisevaa roolia osana maan sotaponnisteluja ja selviytymistä.
Yrityksillä oli merkittävä rooli paitsi sotatalouden osana, myös monen käytännön asian järjestelijänä. Näyttely kertoo, miten tehtaat varautuivat sodan syttymiseen ja pommitusten uhkaan, mitä tehtaissa valmistettiin sota-aikana sekä miten yritykset osallistuivat työntekijöidensä evakuoimiseen luovutetuilta alueilta sodan päätyttyä. Näyttely kuvaa tehtaiden suojelua, pommitustuhoja, sota-ajan vaikutuksia mainontaan, tuotannon muutoksia sekä tehtaiden ja työntekijöiden evakuointien toteutusta.
Näyttelyn aineistot ovat peräisin Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa säilytettävistä yritysarkistoista. Sota-aikaa koskevia aineistoja on Elkassa valtava määrä, josta nyt on esillä vain pieni pintaraapaisu. Näyttelyn toivotaan herättävän kiinnostusta sitä kohtaan, mikä oli ja on yritysten, ja erityisesti teollisuuslaitosten, merkitys sotaponnisteluissa.
”Pitkään jatkunut Ukrainan sota antaa meillekin uudenlaista näkökulmaa omaan historiaamme liittyen. Nyt ymmärrämme, että yhteiskunnan on toimittava sodasta huolimatta,” sanoo Elkan arkistonjohtaja Olli Alm. Toinen ilmeinen huomio liittyy siihen, kuinka sota-aikana teknologia kehittyy nopeasti. ”Toisen maailmansodan alkupuolella saatettiin käyttää vielä kaksitasoisia potkurikoneita, kun sodan lopulla taas molemmilla osapuolilla oli käytössään suihkumoottorikoneita. Samanlaisen kehityksen nopeuden näemme nyt Ukrainassa esimerkiksi droonisodankäyntiin liittyen,” hän jatkaa.
”Olemme iloisia yhteistyöstä Elinkeinoelämän keskusarkisto Elkan kanssa,” sanoo Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen. ”Nyt esillä oleva näyttely on avaus teemaan, jota tulemme käsittelemään Muistin näyttelyissä tulevaisuudessa”, kertoo Puntanen.
Näyttelyn avajaisia vietetään Sodan ja rauhan keskus Muistin auditoriossa maanantaina 20.4.2026 klo 12.30. Näyttely on esillä Muistissa 3.10.2026 saakka.
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (Elka) on yksityinen keskusarkisto, jonka tehtävänä on yritysten ja elinkeinoelämän pysyvästi säilytettävän asiakirjallisen kulttuuriperinnön tallettaminen ja tarjoaminen tutkijoiden sekä muiden tiedontarvitsijoiden käyttöön.
Katso lisätietoja Elkasta ja sen aineistoista osoitteesta www.elka.fi
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyödyntävin menetelmin. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, jotka ovat kiinnostuneet sodan historiasta, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole.
Tutustu Sodan ja rauhan keskus Muistiin muisti.org
Huhtikuun lopussa Mikkelissä ja Muistissa vietetään Veteraaniviikkoa ja sen Osallisuus ja yhteisöllisyys -teemapäivää. Veteraaniviikko kokoaa yhteen muistamisen, kohtaamiset ja ajankohtaisen keskustelun. Viikon aikana pysähdymme veteraanisukupolven arvojen äärelle – muistamaan, ymmärtämään ja katsomaan yhdessä eteenpäin. Tutustu koko ohjelmaan ja tapahtumien tarkempiin tietoihin osoitteessa Kansallisen veteraanipäivän ja viikon ohjelma.
Arkistonjohtaja Olli Alm, Elinkeinoelämän keskusarkisto Elka
olli.alm@elka.fi, 044 321 3244
Leena HangasmaatutkijaSodan ja rauhan keskus Muisti Oy
sisällöntuotanto, viestintä
Olli-Pekka LeskinentoimitusjohtajaSodan ja rauhan keskus Muisti OyPuh:0451102013olli-pekka.leskinen@muisti.org
Pia PuntanenasiamiesSodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö srPuh:0449012592pia.puntanen@muisti.org
